భారత్లో బుల్లెట్ ట్రైన్ స్టేషన్ ఎలా ఉండనుందో చూశారా.? సూరత్ స్టేషన్ ఫస్ట్ లుక్
Surat Bullet Train Station: భారతదేశంలో నిర్మిస్తున్న తొలి బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా గుజరాత్లోని సూరత్ స్టేషన్ నిర్మాణ పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా ఈ స్టేషన్కు సంబంధించిన తొలి ఫొటోలు బయటకు వచ్చాయి. వీటిపై మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి.
విమానాశ్రయాన్ని తలపిస్తున్న సూరత్ బుల్లెట్ ట్రైన్ స్టేషన్
గుజరాత్లోని సూరత్లో నిర్మిస్తున్న బుల్లెట్ ట్రైన్ స్టేషన్ అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో రూపుదిద్దుకుంటోంది. తాజాగా విడుదలైన చిత్రాల్లో స్టేషన్ లోపలి నిర్మాణం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. సీలింగ్ ప్యానెల్స్, గ్లాస్ రైలింగ్స్, ఎస్కలేటర్లు, విశాలమైన ప్రయాణికుల ప్రదేశాలు ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి. ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన అనుభూతిని కల్పించేలా స్టేషన్ను ఆధునిక శైలిలో డిజైన్ చేస్తున్నారు. సాధారణ రైల్వే స్టేషన్లకు భిన్నంగా విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా దీని ఇంటీరియర్స్ ఉన్నాయి. భారత్లో తొలి బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మిస్తున్న ఈ స్టేషన్ పూర్తయితే హైస్పీడ్ రైలు ప్రయాణంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
సూరత్-బిలిమోరా మార్గంలో తొలి ట్రయల్స్కు ఏర్పాట్లు
ముంబై-అహ్మదాబాద్ హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్లో భాగంగా సూరత్-బిలిమోరా మధ్య 50 కిలోమీటర్ల మార్గాన్ని తొలుత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ మార్గంలో 2027 మే నెలలో తొలి ట్రయల్ రన్ నిర్వహించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ సెక్షన్లో విద్యుదీకరణ పనులు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ గతంలో వెల్లడించారు. సిగ్నలింగ్కు సంబంధించిన పనులను 2027 జనవరి నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. నవంబర్ 20న ఈ మార్గంలోని ఎలివేటెడ్ రైల్వే ట్రాక్పై ఓవర్హెడ్ విద్యుత్ లైన్లకు విద్యుత్ సరఫరా ప్రారంభించారు. రెండు ట్రాక్లకు సంబంధించిన విద్యుదీకరణ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ మార్గంలో 2x25 కేవీ ట్రాక్షన్ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తున్నారు. బిలిమోరాలో ట్రాక్షన్ సబ్స్టేషన్ ఏర్పాటు పనులు కూడా పూర్తయ్యాయి.
2027 చివరి నాటికి అహ్మదాబాద్-వాపి మార్గం పూర్తి
ముంబై-అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టును ఒకేసారి పూర్తిగా ప్రారంభించకుండా దశలవారీగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో అహ్మదాబాద్ నుంచి వాపి వరకు ఉన్న మార్గాన్ని 2027 చివరి నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అలాగే బుల్లెట్ ట్రైన్ సేవలను 2029 నాటికి థానే వరకు విస్తరించాలని ప్రణాళిక రూపొందించారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యే కొద్దీ ఆయా మార్గాల్లో రైళ్ల రాకపోకలను ప్రారంభించనున్నారు. దీంతో ముంబై, అహ్మదాబాద్ మధ్య ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే దేశంలో హైస్పీడ్ రైలు ప్రయాణానికి కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కానుంది.
గంటకు 280 కిలోమీటర్ల వేగంతో బి-28 రైలు
తొలి ట్రయల్స్ కోసం బి-28 రైలును ఉపయోగించనున్నారు. ఈ రైలును గంటకు గరిష్ఠంగా 280 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించేలా రూపొందించారు. అయితే ఇంత వేగంతో రైళ్లను నడపాలంటే ప్రత్యేకమైన సాంకేతిక ఏర్పాట్లు అవసరం. గంటకు 240 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వేగంతో రైళ్లు ప్రయాణించినప్పుడు గాలి ఒత్తిడి ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ఒత్తిడిని తట్టుకునేలా రైలు బోగీలతో పాటు రైల్వే ట్రాక్లు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలను కూడా ప్రత్యేకంగా రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వివరించారు. హైస్పీడ్ రైళ్ల భద్రత, ప్రయాణికుల సౌకర్యం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంజినీరింగ్ పనులు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు.
ఒత్తిడి పరీక్షలో బి-28 రైలు విజయం
బి-28 రైలు ఇప్పటికే కీలకమైన ప్రెజర్ టెస్ట్లో విజయవంతమైంది. ఈ పరీక్షలో వాస్తవ ప్రయాణ సమయంలో రైలుపై ఏర్పడే వాతావరణ పీడనం కంటే రెండింతలు అధిక ఒత్తిడిని కలిగించి పరిశీలించారు. అధిక వేగంతో ప్రయాణించే సమయంలో రైలుపై పడే ఒత్తిడిని బోగీలు ఎంతవరకు తట్టుకోగలవో తెలుసుకోవడమే ఈ పరీక్ష ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ పరీక్ష విజయవంతం కావడంపై రైల్వే మంత్రి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు మహారాష్ట్రలో జరుగుతున్న నిర్మాణ పనుల పురోగతిపైనా ఆయన సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా సముద్రం అడుగున నిర్మిస్తున్న సొరంగం పనులు ఆశాజనకంగా కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. మొత్తంగా ముంబై-అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టును దశలవారీగా పూర్తి చేసి ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే భారత రైల్వే రంగంలో హైస్పీడ్ ప్రయాణానికి కొత్త గుర్తింపు లభించనుంది.