Silver Price : వెండి ధర ఇంకా పడిపోతుందా?
Silver Price : వెండి ధరల్లో భారీ పతనం కొనసాగుతోంది. 3 రోజుల్లోనే రూ. 22,000 క్రాష్ అయింది. లాభాలు తీసుకోవడం, మార్జిన్ పెంపు వంటి కారణాలతో వెండి ఆల్టైమ్ హై నుంచి కిందకు దిగివచ్చింది. కొత్త సంవత్సరంలో బంగారం దారి ఎటు?
వెండి దెబ్బ.. ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన!
గత మూడు రోజులుగా కమోడిటీ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలలో కొనసాగుతున్న క్షీణత ప్రభావం కేవలం స్పాట్ మార్కెట్లోనే కాకుండా, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా వెండి కొనుగోలుదారులలో ఈ పరిణామం తీవ్ర కలకలాన్ని రేపుతోంది.
దేశంలోనే అతిపెద్ద సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ (ETF) అయిన నిప్పాన్ ఇండియా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ తన ఇటీవలి ఆల్టైమ్ హై స్థాయి నుండి దాదాపు 11 శాతం మేర కిందకు పడిపోయింది. 2025లో అద్భుతమైన లాభాలను అందించిన వెండి, సంవత్సరాంతంలో భారీ కుదుపునకు లోనైంది.
రికార్డు స్థాయి నుంచి భారీగా పడిపోయిన వెండి ధరలు
సాధారణంగా వెండిని బంగారానికి పేద బంధువు అని పిలుస్తుంటారు. అయితే, 2025 సంవత్సరంలో వెండి ఈ పేరును చెరిపేసుకుని అద్భుత పనితీరును కనబరిచింది. గత ఒక సంవత్సర కాలంలో వెండి ధరలలో ఏకంగా 160 శాతానికి పైగా పెరుగుదల నమోదైంది. ఈ ఏడాది కాలంలో పెట్టుబడిదారులకు అత్యధిక లాభాలను అందించి, వెండి అతిపెద్ద మల్టీబ్యాగర్గా నిలిచింది.
అయితే, సంవత్సరం చివరి రోజున మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి తీవ్రంగా ఉండటంతో పరిస్థితి ఒక్కసారిగా తలకిందులైంది. MCXలో వెండి ధర కేవలం మూడు రోజుల్లోనే కిలోకు దాదాపు రూ. 22,000 మేర పడిపోయింది. వెండి ధర తన రికార్డు గరిష్ఠ స్థాయి అయిన రూ. 2,54,174 నుండి కిందకు దిగివచ్చి, రూ. 2,32,228 వద్దకు చేరింది. ఇది మార్కెట్ వర్గాలను విస్మయానికి గురిచేసింది.
వెండి ధరల పతనానికి ప్రధాన కారణాలు: ఈటీఎఫ్, మార్జిన్ రూల్స్
మార్కెట్లో నెలకొన్న ఈ ఆకస్మిక పతనానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మార్చి ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ ఒకే సెషన్లో 6 శాతం మేర నష్టపోయింది. ఈ పతనం అక్కడితో ఆగలేదు. దేశంలోని అతిపెద్ద సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ అయిన నిప్పాన్ ఇండియా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ కూడా తన గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి 11 శాతం పడిపోయింది.
ఈ భారీ పతనానికి పెట్టుబడిదారులు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గుచూపడమే అత్యంత కీలకమైన కారణంగా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. భారీ లాభాలను చూసిన ఇన్వెస్టర్లు, సంవత్సరాంతంలో తమ వాటాలను విక్రయించి లాభాలను సొమ్ము చేసుకున్నారు. దీనికి తోడు, COMEX, NYMEX లను నిర్వహించే సీఎంఈ గ్రూప్, వెండి ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్పై మార్జిన్ నిబంధనలను పెంచింది. దీనివల్ల ట్రేడర్లు తమ పొజిషన్లను త్వరగా మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది, ఇది ధరల పతనానికి ఆజ్యం పోసింది.
జనవరి 5 వరకు తక్కువ వాల్యూమ్, లిక్విడిటీ
సాంకేతిక సూచికల పరంగా పరిశీలిస్తే, మార్కెట్ ఓవర్బాట్ అంటే చాలా ఎక్కువ కొనుగోలు జరిగిన స్థితిలో ఉంది. సంవత్సరం చివరలో సెలవుల కారణంగా మార్కెట్లో లిక్విడిటీ తక్కువగా ఉండటం కూడా ఒక సమస్యగా మారింది. జనవరి 5వ తేదీ వరకు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ తక్కువగానే ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా మార్కెట్లో రాబోయే రోజుల్లో కూడా హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగవచ్చు.
కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు పన్ను ఆదా చేసుకోవడం కోసం సంవత్సరం చివరలో అమ్మకాలు జరిపారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా గ్లోబల్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర తన రికార్డు గరిష్ఠ స్థాయి అయిన 84 డాలర్ల (సుమారు రూ. 7,140) నుండి 72 డాలర్ల (సుమారు రూ. 6,120) ప్రతి ఔన్స్కు పడిపోయింది. ( అంచనా కోసం ఇక్కడ 1 డాలర్ = సుమారు రూ. 85గా తీసుకున్నాము)
మరింత పడిపోనున్న వెండి? నిపుణుల అంచనాలు ఏంటి?
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఈ పతనంపై చాలా మంది నిపుణులు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బలమైన బుల్ మార్కెట్లో ఇలాంటి దిద్దుబాటు సాధారణమేనని, ట్రెండ్ ఇంకా ముగియలేదని వారు సూచిస్తున్నారు.
కేడియా కమోడిటీస్కు చెందిన అజయ్ కేడియా మాట్లాడుతూ, "మార్కెట్లో ఈ సవరణ చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉంది. గత అక్టోబర్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి కనిపించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధర మరింత పతనమై 60 డాలర్లు (సుమారు రూ. 5,100) ప్రతి ఔన్స్కు చేరే అవకాశం ఉంది. అయితే, దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే రేట్లు మళ్లీ పుంజుకుని 90 డాలర్ల (సుమారు రూ. 7,650) ప్రతి ఔన్స్కు చేరుకోవచ్చు" అని పేర్కొన్నారు.
వెండి ముందున్న దారి: హెల్దీ రీసెట్ లేదా ట్రెండ్ రివర్సల్?
ఇప్పుడు వెండి ధరలు తగ్గడాన్ని చూసి భయపడొద్దని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇన్నాళ్లు వెండి ధరలు మరీ వేగంగా పెరిగిపోయాయి, ఇప్పుడు కాస్త తగ్గి దారిలో పడుతున్నాయి. ఇది మార్కెట్ ఆరోగ్యానికి మంచిదే. అప్పులు చేసి మరీ రిస్క్ తీసుకునే వారిని ఈ పతనం దారికి తెస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వెండి కథ ఇంకా అయిపోలేదు. భవిష్యత్తులో దీనికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఎందుకంటే పరిశ్రమల్లో వెండి వాడకం పెరుగుతోంది. మార్కెట్లో దొరికే వెండి తక్కువగా ఉంది. పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కూడా వెండిని కొంటున్నాయి.
కాబట్టి, ఇప్పుడు రేటు తగ్గింది కదా అని కంగారు పడకండి. రేటు తగ్గినప్పుడు కొనుక్కోవడానికి చాలా మంది జనం సిద్ధంగా ఉన్నారు, కాబట్టి ధర మళ్లీ పెరుగుతుందనే వాదనలు ఉన్నాయి. అయితే, అధిక మార్జిన్లు, సెలవుల కారణంగా 2026 ప్రారంభంలో కూడా కొంతమేర ధరల పతనం కనిపించవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, 2025లో వెండి అత్యంత మెరిసిన ఆస్తిగా చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది.