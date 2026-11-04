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- Gold Price Hike: అమెరికా ఎన్నికల తర్వాత మారిన మార్కెట్ లెక్కలు.. మళ్లీ పెరిగిన పసిడి ధరలు
Gold Price Hike: అమెరికా ఎన్నికల తర్వాత మారిన మార్కెట్ లెక్కలు.. మళ్లీ పెరిగిన పసిడి ధరలు
Gold Price Hike: బంగారం ధరలు తగ్గుతాయని ఎదురుచూస్తున్న వారికి నిరాశే ఎదురవుతోంది. వరుసగా మూడు రోజులుగా పసిడి ధర ఎగబాకుతోంది. ఈరోజు కూడా తులంపై వందల రూపాయలు పెరిగింది. వెండి మాత్రం రూ.2 లక్షల దగ్గరే ఆగిపోయింది. మరి ఈ ధరల పెరుగుదలకు కారణమేంటి?
చుక్కలు చూపిస్తున్న బంగారం
బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ధరలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. తగ్గుతుందనుకుంటే పెరుగుతోంది.. కొనడానికి సిద్ధమయ్యేలోపే రేటు మారిపోతోంది. ఇలా వరుసగా మూడు రోజులుగా పసిడి ధరలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. నవంబర్ 4న హైదరాబాద్తో పాటు తెలంగాణలోని ప్రధాన నగరాల్లోనూ బంగారం ధరలు మరోసారి పైకి కదిలాయి. వెండి ధరలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు కనిపించలేదు.
ముందుగా ఈరోజు ధరలు చూస్తే.. హైదరాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.270 పెరిగి రూ.1,39,910కి చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.250 పెరిగి రూ.1,28,250గా నమోదైంది. ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.200 పెరిగి రూ.1,04,930కి చేరింది. వెండి విషయానికి వస్తే కిలో ధర రూ.2 లక్షల వద్దే స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.
అసలు బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రస్తుతం బంగారం, వెండి ధరల కదలికలు ఒకేలా లేవు. ఒకవైపు అమెరికా రాజకీయ పరిణామాలు, మరోవైపు పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు.. వీటికి తోడు చమురు ధరలు, వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు కూడా పసిడి మార్కెట్ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు విజయం సాధించినప్పటికీ అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో మాత్రం మిశ్రమ పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో బంగారం ధరలకు స్పష్టమైన దిశ ఏర్పడటం లేదు. అయినప్పటికీ దేశీయ మార్కెట్లో మాత్రం వరుస పెరుగుదల నమోదవుతోంది.
చమురు ధరల తగ్గుదల.. మార్కెట్పై ప్రభావం!
మరోవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు కొంత తగ్గాయి. అమెరికా WTI క్రూడ్ ఆయిల్ ధర దాదాపు ఒక శాతం పడిపోయి బ్యారెల్కు 95.5 డాలర్ల స్థాయికి చేరింది. బ్రెంట్ క్రూడ్ కూడా స్వల్పంగా తగ్గి 103 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇజ్రాయెల్కు అందిస్తున్న 4 బిలియన్ డాలర్ల సహాయాన్ని ఏడాది చివరి నాటికి నిలిపివేస్తామని ప్రకటించడం కూడా మార్కెట్పై ప్రభావం చూపింది. ఈ ప్రకటన తర్వాత చమురు ధరలు గతంలో సాధించిన లాభాలను కోల్పోయాయి.
మొత్తంగా చూస్తే అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, చమురు ధరలు, అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయాలు రాబోయే రోజుల్లో పసిడి ధరల కదలికలను ప్రభావితం చేయనున్నాయి. ఇప్పటికే వరుసగా మూడు రోజులుగా ధరలు పెరుగుతుండటంతో కొనుగోలుదారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.