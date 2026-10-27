Travel Insurance: కేవలం 45 పైసలకే రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్.. పూర్తి వివరాలు ఇవే
Travel Insurance: రైల్వే కౌంటర్లలో రిజర్వేషన్ టికెట్లు తీసుకునే ప్రయాణికులకు కూడా కేవలం 45 పైసల ప్రీమియంతో రూ.10 లక్షల ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది. భారతీయ రైల్వే అందించిన ఈ గుడ్ న్యూస్ పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
కేవలం 45 పైసలకే రైల్వే ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్.. ఎవరికి వర్తిస్తుంది? ఎలా పొందాలి?
రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల నుంచి టికెట్లు కొనుగోలు చేసే ప్రయాణికులకు ఇకపై ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం లభించనుంది. కేవలం 45 పైసల ప్రీమియంతో రూ.10 లక్షల వరకు ప్రయాణ బీమా కవరేజ్ పొందవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్లలో ఈ ఆప్షన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఇప్పటివరకు ఈ సదుపాయం ఐఆర్సీటీసీ (IRCTC) ద్వారా ఆన్లైన్లో టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వారికి మాత్రమే పరిమితమైంది. ఒడిశా రైలు ప్రమాదం తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు రైల్వే శాఖ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు.. డిజిటల్ చెల్లింపుల నిబంధనలు
జూన్ 2023లో జరిగిన ఒడిశా రైలు ప్రమాదం తర్వాత సుప్రీంకోర్టులో ఒక పిటిషన్ దాఖలైంది. ప్రయాణికుల భద్రతకు సంబంధించి స్టేషన్లలో ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలు, ట్రాక్ల చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు, కౌంటర్లలో టికెట్లు కొనే ప్రయాణికులకు ఇన్సూరెన్స్ ఆప్షన్ లేకపోవడం వంటి అంశాలపై కోర్టు దృష్టిసారించింది.
కౌంటర్లలో టికెట్లు కొనేవారికి కూడా బీమా సౌకర్యం కల్పించాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అక్టోబర్ 27 నుంచి ఈ నిబంధన అమల్లోకి వచ్చింది. 5, 10, 20, 25 పైసల నాణేలు చలామణిలో లేకపోవడం వల్ల, 45 పైసల ప్రీమియం మొత్తాన్ని ప్రయాణికులు డిజిటల్ పద్ధతిలోనే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
బీమా కవరేజ్ ఎవరికి వర్తిస్తుంది? అర్హతలు ఇవే
ఈ ఆప్షనల్ ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కేవలం కన్ఫర్మ్డ్, ఆర్ఏసీ, పాక్షికంగా కన్ఫర్మ్ అయిన రిజర్వ్డ్ టికెట్లకూ మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఫస్ట్ ఏసీ, సెకండ్ ఏసీ, థర్డ్ ఏసీ, స్లీపర్, చైర్ కార్ వంటి అన్ని తరగతుల ప్రయాణికులకు ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే, అన్ రిజర్వ్డ్ (జనరల్) టికెట్లు కొనేవారికి ఈ పాలసీ వర్తించదు.
అలాగే, సగం టికెట్లపై ప్రయాణించే చిన్నారులకు ఈ ఆప్షనల్ బీమా పాలసీ వర్తించదని రైల్వే బోర్డు స్పష్టం చేసింది. టికెట్ బుక్ చేసుకునే సమయంలో ప్రయాణికులు తమ సరైన మొబైల్ నంబర్ను అందించడం తప్పనిసరి.
ఏయే సందర్భాలలో క్లైమ్ పొందవచ్చు?
రైలు పట్టాలు తప్పుడం (డెయిల్మెంట్), రెండు రైళ్ల మధ్య ఢీకొనే ప్రమాదం, తీవ్రవాద దాడులు లేదా ఇతర అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఈ ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ చేసుకోవచ్చు. మరణం లేదా శాశ్వత అంగవైకల్యం సంభవిస్తే గరిష్ఠంగా రూ.10 లక్షల వరకు అందిస్తారు. గాయాలపాలైతే ఆసుపత్రి ఖర్చుల కోసం రూ.2 లక్షల వరకు, అలాగే మృతదేహాన్ని తరలించేందుకు రూ.10,000 వరకు ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. అయితే ప్రయాణికుడు ఆత్మహత్యాయత్నం చేసినా, లేదా ఉద్దేశపూర్వకంగా గాయపరచుకున్నా ఎలాంటి పరిహారం లభించదు.
క్లైమ్ చేయడం ఎలా? ఇతర ముఖ్యాంశాలు ఇవే
రైలు ప్రమాదం జరిగిన తేదీ నుంచి నాలుగు నెలల లోపు ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. గాయపడిన వ్యక్తి, నామినీ లేదా చట్టపరమైన వారసుడు సంబంధిత బీమా కంపెనీ కార్యాలయానికి అవసరమైన పత్రాలతో దరఖాస్తు సమర్పించాలి.
ఆన్లైన్ లేదా కౌంటర్లలో టికెట్లు రద్దు చేసుకునే సందర్భంలో, ఇతర ఛార్జీలతో పాటు 45 పైసల ప్రీమియంలో నుంచి 9 పైసలు మినహాయిస్తారు. ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాన్ని మరింత సురక్షితంగా, ఆర్థిక భద్రతతో సాగించేందుకు ఈ ఆప్షనల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పవచ్చు.