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- Gold: బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి? 24 క్యారెట్ల తులం గోల్డ్ ధర లక్ష కిందకు పడిపోనుందా?
Gold: బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి? 24 క్యారెట్ల తులం గోల్డ్ ధర లక్ష కిందకు పడిపోనుందా?
Gold Rate: ఆకాశాన్ని తాకిన బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. అసలు బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి? ప్రస్తుతం గోల్డ్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి? తగ్గుదల కారణాలు, నిపుణుల అంచనాలు, తులం రూ. లక్ష లోపుకు వస్తుందా లేదా అనే వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
గోల్డ్ రేట్లు ఎందుకు ఇలా పడిపోతున్నాయి?
దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు గత కొన్ని రోజులుగా గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయి. తగ్గుతున్న రేట్లు దేశవ్యాప్తంగా నగలు కొనేవాళ్ల, ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో ఇటీవలి గరిష్ఠ స్థాయిలతో పోలిస్తే బంగారం ధరలు చాలా తగ్గాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలపై అంచనాలు, బలపడుతున్న అమెరికా డాలర్, పెరుగుతున్న బాండ్ ఈల్డ్స్, గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి వంటి అంశాలు ఈ తగ్గుదలకు కారణమవుతున్నాయి.
శనివారం (నవంబర్ 21) మార్కెట్ రేట్ల ప్రకారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ బంగారం ధర రూ. 1,25,080గా ఉంది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ బంగారం రూ. 1,14,650 వద్ద అందుబాటులో ఉంది. అయితే బంగారం రేట్లు ఇంకా తగ్గుతాయా? ఒక తులం బంగారం ధర రూ. లక్ష లోపుకు పడిపోతుందా? లేటెస్ట్ రేట్లు, తగ్గుదల కారణాలు, నిపుణుల అభిప్రాయాల పూర్తి వివరాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయి?
శనివారం హైదరాబాద్ లో బంగారం ధరలు గమనిస్తే.. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,25,080 గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,14,650 గా ఉంది. 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 93,810గా ఉంది. వెండి ధర కిలోకు సుమారు రూ. 1,75,000గా కొనసాగుతోంది. ఇవి సూచిక మార్కెట్ ధరలు మాత్రమే. జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు, ఇతర వర్తించే పన్నులను బట్టి నగలు కొనే తుది ధరలు స్థానిక నగల వ్యాపారులను బట్టి స్వల్పంగా మారతాయి. రిటైల్ నగల కొనుగోళ్లపై 3% జీఎస్టీ, మేకింగ్ లేదా వేస్టేజ్ ఛార్జీలు అదనంగా ఉంటాయి.
ఇటీవల బంగారం ధరలు ఎంత తగ్గాయి?
నవంబర్ 2026లో బంగారం ధరలు భారీగానే తగ్గాయి. నవంబర్ 5న నమోదైన గరిష్ఠ స్థాయితో పోలిస్తే రేట్లు గణనీయంగా పడిపోయాయి. హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధరల మార్పులు ఇలా ఉన్నాయి..
నవంబర్ 1 - రూ. 1,38,880
నవంబర్ 5 - రూ. 1,46,020
నవంబర్ 15 - రూ. 1,37,620
నవంబర్ 19 - రూ. 1,30,690
నవంబర్ 20 - రూ. 1,25,570
నవంబర్ 21 - రూ. 1,25,080
నవంబర్ 5 నుంచి నవంబర్ 21 మధ్య 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 20,940 తగ్గింది. ఇది నవంబర్ 5 ధరతో పోలిస్తే సుమారు 14.34% కరెక్షన్. నవంబర్ 1 స్థాయిలతో పోలిస్తే దేశీయ ధరలు సుమారు 9.6% తగ్గాయి. అలాగే 2026 ప్రారంభంలో ఉన్న సుమారు రూ. 1.81 లక్షల స్థాయి లేదా జనవరి 2026 రికార్డు గరిష్ఠం నుంచి చూస్తే దాదాపు 29% నుంచి 32% వరకు పతనం కనిపిస్తోంది.
బంగారం ధరలు ఎందుకు పడిపోతున్నాయి? ప్రధాన కారణాలు ఇవే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. దీని కారణంగానే బంగారం ధరల పై ప్రభావం పడుతోంది. వాటిలో..
యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు: యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను ఎక్కువగానే ఉంచవచ్చని లేదా రేట్ల కోతపై జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవచ్చని, డిసెంబర్ పాలసీ సమావేశానికి ముందు 25 బేసిస్ పాయింట్ల రేటు పెంపు అంచనాలు కూడా పెరగడంతో బంగారం డిమాండ్పై ప్రభావం పడింది. వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు క్రమం తప్పకుండా వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని బంగారం కంటే వడ్డీ వచ్చే పెట్టుబడుల వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపవచ్చు.
బలపడిన అమెరికా డాలర్: అమెరికా డాలర్ బలపడటం మరో ముఖ్య కారణం. అంతర్జాతీయంగా బంగారం డాలర్లలో ట్రేడ్ అవుతుంది. డాలర్ బలపడితే ఇతర కరెన్సీలు వాడే కొనుగోలుదారులకు బంగారం ఖరీదు అవుతుంది. ఇది అంతర్జాతీయ డిమాండ్ను తగ్గించి ధరలపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది. నవంబర్లో డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి స్వల్పంగా బలపడటం కూడా దేశీయ తగ్గుదలకు తోడైంది.
పెరిగిన యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ ఈల్డ్స్: యూఎస్ ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ పెరగడం ప్రభుత్వ బాండ్ల వైపు ఇన్వెస్టర్లను ఆకర్షిస్తోంది. బంగారంపై వడ్డీ రాదు కాబట్టి బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరగడం వల్ల దాని ఆకర్షణ తగ్గుతుంది.
టెక్నాలజీ, ఏఐ స్టాక్స్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి: టెక్నాలజీ, ఏఐ సంబంధిత స్టాక్స్లో ఒడుదుడుకులు ఆర్థిక మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపాయి. నష్టాలను భర్తీ చేయడానికి లేదా ఇతర పెట్టుబడుల కోసం నగదు సమకూర్చుకోవడానికి కొందరు ఇన్వెస్టర్లు బంగారం హోల్డింగ్స్ను అమ్ముతున్నారు. దీనివల్ల బులియన్ మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరుగుతోంది.
ప్రాఫిట్ బుకింగ్, మార్జిన్ అమ్మకాలు, ఈటీఎఫ్ అవుట్ఫ్లోస్: గత ధరల కదలికల తర్వాత కొందరు ఇన్వెస్టర్లు లాభాలు బుక్ చేసుకుని గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్లో తమ పొజిషన్లను తగ్గించుకుంటున్నారు. మార్కెట్ ఒడుదుడుకులు పెరిగినప్పుడు మార్జిన్ సంబంధిత అమ్మకాలు కూడా వేగవంతం కావచ్చు. అలాగే పాత బంగారం మార్పిడి వల్ల దేశీయ సరఫరా కూడా తగినంతగా ఉండటం, ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు ఈ కరెక్షన్కు కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు? బంగారం రేట్లు ఇంకా పడిపోతాయా?
బంగారం ధరల తదుపరి దిశను అర్థం చేసుకోవడానికి మార్కెట్ నిపుణులు డాలర్ కదలిక, ట్రెజరీ ఈల్డ్స్, ఫెడరల్ రిజర్వ్ పాలసీని నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ విశ్లేషకుడు సౌమిల్ గాంధీ ప్రకారం, కఠినమైన యూఎస్ ద్రవ్య విధాన అంచనాలు, బలమైన డాలర్, పెరుగుతున్న ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ బంగారం ఆకర్షణను తగ్గిస్తున్నాయి.
ఆల్ ఇండియా జెమ్ అండ్ జ్యువెలరీ డొమెస్టిక్ కౌన్సిల్ వైస్ చైర్మన్ అవినాష్ గుప్తా ఈ అమ్మకాల ఒత్తిడిని భయాందోళనతో కూడిన అమ్మకాలుగా అభివర్ణించారు. ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ నేషనల్ సెక్రటరీ సురేంద్ర మెహతా బులియన్ మార్కెట్లో కొనుగోలుదారులు, అమ్మకందారుల మధ్య అసమతుల్యతను కూడా ప్రస్తావించారు.
మరోవైపు ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్కు చెందిన జతిన్ త్రివేది ఎంసీఎక్స్పై బంగారానికి రూ. 1,25,000 కీలక సపోర్ట్ స్థాయిగా, రూ. 1,35,000 సంభావ్య రెసిస్టెన్స్ స్థాయిగా గుర్తించారు. ఆగ్మెంట్ చీఫ్ రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ రెనీషా చైనానీ కీలక సపోర్ట్ స్థాయిల కిందకు వెళ్లినప్పుడు బంగారంపై ఒత్తిడిని హైలైట్ చేశారు.
కొందరు అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు ఔన్సుకు $3,350 నుంచి $3,200 పరిధిని సంభావ్య సపోర్ట్ జోన్గా చూస్తున్నారు. కొన్ని రిపోర్టుల్లో 10 గ్రాములకు రూ. 1.15 లక్షల వైపు స్వల్పకాలిక కదలిక లేదా రూ. 1.32 లక్షల వైపు రిలీఫ్ ర్యాలీ అవకాశాలపై కూడా విశ్లేషకుల అభిప్రాయాలు ప్రస్తావించారు. అయితే డిసెంబర్లో యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయం అంతర్జాతీయ బంగారం ధరల తదుపరి దిశలో కీలక పాత్ర పోషించవచ్చు.
తులం బంగారం రూ. లక్ష లోపుకు పడిపోతుందా?
బంగారం కొనుగోలుదారులలో ఇది అతిపెద్ద ప్రశ్నలలో ఒకటి. నగలు కొనడానికి లేదా బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి చాలామంది రేట్లు ఇంకా తగ్గుతాయని ఎదురుచూస్తున్నారు. భారత్లో ఒక తులం బంగారం సుమారు 11.6638 గ్రాములు. నవంబర్ 21 హైదరాబాద్ రేట్ల ఆధారంగా ఒక తులం అంచనా ధర ఇలా ఉంది..
24 క్యారెట్ బంగారం - రూ. 1,45,891
22 క్యారెట్ బంగారం - రూ. 1,33,725
తులానికి 24 క్యారెట్ బంగారం రూ. లక్ష లోపుకు రావాలంటే ప్రస్తుత రిపోర్టు స్థాయి నుంచి సుమారు మరో 31.5% తగ్గాలి. 22 క్యారెట్ బంగారానికి సుమారు 25.2% తగ్గుదల అవసరం. అందువల్ల రూ. లక్ష మార్కు కంటే కిందకు రావాలంటే ప్రస్తుత స్థాయిల నుంచి పెద్ద కరెక్షన్ జరగాలి.
పైన పేర్కొన్న నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, అంత పెద్ద మొత్తంలో ధరలు వెంటనే పడిపోతాయన్న స్పష్టమైన సంకేతం లేదు. అయితే 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ బంగారం రూ. లక్ష లోపుకు రావాలంటే అవసరమైన తగ్గుదల సుమారు 12.8%. 18 క్యారెట్ బంగారం 10 గ్రాములు రూ. 93,810 వద్ద ఇప్పటికే రూ. లక్ష లోపు ఉంది. దిగుమతి సుంకాలు, 3% జీఎస్టీ, నవంబర్ చివరి వారం-డిసెంబర్ పెళ్లిళ్ల సీజన్ డిమాండ్, సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు సపోర్టుగా నిలుస్తాయని రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. ఈ లెక్కలు ప్రస్తుత రిపోర్టు ధరలపై ఆధారపడినవి మాత్రమే.