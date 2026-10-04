RBI: మీరు చెల్లించే EMI పెరిగే అవకాశం.. ఆర్బీఐ మళ్లీ రెపోరేటు పెంచుతుందా.?
RBI: మీరు హోమ్ లోన్, కార్ లోన్ లేదా పర్సనల్ లోన్ తీసుకున్నారా? అయితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) తీసుకునే తదుపరి నిర్ణయం మీపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అక్టోబర్ 5 నుంచి 7 వరకు RBI ద్రవ్య విధాన కమిటీ (MPC) సమావేశం జరగనుంది.
రెపో రేటును RBI ఎందుకు పెంచొచ్చు?
దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక పరిస్థితులు, రూపాయి విలువ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను పరిశీలించిన తర్వాత RBI రెపో రేటుపై నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ప్రస్తుతం కొన్ని అంశాలు వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై అంచనాలకు కారణమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ పెరుగుతుండటం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరల్లో మార్పులు, డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి బలహీనపడటం వంటి అంశాలను RBI పరిశీలించే అవకాశం ఉంది. అమెరికా సహా ఇతర దేశాల్లో వడ్డీ రేట్లు, బాండ్ యీల్డ్స్లో మార్పులు కూడా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపవచ్చు. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఉన్న అదనపు నగదు, రుణాలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ కూడా RBI నిర్ణయంలో కీలకంగా మారవచ్చు.
ద్రవ్యోల్బణం, చమురు ధరలపై ప్రత్యేక దృష్టి
RBI నిర్ణయంలో ద్రవ్యోల్బణం చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఇచ్చిన గణాంకాల ప్రకారం ఆగస్టులో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 4.82 శాతానికి పెరిగింది. జూలైలో ఇది 4.45 శాతంగా ఉంది. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే నిత్యావసర వస్తువుల ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. మరోవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పెరిగితే భారత్పై అదనపు భారం పడుతుంది. భారత్ తన అవసరాల్లో పెద్ద భాగం చమురును దిగుమతి చేసుకుంటుంది. చమురు ధరలు పెరిగితే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలతో పాటు రవాణా ఖర్చులు, దిగుమతి వ్యయం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. చివరికి దీని ప్రభావం సామాన్యుల ఖర్చులపైనా పడవచ్చు.
రెపో రేటు 6 శాతానికి చేరుతుందా?
యూనియన్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ ప్రకారం అక్టోబర్లో RBI 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర రెపో రేటును పెంచే అవకాశం ఉందని అంచనా. ఆ తర్వాత 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మరో ఒకటి లేదా రెండు పెంపులు ఉండొచ్చనే అభిప్రాయం వ్యక్తమైంది. అదే జరిగితే రెపో రేటు దశలవారీగా 5.75 శాతం నుంచి 6 శాతం వరకు చేరే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇవి కేవలం అంచనాలు మాత్రమే. వాస్తవంగా రెపో రేటును పెంచాలా, వద్దా అనే తుది నిర్ణయం RBI MPC సమావేశంలోనే తీసుకుంటుంది.
మీ EMIపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది?
RBI రెపో రేటును పెంచితే బ్యాంకులకు నిధుల సమీకరణ ఖర్చు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఫ్లోటింగ్ వడ్డీ రేటుతో ఉన్న హోమ్ లోన్లు, కార్ లోన్లు వంటి రుణాలపై దీని ప్రభావం కనిపించవచ్చు. వడ్డీ రేటు పెరిగితే మీ నెలవారీ EMI పెరగొచ్చు. మరోవైపు కొన్ని సందర్భాల్లో EMIని పెద్దగా మార్చకుండా రుణం చెల్లించే కాలాన్ని పెంచే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇప్పటికే లోన్లు చెల్లిస్తున్న వారు తమ రుణంపై వర్తించే వడ్డీ రేటు, మిగిలిన కాలవ్యవధిని గమనించడం మంచిది. కొత్తగా లోన్ తీసుకోవాలని చూస్తున్న వారు కూడా RBI నిర్ణయం తర్వాత వడ్డీ రేట్లలో వచ్చే మార్పులను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.