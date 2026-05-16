Amazon Now: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. సగం ధరకే సరుకులు, ఆఫర్ అవ్వకముందే ఇప్పుడే కొనేయండి
Amazon Now: అమెజాన్ అదిరిపోయే ఆఫర్ తన కస్టమర్ల కోసం తెచ్చింది. రూ.200 విలువైన సరుకులు కొంటే చాలు, రూ.100 క్యాష్బ్యాక్ ఇస్తోంది. ఈ ఆఫర్ పూర్తి వివరాలు, డెలివరీ గురించి వివరాలు తెలుసుకోండి.
రూ.200 కొంటే రూ.100 క్యాష్బ్యాక్
బ్లింకిట్, జెప్టో వంటి ఈ కామర్స్ సైట్లకు షాకిచ్చేలా అమెజాన్ ఇప్పుడు ఓ అదిరిపోయే ఆఫర్ ప్రకటించింది. 'Amazon Now' ప్లాట్ఫామ్లో కనీసం రూ.200 విలువైన కిరాణా సరుకులు ఆర్డర్ చేస్తే, 50 శాతం క్యాష్బ్యాక్ అందిస్తోంది. అంటే మీరు రూ.200కి సరుకులు కొంటే, మీకు రూ.100 తిరిగి మీ ఖాతాలోకి వచ్చేస్తుంది. రూ.200 నుంచి రూ.1,400 వరకు ఆర్డర్లపై ఈ రూ.100 క్యాష్బ్యాక్ స్థిరంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ ఆర్డర్ విలువ రూ.1,400 దాటితే, క్యాష్బ్యాక్ రూ.200కి పెరుగుతుంది. ఈ క్యాష్బ్యాక్ మొత్తం వెంటనే కస్టమర్ల 'అమెజాన్ పే' ఖాతాలో పాయింట్ల రూపంలో జమ అవుతుంది. అంతేకాదు, ఆర్డర్ చేసిన సరుకులను అమెజాన్ కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే డెలివరీ చేస్తోంది.
బ్లింకిట్ సంస్థకు ఎదురుదెబ్బ
భారతదేశవ్యాప్తంగా బ్లింకిట్ సంస్థకు సుమారు 2,200 చిన్న గోడౌన్లు (డార్క్ స్టోర్లు) ఉన్నాయి. అయితే, అమెజాన్ ఇప్పుడు 750 నుంచి 800 డార్క్ స్టోర్లతో మెట్రో నగరాల్లో తన సేవలను వేగవంతం చేసింది. ఇది 'బ్లింకిట్' వంటి సంస్థలకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా మారింది. ఇటీవలి త్రైమాసికంలో అమెజాన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.2,91,000 కోట్లకు పైగా లాభం సంపాదించింది. తనకున్న భారీ ఆర్థిక వనరులతో, ఈ క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ను ఉపయోగించి పోటీ సంస్థల కస్టమర్లను అమెజాన్ తన వైపు తిప్పుకుంటోంది.
కనీస ఆర్డర్, డెలివరీ ఛార్జీలు
అమెజాన్ నౌ (Amazon Now)లో రూ.100 క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ పొందాలంటే కనీసం రూ.200కి ఆర్డర్ చేస్తే సరిపోతుంది. కానీ, ఇక్కడే ఓ చిన్న మెలిక ఉంది. రూ.249 లోపు చేసే ఆర్డర్లపై అమెజాన్ డెలివరీ ఫీజు వసూలు చేస్తుంది. కాబట్టి, కస్టమర్లు పూర్తి ప్రయోజనం పొందాలంటే రూ.250 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన ఆర్డర్ చేయడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
