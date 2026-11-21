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- PF Withdrawal Rules: ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతాదారులకు డబుల్ బొనాంజా.. విత్డ్రా రూల్స్లో భారీ మార్పులు
PF Withdrawal Rules: ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతాదారులకు డబుల్ బొనాంజా.. విత్డ్రా రూల్స్లో భారీ మార్పులు
PF Withdrawal Rules: ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత పీఎఫ్ డబ్బులను వాయిదాల పద్ధతిలో పొందవచ్చు. అలాగే, నిరుద్యోగులకు పీఎఫ్ విత్డ్రా గడువు 2 నెలలకు తగ్గింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
ఉద్యోగం పోయిందా? ఇక 2 నెలల్లోనే పీఎఫ్ డబ్బులు.. ఈపీఎఫ్ఓ కీలక నిర్ణయం
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (ఈపీఎఫ్) ఖాతాదారులకు ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ) గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత పీఎఫ్ డబ్బులను ఒకేసారి మొత్తం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా కొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు ఆమోదం తెలిపింది. ఇకపై తమకు అవసరమైన విధంగా నెలవారీగా, మూడు నెలలకోసారి లేదా ఆరు నెలలకోసారి పీఎఫ్ డబ్బులను విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం కల్పించనుంది.
కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈపీఎఫ్ఓ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా మరింత వెసులుబాటు కల్పించడమే ఈ ప్రతిపాదన ప్రధాన ఉద్దేశం.
దీనితో పాటు నిరుద్యోగుల పీఎఫ్ విత్డ్రా నిబంధనల్లోనూ మార్పులు చేశారు. ఉద్యోగం కోల్పోయిన తర్వాత పూర్తి పీఎఫ్ సెటిల్మెంట్ కోసం వేచి ఉండాల్సిన సమయాన్ని 12 నెలల నుంచి తిరిగి రెండు నెలలకు తగ్గించారు. అలాగే పీఎఫ్ ఖాతాలో తప్పనిసరిగా ఉంచాల్సిన కనీస మొత్తాన్ని 25 శాతం నుంచి 10 శాతానికి తగ్గించారు.
రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలనెలా పీఎఫ్ డబ్బులు.. కొత్త ఎస్ డబ్ల్యూపీ విధానం
ఈపీఎఫ్ఓ తీసుకొస్తున్న కొత్త విధానాన్ని సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్ (ఎస్ డబ్ల్యూపీ)గా పిలుస్తున్నారు. ఈ విధానం ద్వారా పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు తమ పీఎఫ్ ఖాతాలో ఉన్న మొత్తం డబ్బులను ఒకేసారి తీసుకోకుండా, కొంత మొత్తాన్ని ఖాతాలోనే ఉంచుకోవచ్చు.
తమ అవసరాలను బట్టి ప్రతి నెలా, మూడు నెలలకోసారి లేదా ఆరు నెలలకోసారి కొంత మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఖాతాలో మిగిలి ఉన్న డబ్బుపై అప్పటికి అమల్లో ఉన్న ఈపీఎఫ్ వడ్డీ రేటు ప్రకారం వడ్డీ కొనసాగుతుంది. ఈ విధానం పూర్తిగా ఉద్యోగుల ఇష్టంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎవరినీ తప్పనిసరిగా ఈ ప్లాన్లో చేరాలని ఈపీఎఫ్ఓ బలవంతం చేయదు.
ఈ ప్రతిపాదనకు సంబంధించి ఇంకా కొన్ని అధికారిక ప్రక్రియలు పూర్తి కావాల్సి ఉంది. ముందుగా న్యాయపరమైన పరిశీలన కోసం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లీగల్ అఫైర్స్కు పంపనున్నారు. అనంతరం కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ తుది మార్పులు చేసి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తయ్యేందుకు సుమారు రెండు నెలల సమయం పట్టవచ్చని ఓ అధికారి వెల్లడించారు. ఈపీఎఫ్ స్కీమ్లో అవసరమైన సవరణలు చేసిన తర్వాత ఈ కొత్త విధానం అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
పీఎఫ్ విత్డ్రా కోసం 2 నెలల నిరీక్షణ.. 25 శాతం నుంచి 10 శాతానికి తగ్గిన కనీస బ్యాలెన్స్
నిరుద్యోగుల కోసం ఈపీఎఫ్ఓ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉద్యోగం కోల్పోయిన తర్వాత పూర్తి పీఎఫ్ మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవడానికి గతంలో ఉన్న నిబంధనలను సడలించింది. 2025 అక్టోబర్లో తీసుకొచ్చిన నిబంధనల ప్రకారం, పూర్తి పీఎఫ్ సెటిల్మెంట్ కోసం 12 నెలలు వేచి ఉండాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఈ గడువును తిరిగి రెండు నెలలకు తగ్గించాలని నిర్ణయించారు.
అంటే ఉద్యోగం కోల్పోయి రెండు నెలల పాటు నిరుద్యోగిగా ఉన్న సభ్యులు తమ పీఎఫ్ మొత్తాన్ని ముందుగానే సెటిల్ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. మరోవైపు పీఎఫ్ ఖాతాలో తప్పనిసరిగా ఉంచుకోవాల్సిన కనీస బ్యాలెన్స్ను కూడా తగ్గించారు. గతంలో కనీసం 25 శాతం మొత్తాన్ని ఖాతాలో ఉంచుకోవాల్సి ఉండేది. ఇప్పుడు దాన్ని 10 శాతానికి తగ్గించారు. అయితే పెన్షన్కు సంబంధించిన తుది విత్డ్రా నిబంధనలో మాత్రం మార్పు లేదు. ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ కింద పూర్తి పెన్షన్ విత్డ్రా చేసుకునేందుకు కనీస నిరీక్షణ సమయం 36 నెలలుగానే కొనసాగుతుంది.
రిటైర్మెంట్ తర్వాత పీఎఫ్ డబ్బులు తీసుకోవడానికి మూడు ఆప్షన్లు
కొత్త ఎస్ డబ్ల్యూపీ విధానంలో ఉద్యోగులకు పలు రకాల విత్డ్రాయల్ ఆప్షన్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. వాటిలో ప్రధానంగా మూడు విధానాలను ఈపీఎఫ్ఓ ప్రతిపాదించింది.
- పూర్తి మొత్తాన్ని వాయిదాల రూపంలో తీసుకోవడం: రిటైర్మెంట్ సమయంలో పీఎఫ్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి తీసుకోకుండా, మొత్తం డబ్బును ఖాతాలో ఉంచి నిర్ణీత వ్యవధిలో కొంత మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
- కొంత మొత్తం ఒకేసారి.. మిగిలినది వాయిదాల్లో: ఉద్యోగులు తమకు అవసరమైనంత మొత్తాన్ని ముందుగా లంప్సమ్గా తీసుకోవచ్చు. మిగిలిన మొత్తాన్ని నెలవారీగా లేదా ఇతర నిర్ణీత వ్యవధుల్లో పొందవచ్చు.
- వడ్డీ మాత్రమే విత్డ్రా చేసుకోవడం: పీఎఫ్ ఖాతాలో ఉన్న అసలు మొత్తాన్ని అలాగే ఉంచి, దానిపై వచ్చే వడ్డీని మాత్రమే నిర్ణీత వ్యవధిలో తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ విధానం ద్వారా ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ఒక క్రమబద్ధమైన ఆదాయ వనరు అందుబాటులో ఉంటుంది. మిగిలిన పీఎఫ్ మొత్తంపై వడ్డీ రావడం కొనసాగుతుంది. దీనివల్ల రిటైర్మెంట్ తర్వాత వచ్చే పెన్షన్కు అదనంగా ఆదాయం సమకూరుతుంది. అంతేకాదు, ఒకసారి ఎస్ డబ్ల్యూపీ ప్రారంభించిన తర్వాత మధ్యలోనే దాన్ని నిలిపివేసి, మిగిలిన మొత్తం డబ్బును ఎప్పుడైనా విత్డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంటుంది.
ఒకవేళ సభ్యుడు వాయిదాల రూపంలో డబ్బులు తీసుకుంటున్న సమయంలో మరణిస్తే, మిగిలిన మొత్తాన్ని వారి జీవిత భాగస్వామి లేదా నామినీ విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. లేదంటే గతంలో నిర్ణయించిన విధంగానే వాయిదాల రూపంలో డబ్బులు పొందడం కొనసాగించవచ్చు.
6.32 లక్షల మందికి ప్రయోజనం.. గిగ్ వర్కర్లకు కూడా పీఎఫ్ సేవలు
ఈపీఎఫ్ఓ అంచనాల ప్రకారం 55 ఏళ్లు దాటిన సుమారు 6.32 లక్షల మంది సభ్యుల పీఎఫ్ ఖాతాల్లో రూ.5 లక్షలకు పైగా పొదుపు ఉంది. వీరికి కొత్త సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్ ఉపయోగపడనుంది. ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్ఓ లో 8 కోట్లకు పైగా యాక్టివ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ సభ్యులు ఉన్నారు. మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య 34 కోట్లకు పైగా ఉంది. ఈ సంస్థ దాదాపు రూ.32 లక్షల కోట్ల రిటైర్మెంట్ నిధిని నిర్వహిస్తోంది.
మరోవైపు దేశంలో అందరికీ సామాజిక భద్రత కల్పించే లక్ష్యంతో యూఏఎన్ ఆధారిత కొత్త కాంట్రిబ్యూషన్ విధానాలను కూడా తీసుకురావాలని ప్రతిపాదించారు. ఇందులో ఉద్యోగులు స్వచ్ఛందంగా నేరుగా పీఎఫ్ ఖాతాలకు డబ్బులు జమ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
తాజా సమావేశంలో అర్హత కలిగిన ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ లో కొత్తగా సమకూరే నిధుల్లో గరిష్ఠంగా 3 శాతం వరకు పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ బోర్డు సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలిపింది. అయితే ఇది ఇప్పటికే ఉన్న మొత్తం పెట్టుబడి పరిమితికి లోబడి ఉంటుంది. ప్రారంభంలో నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ నేరుగా నిర్వహించే ప్రభుత్వ సపోర్టు ఉన్న ఫండ్స్, అలాగే స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహించే 'స్టార్టప్ ఇండియా ఫండ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ 2.0'పై దృష్టి పెట్టనున్నారు.