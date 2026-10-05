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- LPG Subsidy: గ్యాస్ సిలిండర్ పై కేంద్రం సబ్సిడీ.. ఇక ప్రతి నెల డబ్బులు ఆదా చేసుకోవచ్చు
LPG Subsidy: గ్యాస్ సిలిండర్ పై కేంద్రం సబ్సిడీ.. ఇక ప్రతి నెల డబ్బులు ఆదా చేసుకోవచ్చు
LPG Subsidy: సిలిండర్ ధరలు పెరిగాయంటే...సామాన్యుడి నెలవారీ బడ్జెట్ పై కచ్చితంగా ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఉజ్వల పథకం కింద గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉన్న కుటుంబాలకు కేంద్రం అందిస్తున్న సబ్సిడీ కొంత ఊరటనిస్తోంది. మరి ఈ సాయం ఎవరికి, ఎంత అందుతుందో తెలుసా?
గ్యాస్ సిలిండర్పై రూ.300 సబ్సిడీ ఎవరికి?
నెలవారీ ఇంటి ఖర్చుల్లో గ్యాస్ సిలిండర్ ధర చాలా ముఖ్యం. అందుకే ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన లబ్ధిదారులకు కేంద్రం ఇస్తున్న సబ్సిడీకి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను, అర్హులైన ఉజ్వల లబ్ధిదారులకు మొదటి నాలుగు 14.2 కిలోల సిలిండర్లపై ఒక్కో దానికి రూ.300 చొప్పున సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు. అంటే ఒక లబ్ధిదారుడికి ఏడాదికి గరిష్ఠంగా రూ.1,200 వరకు సబ్సిడీ వస్తుంది. ఈ డబ్బులు నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే పడతాయి. ఇక 5 కిలోల సిలిండర్ వాడే వారికి దామాషా పద్ధతిలో (ఎవరికి ఎంత రావాలో, అంతే ఇవ్వడం) సబ్సిడీ ఇస్తారు. తక్కువ ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాలు వంట గ్యాస్ను రెగ్యులర్గా వాడేలా చేయడమే ఈ సాయం ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఉజ్వల స్కీమ్ రూ.300 సబ్సిడీ
ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజనను 2016లో ప్రారంభించారు. పేద కుటుంబాల్లోని మహిళలకు ఎలాంటి డిపాజిట్ లేకుండా వంట గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇవ్వడమే ఈ స్కీమ్ మెయిన్ టార్గెట్. ఉజ్వల 2.0 కింద మొదటి గ్యాస్ రీఫిల్, స్టవ్ను ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. సిలిండర్ ధరల భారాన్ని తగ్గించేందుకు 2022లో సబ్సిడీ మొదలుపెట్టారు. దీన్ని 2023 అక్టోబర్లో రూ.300కు పెంచారు. 2025-26 కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రకటనలో గరిష్ఠంగా 9 సిలిండర్లకు సబ్సిడీ ఇచ్చే విధానం ఉండేది. కానీ, 2026 జూన్ ప్రభుత్వ సమాచారం ప్రకారం.. మొదటి నాలుగు సిలిండర్లకు మాత్రమే ఒక్కో దానికి రూ.300 చొప్పున ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు.
గ్యాస్ సబ్సిడీ రూల్స్
ఈ సబ్సిడీ పొందాలంటే ఇప్పుడు మరో ముఖ్యమైన రూల్ ఉంది. 2026 అక్టోబర్ 1 నుంచి సబ్సిడీ ధరకు గ్యాస్ సిలిండర్ బుక్ చేసుకోవాలంటే, అర్హులైన వినియోగదారులు కచ్చితంగా ఆధార్ బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ పూర్తి చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే ఈ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసిన వాళ్లు మళ్లీ చేయాల్సిన పనిలేదు. ఇంకా చేసుకోని వాళ్లు, దాన్ని పూర్తి చేశాకే సబ్సిడీతో సిలిండర్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. అర్హులైన వారికే సబ్సిడీ అందాలన్నదే ప్రభుత్వ ఉద్దేశం.
బ్యాంకు ఖాతాలో సబ్సిడీ
ఉజ్వల స్కీమ్ కింద మరిన్ని కుటుంబాలను చేర్చేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అదనంగా 25 లక్షల గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇచ్చేందుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో ఈ స్కీమ్ కింద లబ్ధి పొందే కుటుంబాల సంఖ్య మరింత పెరిగింది. 2026 మే నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 10.57 కోట్లకు పైగా ఉచిత ఉజ్వల గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇచ్చినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
ఏడాదికి రూ.1200 గ్యాస్ సబ్సిడీ
మీరు ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన లబ్ధిదారులైతే, సిలిండర్ బుక్ చేసేటప్పుడు వచ్చే సబ్సిడీ, దానికి సంబంధించిన తాజా రూల్స్ తప్పక తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా 2026-27 సంవత్సరంలో మొదటి నాలుగు 14.2 కిలోల సిలిండర్లకు రూ.300 చొప్పున మొత్తం రూ.1,200 వరకు సబ్సిడీ వస్తుంది. 5 కిలోల సిలిండర్లకు దామాషా పద్ధతిలో (ఎవరికి ఎంత రావాలో, అంతే ఇవ్వడం) ఇస్తారు. సబ్సిడీ డబ్బులు నేరుగా అకౌంట్లోనే పడతాయి కాబట్టి, మీ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. అలాగే ఆధార్ అథెంటికేషన్ పూర్తయిందని నిర్ధారించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.