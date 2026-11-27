రైలు ప్రయాణంలో కుదుపులు, ఖట్ ఖట్ అనే శబ్ధం ఎందుకొస్తుందో తెలుసా.?
Train: రైలులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు అకస్మాత్తుగా కుదుపులు రావడం, 'ఖట్ ఖట్' అనే శబ్దాలు వినిపించడం సాధారణం. ముఖ్యంగా రైలు వేగం పెరిగినప్పుడు లేదా బ్రేకులు వేసినప్పుడు ఈ కుదుపులు ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి. ఇంతకీ దీనికి కారణం ఏంటో తెలుసా?
పట్టాల మధ్య చిన్న ఖాళీలు ఉండటమే ప్రధాన కారణమా?
రైలు పట్టాలు సాధారణంగా ఉక్కుతో తయారవుతాయి. ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు ఇవి వేడికి వ్యాకోచిస్తాయి. చలి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కుంచించుకుంటాయి. ఒకవేళ పట్టాలను ఎలాంటి ఖాళీ లేకుండా పూర్తిగా కలిపేస్తే.. వేసవిలో వేడికి అవి వ్యాకోచించి వంకరగా మారే ప్రమాదం ఉంటుంది. దీనిని రైల్వే ఇంజినీరింగ్ పరిభాషలో 'రైల్ బక్లింగ్' అంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు రైలు ప్రమాదాలకు కూడా కారణమవుతాయి. అందుకే గతంలో రెండు పట్టాల మధ్య కొంత ఖాళీ ఉంచేవారు. ఈ పట్టాలను ఫిష్ ప్లేట్స్ అనే లోహపు పలకలు, బోల్టుల సాయంతో కలిపేవారు. రైలు చక్రం ఈ జాయింట్ మీదుగా వెళ్లినప్పుడు చిన్నపాటి కుదుపు వస్తుంది. చక్రం ఒక పట్టా నుంచి మరో పట్టాపైకి వెళ్లే సమయంలో 'ఖట్ ఖట్' అనే శబ్దం వినిపిస్తుంది. రైలు వేగం పెరిగే కొద్దీ ఈ శబ్దాలు కూడా వేగంగా వినిపిస్తాయి.
ఇప్పుడు రైలు పట్టాల మధ్య జాయింట్లు ఎందుకు తగ్గాయి?
ప్రస్తుతం భారతీయ రైల్వే ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి పొడవైన పట్టాలను ఏర్పాటు చేస్తోంది. వీటిని లాంగ్ వెల్డెడ్ రైల్స్ (LWR) అంటారు. అంటే చిన్న చిన్న పట్టాలను వెల్డింగ్ ద్వారా కలిపి చాలా పొడవైన పట్టాలుగా తయారు చేస్తారు. దీంతో పట్టాల మధ్య ఉండే జాయింట్లు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. ఫలితంగా రైలు ప్రయాణంలో వచ్చే 'ఖట్ ఖట్' శబ్దాలు, కుదుపులు కూడా తగ్గుతాయి. ముఖ్యంగా ఆధునిక రైల్వే మార్గాల్లో ప్రయాణం గతంతో పోలిస్తే మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. అయితే పొడవైన పట్టాలు కూడా ఉష్ణోగ్రత మార్పులకు అనుగుణంగా వ్యాకోచిస్తాయి. ఈ సమస్యను నియంత్రించేందుకు నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత వద్ద పట్టాలను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ప్రత్యేక నిర్వహణ చర్యలు చేపడతారు.
బోగీల మధ్య ఉండే కప్లింగ్స్ వల్ల కూడా కుదుపులు వస్తాయా?
రైలులోని అన్ని బోగీలు ఒకదానితో మరొకటి కప్లింగ్స్ ద్వారా అనుసంధానమై ఉంటాయి. ఈ కప్లింగ్స్లో కొంత కదలికకు అవకాశం ఉంటుంది. దీనిని స్లాక్ అంటారు. రైలు మలుపులు తిరిగేటప్పుడు బోగీలు సులభంగా కదలడానికి ఈ ఏర్పాటు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఈ చిన్నపాటి ఖాళీ వల్ల రైలు ప్రయాణంలో కొన్ని సందర్భాల్లో కుదుపులు వస్తాయి.
రైలు ప్రయాణం ప్రారంభించినప్పుడు: ఇంజిన్ ముందుగా కదులుతుంది. ఆ తర్వాత ఒక్కో బోగీకి ఉన్న కప్లింగ్లోని ఖాళీ తగ్గుతూ వెనుక బోగీల వరకు లాగుడు బలం చేరుతుంది. దీంతో ప్రయాణికులకు ఒక్కసారిగా కుదుపు అనిపిస్తుంది.
బ్రేకులు వేసినప్పుడు: రైలు ముందు భాగంలోని బోగీలు ముందుగా వేగాన్ని తగ్గిస్తాయి. వెనుక ఉన్న బోగీలు మాత్రం కొంతసేపు ముందుకు కదులుతూ ఉంటాయి. దీంతో బోగీల మధ్య ఒత్తిడి ఏర్పడి ప్రయాణికులకు కుదుపులు వస్తాయి.
పాత బోగీలు, కొత్త బోగీల మధ్య తేడా ఏంటి?
రైల్వేలో గతంలో ఎక్కువగా ఉపయోగించిన ICF బోగీల్లో స్క్రూ కప్లింగ్స్, సైడ్ బఫర్స్ ఉండేవి. వీటిలో బోగీల మధ్య కొంత ఎక్కువ కదలికకు అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల రైలు వేగం పెరిగినప్పుడు, తగ్గినప్పుడు కుదుపులు ఎక్కువగా అనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం రైల్వేలో ఉపయోగిస్తున్న ఆధునిక LHB బోగీల్లో సెంటర్ బఫర్ కప్లర్ (CBC) విధానాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ వ్యవస్థలో బోగీలు మధ్యలోని కప్లింగ్ ద్వారా అనుసంధానమై ఉంటాయి. ఇది బోగీల మధ్య ఏర్పడే లాగుడు, తోపుడు ప్రభావాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఫలితంగా ప్రయాణం మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రమాద సమయంలో బోగీలు ఒకదానిపైకి మరొకటి ఎక్కే ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలోనూ ఈ వ్యవస్థ ఉపయోగపడుతుంది.
రైలు కుదుపులకు ఇతర కారణాలు కూడా ఉన్నాయి
పట్టాల జాయింట్లు, బోగీల కప్లింగ్స్ మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని కారణాల వల్ల కూడా రైలు ప్రయాణంలో కుదుపులు వస్తుంటాయి.
పాయింట్లు, క్రాసింగ్స్: రైలు ఒక పట్టా నుంచి మరో పట్టాపైకి మారే సమయంలో చక్రాలు దిశను మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో స్వల్ప కుదుపులు రావడం సహజం.
బ్రేకులు, వేగం మార్పులు: లోకో పైలట్ రైలు వేగాన్ని తగ్గించినప్పుడు లేదా పెంచినప్పుడు బోగీల మధ్య ఒత్తిడి మారుతుంది. దీంతో ప్రయాణికులకు కుదుపులు అనిపిస్తాయి.
పట్టాల పరిస్థితి: పట్టాలపై అసమానతలు, నిర్వహణ లోపాలు ఉన్నప్పుడు రైలు ప్రయాణంలో కంపనాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
చక్రాల అరుగుదల: రైలు చక్రాలు సరిగ్గా లేకపోయినా, వాటిపై అసమానంగా అరుగుదల ఏర్పడినా ప్రయాణంలో కంపనాలు ఎక్కువగా రావచ్చు.
మొత్తంగా చూస్తే రైలు ప్రయాణంలో వచ్చే ప్రతి కుదుపు సాంకేతిక లోపానికి సంకేతం కాదు. పట్టాల నిర్మాణం, బోగీల అనుసంధానం, రైలు వేగంలో మార్పులు వంటి అనేక అంశాలు వీటికి కారణమవుతాయి. ఆధునిక LHB బోగీలు, వెల్డెడ్ పట్టాల వినియోగం పెరగడంతో రైలు ప్రయాణం గతంతో పోలిస్తే మరింత సౌకర్యవంతంగా మారుతోంది.