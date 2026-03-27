UPI: మీ ఫోన్లో యూపీఐ యాప్ ఉందా.? మీ చేతిలో రూ. 5 వేలు ఉన్నట్లే.
UPI: డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ వేగంగా విస్తరిస్తున్న సమయంలో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మహిళల స్వయం సహాయక సంఘాల కోసం UPI ఆధారిత ఓవర్డ్రాఫ్ట్ సదుపాయం ప్రారంభించింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మహిళల స్వయం సహాయక సంఘాల కోసం
భారతదేశంలో స్వయం సహాయక సంఘాలు చాలా కాలంగా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఈ సంఘాల్లో సభ్యులు కలిసి పొదుపు చేస్తారు. అవసరమైనప్పుడు పరస్పరం చిన్న రుణాలు ఇస్తారు. ప్రభుత్వం, బ్యాంకులు కూడా ఈ సంఘాలకు అధికారిక రుణాలను అందించే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ చిన్న మొత్తాల రుణం పొందడానికి చాలా సార్లు ఎక్కువ ప్రక్రియలు, పేపర్వర్క్ అవసరం అవుతుంది. ఈ సమస్యను తగ్గించడానికి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇప్పుడు UPI ఆధారిత ఓవర్డ్రాఫ్ట్ సదుపాయాన్ని ప్రారంభించింది.
UPI ఓవర్డ్రాఫ్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ పథకం ప్రకారం మహిళల స్వయం సహాయక సంఘ సభ్యులకు రూ. 5,000 వరకు ఓవర్డ్రాఫ్ట్ పరిమితి ఉంటుంది. UPI యాప్ల ద్వారా వారు అవసరమైనప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. చిన్న వ్యాపారం కోసం వస్తువులు కొనడం, తాత్కాలిక ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చడం, ఇంటి ఖర్చులకు తక్షణ సహాయం పొందడం వంటి కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ విధంగా బ్యాంక్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా డిజిటల్గా డబ్బును వినియోగించుకోవచ్చు. అదే UPI ద్వారా తిరిగి చెల్లించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
మహిళా వ్యాపారులకు కలిగే ప్రయోజనాలు
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా మంది మహిళలు చిన్న వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తుంటారు. ఉదాహరణకు కుట్టు పని, ఆహార పదార్థాల తయారీ, హస్తకళలు, చిన్న దుకాణాలు. ఇలాంటి వ్యాపారాల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో తక్కు అమౌంట్ కూడా చాలా కీలకం అవుతాయి. స్టాక్ కొనడానికి లేదా తాత్కాలికంగా వచ్చిన డబ్బు కొరతను తీర్చడానికి ఈ రూ. 5,000 ఓవర్డ్రాఫ్ట్ ఉపయోగపడుతుంది. అదే సమయంలో డిజిటల్ లావాదేవీల వల్ల బ్యాంక్కు రికార్డులు అందుబాటులో ఉంటాయి. దీంతో భవిష్యత్తులో పెద్ద రుణాలు పొందే అవకాశం కూడా పెరుగుతుంది.
పారదర్శకత, డిజిటల్ రికార్డుల ప్రాముఖ్యత
UPI ద్వారా జరిగే ప్రతి లావాదేవీకి స్పష్టమైన డిజిటల్ రికార్డు ఉంటుంది. దీంతో రెండు ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. రుణం వినియోగం, తిరిగి చెల్లింపులపై స్పష్టమైన సమాచారం ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో క్రెడిట్ హిస్టరీ ఏర్పడుతుంది. ఇది మహిళలకు అధికారిక బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో మంచి గుర్తింపును తెస్తుంది. అలాగే అధిక వడ్డీ తీసుకునే అనధికార రుణదాతలపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
డిజిటల్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ సదుపాయం విజయవంతం కావాలంటే కొన్ని విషయాలు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. మహిళలకు డిజిటల్ బ్యాంకింగ్పై అవగాహన ఉండాలి. UPI యాప్ల వినియోగం, భద్రతా నియమాలు, ఫ్రాడ్ల నుంచి రక్షణ గురించి శిక్షణ అవసరం. మొబైల్ ఫోన్ పోయినప్పుడు లేదా ఫిషింగ్ మోసాలు జరిగినప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అలాగే రుణాన్ని సమయానికి తిరిగి చెల్లించడం కూడా ముఖ్యమే. ఈ పథకం విజయవంతమైతే భవిష్యత్తులో మరిన్ని బ్యాంకులు కూడా ఇలాంటి చిన్న డిజిటల్ రుణాలను అందించే అవకాశం ఉంది. దీంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చిన్న వ్యాపారాలకు మరింత ఆర్థిక బలం లభిస్తుంది.