Mahesh Babu: మహేష్ బాబు రెస్టారెంట్లో ఒక వాటర్ బాటిల్ ధర తెలిస్తే అవాక్కవుతారు.. వెళితే తినకుండా వచ్చేసేలా రేట్లు
Mahesh Babu: సెలబ్రిటీలు సంపాదించిన డబ్బును ఎక్కువగా బిజినెస్ లలోనే పెడుతూ ఉంటారు. మహేష్ బాబు కూడా ఒక రెస్టారెంట్ ను ప్రారంభించారు. మహేష్ బాబు రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ ఖరీదు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే. కేవలం డబ్బున్నవారు మాత్రమే ఆ రెస్టారెంట్ కు వెళ్లగలరు.
మహేష్ బాబు రెస్టారెంట్
సెలబ్రిటీలకు వచ్చే డబ్బులు ఎక్కడో దగ్గర పెట్టుబడి రూపంలో పెట్టేందుకే ఆసక్తి చూపిస్తారు. అలా మహేష్ బాబు కూడా రెస్టారెంట్ బిజినెస్ మొదలుపెట్టారు. ఆయన సతీమణి నమ్రతా శిరోద్కర్, ఏషియన్ గ్రూపు భాగస్వామ్యంతో.. మినర్వా షాప్ కాఫీ షాప్ తో కలిసి ఏఎన్ రెస్టారెంట్స్ చైన్స్ మొదలుపెట్టారు. ఈ బ్రాండ్ కు చెందినదే ఏవీఎన్ ప్యాలెస్ హైట్స్. ఇది బంజారాహిల్స్ లో ఉంది. ఈ రెస్టారెంట్ కు సాధారణ వ్యక్తులు వెళ్లలేరు. కేవలం వేలల్లో ఖర్చు పెట్టగలిగే వారు మాత్రమే వెళ్లాలి. కేవలం ఒక వాటర్ బాటిల్ కొనాలంటేనే అక్కడ వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి. ఒక తిండి సంగతే సరేసరి.
వాటర్ బాటిల్ ధర ఇదే
హైదరాబాద్ కు చెందిన ఒక వ్యక్తి రెస్టారెంట్ కు వెళ్లి ఆ బిల్లును తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేశారు. అది ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. మహేష్ బాబు రెస్టారెంట్లో ధరలు చూస్తే సాధారణ ప్రజలు అడుగు కూడా పెట్టలేరని అర్థం అయిపోతుంది. బయట మార్కెట్లో మీకు ఒక వాటర్ బాటిల్ పది రూపాయల నుంచే దొరుకుతుంది. కానీ మహేష్ బాబు రెస్టారెంట్లో కనీసం 299 రూపాయలు ఖర్చు పెడితేనే ఒక లీటర్ వాటర్ బాటిల్ దొరుకుతుంది. అలాగే కోక్ క్యాన్ కూడా బయట 40 రూపాయలు మాత్రమే ఉంటే అక్కడ మాత్రం 180 రూపాయలుకు అమ్ముతున్నారు. ఇంత ఖర్చు పెట్టి సాధారణ ప్రజలు, మధ్యతరగతి ప్రజలు వెళ్లలేరు. కేవలం సెలబ్రిటీలు, కోటీశ్వరులు మాత్రమే ఈ రెస్టారెంట్లో అడుగు పెట్టగలరు.
ఫుడ్ ధరలు ఇలా
వాటర్ బాటిల్, కోక్ ధరలే అలా ఉంటే మరి మిగతా మెయిన్ మెనూ ధరలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవాలి కదా. స్టార్టర్స్ విషయానికి వస్తే ఒక చికెన్ టిక్కా 725 రూపాయలు. అది ఒక మనిషికి కూడా కడుపునిండా సరిపోదు. అదే మటన్ బిర్యానీ 600 రూపాయలు. అది ఒకరికి సరిపోయేంత కూడా ఇవ్వరు. ఇక వీటిపై టాక్సులు, ఛార్జీలు ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ఒక మనిషి కడుపునిండా తినాలంటే మహేష్ బాబు రెస్టారెంట్లో కనీసం రెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి. ఇక కుటుంబమంతా వెళితే ఎనిమిది నుంచి పదివేల రూపాయలు అవుతుంది. అయితే రుచి మాత్రం అదిరిపోతుందట. కానీ మహేష్ బాబు సినిమాలకు వెళ్లేది ఎక్కువగా మధ్యతరగతి ప్రజలే. వారు ఖర్చు పెట్టే రీతిలో కాస్త ధరలు సాధారణంగా ఉండి ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ మంది వెళ్లి ఆహారాన్ని ఆస్వాదించేవారు.
షేర్ అవుతున్న బిల్లు
ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసిన బిల్లు వైరల్ అవ్వడంతో మహేష్ బాబు రెస్టారెంట్ పై కామెంట్లు ఎక్కువైపోయాయి. సెలబ్రిటీ బ్రాండ్ కోసం చూస్తే జేబులు ఖాళీ అవుతాయని కొంతమంది కామెంట్లు చేశారు. మరికొందరు ఇది అమాయక ప్రజలను లూటీ చేయడమేనని విమర్శించారు. గ్లోబల్ లెవెల్ సినిమాలు చేస్తున్న మహేష్ బాబు రెస్టారెంట్ ను కూడా అదే స్థాయిలో నడుపుతున్నాడని అర్థమవుతోంది. కానీ అతని సినిమాలు చూసేది మాత్రం ఎక్కువగా సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలే అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి.