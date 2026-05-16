Shani Effects: ఈ 4 రాశుల వారికి శని జయంతి ఒక టర్నింగ్ పాయింట్.. జీవితంలో భారీ మార్పులు
Shani Effects: దాదాపు 300 ఏళ్ల తర్వాత ఏర్పడుతున్న అరుదైన గ్రహ సంచారాలతో ఈ ఏడాది మే 16న శని జయంతి వచ్చింది. ఇది ఒక అద్భుత యోగం. దీని వల్ల 4 రాశుల వారికి డబ్బు, కెరీర్, కుటుంబం వంటి విషయాల్లో భారీ మార్పులు రానున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి శని జయంతి నుంచి బాగా కలిసివస్తుంది. ఆ రోజు ఏర్పడే అద్బుతమైన యోగాలు వీరికి అన్ని రకాలు మేలు చేస్తాయి. ఈ సమయం వీరి చేతిలో డబ్బు ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పెద్ద పురోగతి దక్కుతుంది. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన డబ్బు చేతికి వస్తుంది. ఈ రాశివారికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఆఫీసులో గౌరవం, ప్రమోషన్లు దక్కే అవకాశాలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్ కూడా కనిపిస్తోంది. వీరి కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి శని జయంతి నుంచి మంచి రోజులు మొదలైనట్టే. వీరు చేస్తున్న వృత్తి, వ్యాపారాల్లో కొత్త అవకాశాలను అందుకుంటారు. కొత్త కాంట్రాక్టులు దక్కే అవకాశం ఉంది. విదేశీ సంబంధాల ద్వారా వీరికి ఆర్ధికపరమైన లాభాలు రావచ్చు. సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి పెరుగుతాయి. ఇప్పటివరకు ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోయి, జీవితం విలాసవంతంగా మారే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశిలో పుట్టిన వారికి ఈ శని జయంతి ఒక టర్నింగ్ పాయింట్గా చెప్పుకోవాలి. వీరు చాలా కాలంగా చేద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నా ముందుకు సాగని పనులు ఇప్పుడు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఇక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించే వారికి ఆ కోరిక తీరే అవకాశం ఉంది. ఇక కోర్టు కేసుల్లో నలిగిపోతున్న వారికి అనుకూలంగా తీప్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన సమస్యలకు కూడా పరిష్కారం దక్కవచ్చు.
కుంభ రాశి
శని దేవుడి సొంత రాశి కుంభ రావి. ఈ రాశి వారికి శని జయంతి రోజు శుభ యోగం పట్టిందనే చెప్పుకోవాలి. వీరు డబ్బును బాగా పొదుపు చేస్తారు. పాత పెట్టుబడులు రెట్టింపు లాభాలను పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అప్పుల వారి నుంచి వచ్చే బాధలు తగ్గుతాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతాయి. వైవాహిక జీవితంలో కూడా శాంతి, సంతోషం పెరుగుతాయి.