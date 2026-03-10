UPI: కార్డు లేకుండానే ఏటీఎమ్ నుంచి డబ్బులు తీసుకోవచ్చు.. చేతిలో ఫోన్ ఉంటే చాలు
UPI: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఫోన్ ద్వారానే పేమెంట్స్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటికీ క్యాష్ ఉపయోగించే వారు ఉన్నారు. మరి ఏటీఎమ్ కార్డు లేకుండా యూపీఐ ద్వారా ఏటీఎమ్ నుంచి డబ్బులు తీసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా.?
కార్డ్లెస్ క్యాష్ విత్డ్రాయల్ అంటే ఏమిటి?
కార్డ్లెస్ క్యాష్ విత్డ్రాయల్ అంటే ATM వద్ద డెబిట్ కార్డ్ లేకుండా డబ్బు తీసుకోవడం. ఈ విధానంలో UPI యాప్ సహాయంతో ట్రాన్సాక్షన్ పూర్తవుతుంది. ATMలో కనిపించే QR కోడ్ను స్కాన్ చేసి, UPI PIN ఎంటర్ చేస్తే వెంటనే మనీ విత్డ్రా అవుతుంది. ఈ విధానం సురక్షితమైనది కూడా.
ఏఏ బ్యాంకుల ATMల్లో ఈ సదుపాయం ఉంది?
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అన్ని బ్యాంకులకు ATMల్లో UPI ఆధారిత కార్డ్లెస్ క్యాష్ విత్డ్రాయల్ సదుపాయం కల్పించాలని సూచించింది. ఇప్పటికే అనేక బ్యాంకులు ఈ సేవ అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా..
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ (HDFC)
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (ICICI)
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB)
ఈ బ్యాంకుల కొన్ని ATMల్లో ఇప్పటికే UPI ద్వారా డబ్బు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఒక్కసారి ఎంత వరకు డబ్బు తీసుకోవచ్చు?
UPI ద్వారా కార్డ్లెస్ క్యాష్ విత్డ్రాయల్కు కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి. ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్లో గరిష్ఠంగా రూ. 10,000 వరకు తీసుకోవచ్చు. రోజుకు మొత్తం రూ. 20,000 వరకు మాత్రమే తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సదుపాయం ఉపయోగించాలంటే మీ మొబైల్లో యాక్టివ్ UPI యాప్ ఉండాలి. అలాగే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అవసరం.
కార్డ్ లేకుండా డబ్బు తీసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనాలు
ఈ విధానంలో చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. డెబిట్ కార్డ్ వెంట తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. కార్డ్ పోతే లేదా దొంగతనం జరిగితే ఇబ్బంది ఉండదు. మొబైల్ ద్వారా సురక్షితంగా ట్రాన్సాక్షన్ చేయవచ్చు. QR కోడ్ స్కాన్ చేయడం వల్ల ప్రక్రియ వేగంగా పూర్తవుతుంది.
ATMలో UPI ద్వారా డబ్బులు ఎలా తీసుకోవాలి.?
UPI ద్వారా ATMలో డబ్బు తీసుకోవడం చాలా సులభం. ఇందుకోసం కింది స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి.
* ముందుగా UPI క్యాష్ విత్డ్రాయల్ సపోర్ట్ చేసే ATM వద్దకు వెళ్లాలి.
* ATM స్క్రీన్లో కనిపించే UPI Cash Withdrawal ఎంపికను ఎంచుకోవాలి.
* తీసుకోవాలనుకున్న మొత్తం నమోదు చేయాలి (గరిష్ఠం రూ. 10,000).
* ATM స్క్రీన్పై ఒక QR కోడ్ కనిపిస్తుంది.
* మీ మొబైల్లోని UPI యాప్ ఓపెన్ చేసి ఆ QR కోడ్ స్కాన్ చేయాలి.
* మీ బ్యాంక్ ఖాతా ఎంపిక చేసి UPI PIN నమోదు చేయాలి.
* ట్రాన్సాక్షన్ పూర్తయ్యాక ఏటీఎమ్ నుంచి డబ్బులు వస్తాయి.