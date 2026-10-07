రెపోరేటు పెంచిన ఆర్బీఐ.. రూ. 20 లక్షల హోమ్లోన్పై ఎంత EMI పెరగనుంది.?
RBI: ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్నవారికి, ఇప్పటికే గృహ రుణం తీసుకుని నెలనెలా ఈఎంఐ చెల్లిస్తున్నవారికి ఆర్బీఐ తాజా నిర్ణయం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 5.50 శాతానికి పెంచింది.
రెపో రేటు పెరిగితే హోమ్ లోన్లపై పడే ప్రభావం ఏంటి.?
2023 ఫిబ్రవరి తర్వాత రెపో రేటు పెరగడం ఇదే తొలిసారి. అక్టోబర్ 5 నుంచి 7 వరకు జరిగిన ద్రవ్య పరపతి విధాన కమిటీ సమావేశంలో సభ్యులంతా ఏకాభిప్రాయంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పాలసీ వైఖరిలోనూ మార్పు చేయడంతో సమీప భవిష్యత్తులో వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశాలపై ఆర్బీఐ కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.
బ్యాంకులు ఆర్బీఐ నుంచి స్వల్పకాలికంగా నిధులు తీసుకునే సమయంలో చెల్లించే వడ్డీ రేటును రెపో రేటు అంటారు. ఈ రేటులో మార్పులు వచ్చినప్పుడు బ్యాంకుల నిధుల ఖర్చుపై ప్రభావం పడుతుంది. ఆ ప్రభావాన్ని బ్యాంకులు తమ రుణాల వడ్డీ రేట్లలో ప్రతిబింబించే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రెపోతో అనుసంధానమైన ఫ్లోటింగ్ రేట్ హోమ్ లోన్లు ఉన్నవారిపై దీని ప్రభావం కనిపించొచ్చు. అయితే ఆర్బీఐ 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచిందంటే ప్రతి రుణగ్రహీతకు కూడా అదే స్థాయిలో వడ్డీ పెరుగుతుందని భావించకూడదు. బ్యాంకు నిర్ణయం, లోన్ బెంచ్మార్క్, రుణ ఒప్పంద నిబంధనలు కీలకంగా ఉంటాయి.
రూ.20 లక్షల లోన్పై ఈఎంఐ ఎంత మారొచ్చు?
రెపో రేటు పెంపు వల్ల హోమ్ లోన్ ఈఎంఐపై పడే ప్రభావాన్ని ఒక ఉదాహరణతో సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు రూ.20 లక్షల హోమ్ లోన్ను 20 ఏళ్ల కాలానికి 8.50 శాతం వడ్డీతో తీసుకున్నారని అనుకుందాం. ఈ వడ్డీ రేటు వద్ద నెలవారీ ఈఎంఐ సుమారు రూ.17,356గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు బ్యాంకు వడ్డీ రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 8.75 శాతానికి తీసుకెళ్లిందని భావిస్తే.. అదే 20 ఏళ్ల కాలవ్యవధిని కొనసాగించినప్పుడు ఈఎంఐ సుమారు రూ.17,674కు చేరుతుంది. అంటే నెలకు దాదాపు రూ.318 అదనంగా చెల్లించాల్సి రావచ్చు. ఇదే వ్యత్యాసాన్ని 20 ఏళ్ల మొత్తం కాలానికి లెక్కిస్తే అదనపు చెల్లింపు సుమారు రూ.76,000 వరకు ఉండొచ్చు. అయితే ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. వాస్తవంగా ఈఎంఐలో మార్పు మీ మిగిలిన లోన్ బకాయి, మిగిలిన కాలవ్యవధి, ప్రస్తుత వడ్డీ రేటు వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
రెపో రేటు పెరిగిన వెంటనే ఈఎంఐ మారుతుందా?
ఆర్బీఐ ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే మరుసటి నెల నుంచి ప్రతి ఒక్కరి ఈఎంఐ పెరగడం తప్పనిసరి కాదు. ముందుగా మీ బ్యాంకు తన రుణ వడ్డీ రేటును మార్చుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. ఆ తర్వాత ఆ మార్పు మీ ఖాతాకు ఎప్పుడు వర్తిస్తుందో తెలుసుకోవాలి. బ్యాంకును బట్టి రుణగ్రహీతపై ప్రభావం వేర్వేరు విధాలుగా ఉండొచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో బ్యాంకులు నెలవారీ ఈఎంఐని పెంచి రుణ కాలాన్ని దాదాపు అదే స్థాయిలో ఉంచవచ్చు. మరికొన్ని సందర్భాల్లో ఈఎంఐలో పెద్ద మార్పు చేయకుండా లోన్ రీపేమెంట్ పీరియడ్ను పొడిగించవచ్చు. వడ్డీ రేటు, మిగిలిన ప్రిన్సిపల్ మొత్తం, మిగిలిన కాలం ఆధారంగా ఈ రెండింటిలో మార్పు రావచ్చు. అందుకే ఇతరుల ఈఎంఐతో పోల్చుకుని మన రుణంపై ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడం సరైన పద్ధతి కాదు.
హోమ్ లోన్ ఉన్నవారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
ముందుగా మీ రుణం ఫిక్స్డ్ రేటులో ఉందా, ఫ్లోటింగ్ రేటులో ఉందా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఫ్లోటింగ్ రేట్ అయితే మీ బ్యాంకు తాజా రెపో పెంపును రుణ వడ్డీలోకి ఎలా బదిలీ చేస్తుందో తెలుసుకోవాలి. వడ్డీ రేటు మారిన తర్వాత కొత్త ఈఎంఐ ఎంత ఉంటుంది, రుణం ముగిసే తేదీలో ఎంత మార్పు వస్తుంది, అదనపు చెల్లింపు చేస్తే వడ్డీ భారం ఎంత తగ్గుతుంది వంటి వివరాలను బ్యాంకు నుంచి తీసుకోవడం మంచిది.
ఈఎంఐ పెరిగినప్పుడు కుటుంబ నెలవారీ బడ్జెట్పై భారం పడకుండా ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటే కొంత మొత్తాన్ని ముందస్తుగా చెల్లించడం ద్వారా అసలు బాకీని తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ప్రీపేమెంట్ ఛార్జీలు, ఇతర నిబంధనలు ఉన్నాయా అనేది ముందుగా బ్యాంకుతో నిర్ధారించుకోవాలి. ముఖ్యంగా కొత్తగా హోమ్ లోన్ తీసుకోవాలనుకునేవారు కేవలం ప్రస్తుత ఈఎంఐని మాత్రమే కాకుండా వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే భరించగలిగే స్థాయిలోనే రుణ మొత్తాన్ని ఎంచుకోవడం కీలకం.