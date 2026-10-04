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- DMart: సూపర్ మార్కెట్లో క్యారీ బ్యాగ్ కు డబ్బులు కడుతున్నారా? అయితే ఈ రూల్స్ తెలుసుకోండి
DMart: సూపర్ మార్కెట్లో క్యారీ బ్యాగ్ కు డబ్బులు కడుతున్నారా? అయితే ఈ రూల్స్ తెలుసుకోండి
DMart: నెలవారీ సరుకుల కోసం సూపర్ మార్కెట్లకు వెళ్లినప్పుడు బిల్లు కంటే క్యారీ బ్యాగ్ ఛార్జీ చూసి చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతుంటారు. అసలు షాపులు క్యారీ బ్యాగ్ కు డబ్బులు వసూలు చేయవచ్చా? ఈ ఛార్జీ వెనుక ఉన్న రూల్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
డీమార్ట్లో క్యారీ బ్యాగ్కు డబ్బులు కట్టాలా?
నెలవారీ సరుకుల కోసం సూపర్ మార్కెట్లకు వెళ్లినప్పుడు బిల్లు కంటే క్యారీ బ్యాగ్ ఛార్జీ చూసి చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతుంటారు. అసలు షాపులు క్యారీ బ్యాగ్ కు డబ్బులు వసూలు చేయవచ్చా?షాపింగ్ చేశాక సరుకులు తీసుకెళ్లేందుకు క్యారీ బ్యాగ్ అడిగితే, దానికి రూ.10, రూ.20 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వసూలు చేస్తుంటారు. దీనిపై వినియోగదారుల ఫోరమ్లలో గత కొన్నేళ్లుగా చాలా కేసులు నమోదయ్యాయి. ముఖ్యంగా స్టోర్ పేరు లేదా లోగో ఉన్న బ్యాగ్కు డబ్బులు వసూలు చేయడంపై కొన్ని ఫోరమ్లు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. అయితే "బ్యాగ్కు డబ్బులు అడగడం ఎప్పుడూ చట్టవిరుద్ధమే అని గుడ్డిగా నమ్మే బదులు, అసలు చట్టం ఏం చెబుతుందో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
డీమార్ట్ క్యారీ బ్యాగ్
దీనికి హైదరాబాద్లో జరిగిన ఆకాష్ కుమార్ కేసే పెద్ద ఉదాహరణ. 2019 మే 11న ఆయన డిమార్ట్లో రూ.602.70 విలువైన సరుకులు కొన్నారు. అప్పుడు స్టోర్ లోగో ఉన్న ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్కు రూ.3.50 అదనంగా వసూలు చేశారు. దీన్ని సవాల్ చేస్తూ ఆయన వినియోగదారుల ఫోరమ్ను ఆశ్రయించారు. ఈ కేసును విచారించిన హైదరాబాద్ జిల్లా వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్, ఆ డబ్బును వాపసు చేయడంతో పాటు వినియోగదారుడికి పరిహారం చెల్లించాలని 2021 డిసెంబర్లో డిమార్ట్ను ఆదేశించింది. క్యారీ బ్యాగ్లకు డబ్బులు వసూలు చేయడం ఆపేసి, ఉచితంగా ఇవ్వాలని కూడా తీర్పు చెప్పింది.
వినియోగదారుల ఫోరమ్
2023లో వచ్చిన మరో డిమార్ట్ కేసులో కూడా వినియోగదారుల ఫోరమ్ కస్టమర్కు అనుకూలంగానే తీర్పు ఇచ్చింది. స్టోర్ లోగో ఉన్న ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్కు వసూలు చేసిన రూ.3.50 తిరిగి ఇవ్వాలని, పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించింది. ఇతర సంస్థల క్యారీ బ్యాగ్ ఛార్జీలను కూడా ఫోరమ్లు పరిశీలించాయి. 2026 ఏప్రిల్లో వచ్చిన రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ కేసు తీర్పులో, సరుకులను కస్టమర్కు సురక్షితంగా అందించడం విక్రేత బాధ్యత అని ఫోరమ్ స్పష్టం చేసింది. ప్యాకింగ్ లేదా క్యారీ బ్యాగ్ ఖర్చును కస్టమర్ల మీద రుద్దడం వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం ప్రకారం తప్పని పేర్కొంది.
చట్టపరమైన వివరణ
ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం గమనించాలి. ఏ దుకాణంలోనూ క్యారీ బ్యాగ్కు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని గతంలో చెప్పినప్పటికీ, చట్టపరమైన పరిస్థితి ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. బ్యాగ్ రకం, దానిపై స్టోర్ లోగో ఉందా లేదా, ఛార్జీల గురించి ముందే చెప్పారా అనే అంశాలపై ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది. క్యారీ బ్యాగ్ ఛార్జీలకు వ్యతిరేకంగా చాలా కోర్టులు తీర్పులు ఇచ్చాయని, అయితే దీనిపై చట్టపరమైన చర్చలు ఇంకా ఉన్నాయని 2023లో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒక కథనంలో వివరించింది. కాబట్టి డిమార్ట్లో బ్యాగ్కు డబ్బులు కడితే, ఆ బిల్లును భద్రంగా ఉంచుకోవడం ముఖ్యం.
క్యారీ బ్యాగ్ ఛార్జీలు
మీరు తర్వాతిసారి డీమార్ట్కు వెళ్లినప్పుడు, క్యారీ బ్యాగ్ ఛార్జీల గురించి అనుమానం ఉంటే ముందుగా బిల్లులో ఆ మొత్తం విడిగా ఉందో లేదో చెక్ చేయండి. స్టోర్ పేరు లేదా లోగో ఉన్న బ్యాగ్కు డబ్బులు వసూలు చేస్తే, బిల్లుతో పాటు బ్యాగ్ ఫోటోను ఆధారంగా ఉంచుకోండి. సమస్య వస్తే జాతీయ వినియోగదారుల హెల్ప్లైన్ లేదా సంబంధిత వినియోగదారుల ఫోరమ్ను ఆశ్రయించవచ్చు. అలాగని పాత తీర్పులను చూసి డిమార్ట్లో క్యారీ బ్యాగ్కు ఇకపై ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వాల్సిన పనిలేదని ఫిక్స్ అవ్వకండి. ఫోరమ్ తీర్పులు కస్టమర్లకు అండగా నిలిచినా, ప్రతి కేసును విడిగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది.