Vodafone Idea : రూ.199 రీచార్జ్ ప్లాన్.. Vi యూజర్స్ కి ఇక పండగే
Vodafone Idea Recharge Plans : సాధారణ వినియోగదారులకు వోడాఫోన్ ఐడియా గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. కేవలం రూ.199 రీచార్జ్ తో ఎంత అద్భుతమైన బెనిఫిట్స్ అందిస్తుందో తెలుసా?
వొడాఫోన్ ఐడియా సూపర్ రీచార్జ్ ప్లాన్
వొడాఫోన్ ఐడియా (Vi) వినియోగదారుల కోసం కొత్తగా రూ.199 రీచార్జ్ ప్లాన్ ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్లాన్ ప్రధానంగా బేసిక్ కనెక్టివిటీ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించారు. అంటే ఫోన్ కాల్స్, అవసరమైనంత డేటా వంటి మౌలిక కమ్యూనికేషన్ అవసరాలను తీర్చడమే దీని ఉద్దేశ్యం.
టెలికాం మార్కెట్లో అనేక రకాల రీచార్జ్ ప్లాన్లు ఉన్నప్పటికీ తక్కువ బడ్జెట్లో సింపుల్గా పనిచేసే కనెక్టివిటీ ప్లాన్లు ఇప్పటికీ చాలా మంది వినియోగదారులకు అవసరం. Vi తీసుకొచ్చిన ఈ రూ.199 ప్లాన్ కూడా ఆ వర్గాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్టు కనిపిస్తోంది. ఈ ప్లాన్ ముఖ్యంగా భారీ డేటా వినియోగం లేదా ప్రీమియం అదనపు సౌకర్యాలు అవసరం లేని వినియోగదారులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. రోజువారీ కాల్స్, అవసరమైనంత ఇంటర్నెట్ మాత్రమే కావాలనుకునే వారి కోసం ఈ ప్లాన్ రూపొందించారు.
బేసిక్ కనెక్టివిటి వినియోగదారుల ఛాయిస్
వొడాఫోన్ ఐడియా రూ.199 రీచార్జ్ ప్లాన్ను బేసిక్ కనెక్టివిటీ సెగ్మెంట్ లోకి తీసుకురావచ్చు. ఈ ప్లాన్ ప్రధానంగా కాలింగ్పై ఎక్కువగా ఆధారపడే వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఈ ప్లాన్ ఎక్కువగా ఉపయోగపడేది ఎవరికంటే..
సెకండరీ సీమ్ గా Vi ను ఉపయోగించే వినియోగదారులు
వృద్ధులు, సీనియర్ సిటిజన్లు
గ్రామీణ, సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాల ప్రజలు
తక్కువ ఖర్చుతో మొబైల్ ఉపయోగించాలనుకునే వారు
ఈ ధర వద్ద ప్లాన్ను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా, బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కమ్యూనికేషన్ ఆప్షన్లు ఇప్పటికీ అవసరమే అన్న సంకేతాన్ని Vi ఇస్తోంది.
బేసిక్ కనెక్టివిటి అంటే ఏమిటి?
ఇక్కడ బేసిక్ కనెక్టివిటీ అంటే ప్రధానంగా రెండు అంశాలు
వాయిస్ కాలింగ్
పరిమిత డేటా వినియోగం
అంటే ఈ ప్లాన్ భారీ వీడియో స్ట్రీమింగ్ లేదా పెద్ద డౌన్లోడ్స్ కోసం కాదు. ఫోన్ను కమ్యూనికేషన్ టూల్గా మాత్రమే ఉపయోగించే వారికి ఇది సరిపోతుంది.
రూ.199 రీచార్జ్ ఆఫర్
వొడాఫోన్ ఐడియా వినియోగదారులకు అందిస్తున్న రూ.199 ప్లాన్లో వాయిస్ కాలింగ్ ముఖ్యమైన భాగం. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడటం, వ్యాపార కాల్స్, అత్యవసర అవసరాలు వంటి సందర్భాల్లో కాలింగ్ ఇప్పటికీ కీలకమే.డేటాను పరిమితంగా అందిస్తారు.. దీని ద్వారా వినియోగదారులు వాట్సాప్ లేదా ఇతర మెసేజింగ్ యాప్లలో చాటింగ్, లైట్ బ్రౌజింగ్, ఓటిపి వెరిఫికేషన్, ఈమెయిల్ చెకింగ్ వంటి సాధారణ పనులు చేసుకోవచ్చు.
రోజువారీ వినియోగంలో ఈ ప్లాన్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?
రోజువారీ జీవితంలో ఈ ప్లాన్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులకు కాల్ చేయడం, మెసేజ్లు పంపుకోవడంతో పాటు అవసరమైనప్పుడు ఆన్లైన్లో సమాచారం చూడవచ్చు. ఇలా సాధారణ వినియోగానికి ఈ రూ.199 ప్లాన్ ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా పనిచేస్తుంది.
Vi రూ.199 ప్లాన్ వివరాలివే..
వాలిడిటీ & ఖర్చు నియంత్రణ
రూ.199 వంటి ప్లాన్లు సాధారణంగా షార్ట్ లేదా మిడ్ టర్మ్ వాలిడిటీతో వస్తాయి. దీని వల్ల వినియోగదారులు తరచూ రీచార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ ఖర్చుపై నియంత్రణ ఉంటుంది. విఐ ఈ ప్లాన్ను చాలా సింపుల్గా రూపొందించింది. యూజర్లకు ఏమి లభిస్తుంది, ఇది ఎవరి కోసం అనే విషయంలో స్పష్టత ఉంటుంది. ఇది 28 రోజుల వ్యాలిడిటి కలిగివుంది. అన్ లిమిటెడ్ వాయిస్, 300 ఎస్ఎంఎస్, 2GB డేటా లభిస్తుంది.
ఎవరికీ ఈ ప్లాన్ సరిపోతుంది?
మీరు రోజూ ఎక్కువగా కాల్స్ చేస్తే
డేటాను అవసరానికి మాత్రమే వాడితే
రీచార్జ్ ఖర్చును నియంత్రించాలనుకుంటే
ప్రీమియం సేవలు అవసరం లేకపోతే
ఈ వీఐ రూ.199 ప్లాన్ మీకు సరిపోవచ్చు.
ఎవరికీ ఈ ప్లాన్ సరిపోదు?
మీరు రోజూ వీడియో స్ట్రీమింగ్ చేస్తే
పెద్ద డౌన్లోడ్స్ లేదా ఆన్లైన్ గేమింగ్ చేస్తే
ఆన్లైన్ క్లాసులు లేదా ఎక్కువ బ్రౌజింగ్ చేస్తే
ఈ ప్లాన్ మీ అవసరాలను పూర్తిగా తీర్చదు. అటువంటి వారు అధిక డేటా ఉన్న ప్లాన్లను ఎంచుకోవడం మంచిది.
VI వ్యూహంలో భాగమే రూ.199 ప్లాన్
టెలికాం కంపెనీలు వినియోగదారుల అవసరాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయని తెలుసుకున్నాయి. కొందరికి ప్రీమియం ప్లాన్లు కావాలి, మరికొందరికి సాధారణ కమ్యూనికేషన్ చాలు. అందుకే బేసిక్ రీచార్జ్ ప్లాన్స్ ను కొనసాగించడం కూడా టెలికాం వ్యూహంలో భాగమే.
భారీ డేటా ప్లాన్లు ఉన్నా కూడా, కాలింగ్ ఆధారిత తక్కువ డేటా అవసరాలున్న ప్లాన్లకు డిమాండ్ కొనసాగుతోంది. Vi తీసుకొచ్చిన ఈ రూ.199 ప్లాన్ కూడా అదే అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించిన ప్రాక్టికల్ ఆప్షన్గా చూడవచ్చు. అదనపు హైప్ లేదా అవసరం లేని ఫీచర్లు లేకుండా, బడ్జెట్ వినియోగదారులకు రోజువారీ మొబైల్ అవసరాలను తీరుస్తుంది.