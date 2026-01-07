- Home
దుబాయ్ అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది ఆకాశహర్మ్యాలు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన భవనం బుర్జ్ ఖలీఫా ఇప్పటికే దుబాయ్ కీర్తిని నలుదిశలా చాటుతోంది. అయితే, ఇప్పుడు దుబాయ్ తన ఖాతాలో మరో అరుదైన రికార్డును చేర్చుకుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన హోటల్ కూడా ఇప్పుడు దుబాయ్ నగరంలోనే కొలువుదీరింది.
దుబాయ్ మెరీనా ప్రాంతంలో నిర్మించిన సీయెల్ టవర్ (Ciel Tower) ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన హోటల్గా (Tallest Hotel in the World) అవతరించింది. డిసెంబర్ 2025 చివరలో పర్యాటకుల కోసం దీనిని అధికారికంగా ప్రారంభించారు. దీనికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విశేషాలు, దీనిని నిర్మించడానికి అయిన ఖర్చు, గదుల అద్దె వివరాలు గమనిస్తే..
సరికొత్త రికార్డు: 377 మీటర్ల ఎత్తైన హోటల్
దుబాయ్ స్కైలైన్లో సరికొత్త ఆకర్షణగా నిలిచిన సీయెల్ టవర్ ఎత్తు 377 మీటర్లు (1,237 అడుగులు). ఇది డిసెంబర్ 2025 చివరి వారంలో ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతకుముందు వరకు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన హోటల్ రికార్డు దుబాయ్కే చెందిన గెవోరా హోటల్ (Gevora Hotel) పేరిట ఉండేది. గెవోరా హోటల్ ఎత్తు 356 మీటర్లు (1,168 అడుగులు), ఇందులో 75 అంతస్తులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ రికార్డును సీయెల్ టవర్ బ్రేక్ చేసింది.
సుమారు 21 మీటర్ల తేడాతో సీయెల్ టవర్ ఈ కొత్త రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. దుబాయ్ మెరీనా వంటి ప్రముఖ ప్రాంతంలో ఉండటం దీనికి అదనపు ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.
సీయెల్ టవర్ నిర్మాణ బాధ్యతలు, నిర్వహణ వివరాలు
ఈ భారీ ప్రాజెక్టు వెనుక ప్రముఖ సంస్థల కృషి ఉంది. దుబాయ్లోని సీయెల్ టవర్ యాజమాన్య హక్కులు ఇమ్మో ప్రెస్టీజ్ లిమిటెడ్ (Immo Prestige Limited) కలిగి ఉంది. అయితే, దీని డెవలప్మెంట్, మేనేజ్మెంట్ బాధ్యతలను ప్రఖ్యాత ది ఫస్ట్ గ్రూప్ (The First Group) నిర్వహిస్తోంది.
ఈ హోటల్ కార్యకలాపాలను ఐహెచ్జీ (IHG) విగ్నెట్ కలెక్షన్ లో భాగంగా ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ది ఫస్ట్ గ్రూప్ చేపట్టిన ప్రాజెక్టులలో ఇది ఇప్పటివరకు అత్యంత పెద్దది. అలాగే, అత్యంత విలాసవంతమైన ప్రాజెక్టుగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ సంస్థ చరిత్రలోనే ఇది ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోనుంది.
Ciel Tower : వేల కోట్ల రూపాయల నిర్మాణ వ్యయం
ఈ విలాసవంతమైన హోటల్ నిర్మాణం కోసం భారీ మొత్తంలో ఖర్చు చేశారు. అంచనాల ప్రకారం, సీయెల్ టవర్ నిర్మాణానికి దాదాపు 544 మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చయ్యింది. దీనిని భారతీయ కరెన్సీలో చూస్తే సుమారు 4,893 కోట్ల రూపాయలు.
ఈ హోటల్ డిజైన్ను లండన్కు చెందిన ప్రముఖ ఆర్కిటెక్ట్ సంస్థ NORR గ్రూప్ రూపొందించింది. ఇందులో మొత్తం 1,004 గదులు ఉన్నాయి. పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు ఇందులో ఒక అద్భుతమైన స్కై పూల్ (Sky Pool) కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇది సందర్శకులకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవాన్ని ఇస్తుంది.
Ciel Tower : ఒక్క రాత్రికి అద్దె ఎంత?
ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన హోటల్ కావడంతో ఇక్కడి అద్దెలు కూడా అదే స్థాయిలో ఉన్నాయి. సీయెల్ టవర్లో ఒక రోజు బస చేయడానికి కనీస అద్దె 1,172 దిర్హమ్ల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది భారతీయ కరెన్సీలో సుమారు 28,764 రూపాయలకు సమానం.
ఇక అత్యంత ఖరీదైన గదుల విషయానికి వస్తే, గరిష్ఠంగా అద్దె 2,170 దిర్హమ్ల వరకు ఉంటుంది. అంటే మన కరెన్సీలో దాదాపు 53,256 రూపాయలు. పర్యాటకులు తమ బడ్జెట్, అవసరాలకు అనుగుణంగా గదులను ఎంచుకునే వెసులుబాటును హోటల్ యాజమాన్యం కల్పించింది.
Ciel Tower తో దుబాయ్ పర్యాటకానికి కొత్త ఊపు
ఇప్పటికే బుర్జ్ ఖలీఫాతో ప్రపంచ పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తున్న దుబాయ్, ఇప్పుడు సీయెల్ టవర్తో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఒకే నగరంలో ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన భవనం, ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన హోటల్ ఉండటం దుబాయ్ పర్యాటక రంగానికి మరింత ఊపునిచ్చే అంశం.
డిసెంబర్ 2025లో ప్రారంభమైన ఈ హోటల్, రాబోయే రోజుల్లో సందర్శకులతో కిటకిటలాడటం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. విలాసవంతమైన సౌకర్యాలు, ఆకాశాన్ని తాకే ఎత్తు ఈ హోటల్ ప్రత్యేకతలు. సేవలు కూడా అంతే గొప్పగా ఉంటాయి.