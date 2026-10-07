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- బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసిన వారికి పండగే.. ఆర్బీఐ రెపో రేటుతో ఎంత వడ్డీ పెరగనుందంటే?
బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసిన వారికి పండగే.. ఆర్బీఐ రెపో రేటుతో ఎంత వడ్డీ పెరగనుందంటే?
RBI Repo rate: ఆర్బీఐ రెపో రేటును 5.25 శాతం నుంచి 5.50 శాతానికి పెంచడంతో రుణాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అయితే డిపాజిట్లు చేసే వారికి మాత్రం ఈ నిర్ణయం ఉపయోగకరంగా మారనుంది. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రెపో రేటు పెరిగితే FDలపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
ఆర్బీఐ రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 5.50 శాతానికి చేర్చింది. బ్యాంకులు తమ నిధుల అవసరాలు, మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా డిపాజిట్ రేట్లను సవరించుకోవచ్చు. అందువల్ల కొత్తగా FDలు తీసుకునే వారికి వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే రెపో రేటు పెరిగిన వెంటనే ప్రతి బ్యాంకు FD రేట్లను తప్పనిసరిగా పెంచాలనే నిబంధన లేదు. బ్యాంక్బజార్ సీఈఓ అధిల్ షెట్టి అభిప్రాయం ప్రకారం.. ముందుగా కొత్త డిపాజిట్లపై రేట్లలో మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉంది. ఏ బ్యాంకు ఎంత మేరకు రేటును పెంచాలనేది ఆ బ్యాంకు డిపాజిట్ల అవసరం, నగదు లభ్యత వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి రెపో రేటు పెరిగిందంటే అన్ని బ్యాంకుల్లో ఒకేసారి FD రేట్లు పెరుగుతాయని భావించకూడదు.
స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల్లోనే అధిక వడ్డీ
2026 అక్టోబర్ 2 నాటికి ఆయా బ్యాంకుల వెబ్సైట్లలో అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ప్రకారం.. రూ.1 కోటి లోపు FDలకు 1 నుంచి 2 సంవత్సరాల కాలానికి కొన్ని స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు సాధారణ బ్యాంకులతో పోలిస్తే ఎక్కువ వడ్డీ అందిస్తున్నాయి. ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులో గరిష్ఠంగా 8.10 శాతం వడ్డీ రేటు ఉంది. సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 7.80 శాతం, ESAF స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 7.75 శాతం, జనా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 7.30 శాతం, AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ 7.10 శాతం వరకు వడ్డీ అందిస్తున్నాయి. అయితే అధిక వడ్డీ రేటు ఉన్న బ్యాంకును ఎంచుకునే ముందు డిపాజిట్ బీమా, బ్యాంకు ఆర్థిక స్థితి, నిబంధనలు, మెచ్యూరిటీ వివరాలు వంటి అంశాలను కూడా పరిశీలించడం అవసరం.
ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లో FD రేట్లు ఇలా ఉన్నాయి
ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో చూస్తే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, కెనరా బ్యాంక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ వంటి బ్యాంకుల్లో 1 నుంచి 2 సంవత్సరాల FDలకు గరిష్ఠంగా 6.60 శాతం వరకు వడ్డీ ఉంది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇదే కాలానికి గరిష్ఠ వడ్డీ రేటు 6.45 శాతంగా ఉంది. ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో యెస్ బ్యాంక్ 7 శాతం వరకు వడ్డీ అందిస్తోంది. కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్లో 6.65 శాతం, యాక్సిస్ బ్యాంక్లో 6.50 శాతం, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్లో 6.45 శాతం, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్లో 6.30 శాతం వరకు రేట్లు ఉన్నాయి. ఇవి సాధారణ డిపాజిట్లకు సంబంధించిన రేట్లు. సీనియర్ సిటిజన్లకు కొన్ని బ్యాంకులు అదనంగా వడ్డీ అందిస్తాయి. అలాగే కాలపరిమితి, డిపాజిట్ మొత్తం, ప్రత్యేక FD పథకం ఆధారంగా రేట్లు మారవచ్చు.
ఇప్పటికే FD చేసిన వారికి ఏం జరుగుతుంది?
మీరు ఇప్పటికే FD చేసి ఉంటే ఆర్బీఐ రెపో రేటు పెంచినంత మాత్రాన మీ FD వడ్డీ రేటు మారదు. మీరు డిపాజిట్ చేసిన సమయంలో నిర్ణయించిన వడ్డీ రేటే సంబంధిత మెచ్యూరిటీ కాలం వరకు కొనసాగుతుంది. ఉదాహరణకు 7 శాతం వడ్డీతో మూడేళ్ల FD తీసుకున్నట్లయితే.. మధ్యలో బ్యాంకు కొత్త FD రేటును పెంచినా మీ పాత డిపాజిట్కు సాధారణంగా అదే 7 శాతం వర్తిస్తుంది.
అయితే కొత్తగా FD చేయబోయేవారికి పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం FD మెచ్యూర్ అవుతున్నట్లయితే వెంటనే మొత్తం మొత్తాన్ని ఒకే డిపాజిట్లో పెట్టకుండా.. కొంతకాలం బ్యాంకుల కొత్త రేట్లను గమనించడం ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చు. FD రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉన్న సమయంలో FD లాడరింగ్ కూడా ఒక మంచి విధానంగా ఉంటుంది.
FD లాడరింగ్తో వడ్డీ రేట్ల మార్పులకు అవకాశం
FD లాడరింగ్ అంటే మొత్తం డబ్బును ఒకే FDలో పెట్టకుండా, వివిధ కాలపరిమితులతో విడతలుగా డిపాజిట్లు చేయడం. ఉదాహరణకు రూ.5 లక్షలు ఉంటే మొత్తం మొత్తాన్ని ఒకే ఐదేళ్ల FDలో పెట్టకుండా.. కొంత మొత్తాన్ని ఏడాది, మరికొంత రెండేళ్లు, ఇంకొంత మూడేళ్ల కాలానికి విడగొట్టి పెట్టుకోవచ్చు. దీంతో ప్రతి కొంతకాలానికి ఒక FD మెచ్యూర్ అవుతుంది. ఆ సమయంలో మార్కెట్లో వడ్డీ రేట్లు పెరిగి ఉంటే.. వచ్చిన మొత్తాన్ని కొత్తగా అధిక రేటుతో పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మొత్తం డబ్బు ఒకేసారి లాక్ కాకపోవడం వల్ల అవసరమైనప్పుడు కొంత మొత్తం అందుబాటులో ఉంటుంది.
అయితే FD రేట్లు ఎప్పుడు పెరుగుతాయనే దానికి ఖచ్చితమైన తేదీ ఉండదు. కొన్ని బ్యాంకులు త్వరగానే రేట్లను మార్చవచ్చు.. మరికొన్ని బ్యాంకులు ఆలస్యంగా నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. అందువల్ల కొత్తగా FD చేయాలనుకునేవారు వివిధ బ్యాంకుల తాజా రేట్లు, కాలపరిమితి, నిబంధనలు పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ఇది పెట్టుబడి సలహా కాదు. FDలో డబ్బు పెట్టే ముందు సంబంధిత బ్యాంకు అధికారిక వెబ్సైట్లో తాజా వడ్డీ రేట్లు, షరతులు తనిఖీ చేయాలి.