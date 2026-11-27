Train Alcohol Rules: రైలులో మద్యం తీసుకెళ్లవచ్చా? రైల్వే నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి.?
Train Alcohol Rules: రైలు ప్రయాణం చేసే సమయంలో మద్యం తీసుకెళ్లవచ్చా? అనే సందేహం చాలామందికి ఉంటుంది. విమాన ప్రయాణంలో మద్యం తీసుకెళ్లడానికి కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. కానీ రైళ్ల విషయంలో మాత్రం చాలామందికి స్పష్టమైన అవగాహన ఉండదు.
రైలులో మద్యం తీసుకెళ్లవచ్చా?
రైలులో మద్యం తీసుకెళ్లడాన్ని అన్ని సందర్భాల్లో అనుమతించరు. దీనికి సంబంధించి రైల్వే నిబంధనలతో పాటు ఆయా రాష్ట్రాల మద్యం చట్టాలు కూడా వర్తిస్తాయి. ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి రైలు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఈ విషయాన్ని తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి. బాటిల్ సీల్ చేసి ఉన్నంత మాత్రాన మద్యం తీసుకెళ్లడానికి పూర్తి అనుమతి ఉన్నట్లు కాదు. ప్రయాణించే రాష్ట్రాల నిబంధనలను ముందుగా తెలుసుకోవాలి.
రైల్వే చట్టం ఏం చెబుతోంది?
రైల్వే చట్టం 1989లోని సెక్షన్ 165 ప్రకారం అనుమానాస్పదంగా లేదా చట్టవిరుద్ధంగా ఉన్న వస్తువులను రైల్వే అధికారులు తనిఖీ చేసే అధికారం కలిగి ఉంటారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్న వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ సెక్షన్ ఒక్కటే రైలులో మద్యం తీసుకెళ్లడంపై దేశవ్యాప్తంగా నిషేధం విధించదు. మద్యం రవాణాపై ఆయా రాష్ట్రాల ఎక్సైజ్ చట్టాలు కూడా కీలకంగా ఉంటాయి.
ఈ రాష్ట్రాల్లో మద్యం తీసుకెళ్తే జాగ్రత్త
భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మద్యంపై సంపూర్ణ లేదా కఠినమైన నిషేధం అమల్లో ఉంది. గుజరాత్, బిహార్, నాగాలాండ్, లక్షద్వీప్ వంటి ప్రాంతాల్లో మద్యం కొనుగోలు, విక్రయం, రవాణాపై ఆంక్షలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లోకి మద్యం తీసుకెళ్లడం చట్టపరమైన సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. కాబట్టి మీ రైలు ప్రయాణ మార్గంలో మద్య నిషేధం అమల్లో ఉన్న రాష్ట్రాలు ఉన్నాయా లేదా అనేది ముందుగానే తెలుసుకోవాలి.
మద్యం బాటిల్ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
మద్యం నిషేధం లేని రాష్ట్రాల్లో కూడా మద్యం తీసుకెళ్లేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. బాటిల్ తెరవకుండా సీల్ చేసి ఉంచడం, అనుమతించిన పరిమితులకు లోబడి ఉండటం ముఖ్యం. వ్యక్తిగత వినియోగం కోసం తీసుకెళ్లడం, విక్రయాల కోసం రవాణా చేయకపోవడం వంటి అంశాలు కూడా పరిగణనలోకి వస్తాయి. అయితే సీల్ చేసిన బాటిల్ అయినా సరే, రాష్ట్రాల ఎక్సైజ్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉంటే అధికారులు చర్యలు తీసుకోవచ్చు.
రైలులో మద్యం తాగితే శిక్ష ఉంటుందా?
రైలు ప్రయాణంలో మద్యం తాగడం, మత్తులో ఇతర ప్రయాణికులను ఇబ్బంది పెట్టడం, గొడవలు చేయడం నేరంగా పరిగణిస్తారు. రైల్వే చట్టంలోని సెక్షన్ 145 ప్రకారం మద్యం మత్తులో అనుచితంగా ప్రవర్తించడం, రైల్వే ప్రాంగణంలో ఇబ్బందులు సృష్టించడం వంటి చర్యలపై జరిమానా, జైలు శిక్ష విధించే అవకాశం ఉంది. నేరం తీవ్రతను బట్టి ఆరు నెలల వరకు జైలు శిక్ష, రూ.1,000 వరకు జరిమానా విధించవచ్చు. మద్యం నిషేధం ఉన్న రాష్ట్రాల్లోకి మద్యం తీసుకెళ్తే అక్కడి ఎక్సైజ్ చట్టాల ప్రకారం అరెస్ట్, భారీ జరిమానా, జైలు శిక్ష కూడా ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. కాబట్టి రైలు ప్రయాణానికి ముందు మద్యం తీసుకెళ్లే విషయంలో రైల్వే నిబంధనలతో పాటు ప్రయాణించే రాష్ట్రాల చట్టాలను కూడా తెలుసుకోవడం మంచిది. సీల్ చేసిన బాటిల్ ఉందని ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని భావించి ప్రయాణం చేయకూడదు.