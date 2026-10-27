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- Gold Silver Rate: పసిడి ధరలకు పశ్చిమాసియా సెగ..తగ్గిందని సంబరపడేలోపే.. మళ్లీ పెరుగుతున్న గోల్డ్ రేట్లు
Gold Silver Rate: పసిడి ధరలకు పశ్చిమాసియా సెగ..తగ్గిందని సంబరపడేలోపే.. మళ్లీ పెరుగుతున్న గోల్డ్ రేట్లు
Gold Silver Rate: పసిడి ప్రియులకు ఈ వారం ధరలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. గత వారం భారీగా తగ్గిన బంగారం..ఈ వారం మళ్లీ పుంజుకుంటున్నాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో పెట్టుబడిదారులు అప్రమత్తం కావడం, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలతో పసిడి ధరలకు మళ్లీ ఊపు వచ్చింది.
హైదరాబాద్లో నేటి బంగారం ధరలు
హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.540 పెరిగి రూ.1,43,290కు చేరింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర తులంపై రూ.500 పెరిగి రూ.1,31,350గా నమోదైంది. ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.510 పెరిగి రూ.1,07,570కు చేరింది. గత వారం బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులు కొంత ఊరట పొందారు. అయితే, ఈ వారం పరిస్థితి మళ్లీ మారుతోంది. వరుసగా ధరలు పెరుగుతుండటంతో నగలు కొనాలనుకునేవారు తాజా రేట్లను గమనించాలి.
పసిడి ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు, సౌదీ అరేబియాపై హౌతీ దాడులకు సంబంధించిన వార్తలు పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన పెంచుతున్నాయి. ఇలాంటి అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో కొందరు పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనంగా భావించి దాని వైపు మొగ్గు చూపుతుంటారు. దీంతో పసిడికి డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
మరోవైపు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ కీలక పాలసీ సమావేశానికి ముందు మార్కెట్లు అప్రమత్తంగా ఉన్నాయి. వడ్డీ రేట్లపై వచ్చే సంకేతాలు, డాలర్ విలువలో మార్పులు, అంతర్జాతీయ బంగారం ధరలు కూడా పసిడి రేట్ల దిశను ప్రభావితం చేస్తాయి.
ఇటీవలి రోజుల్లో అమ్మకాల ఒత్తిడితో బంగారం ధరలు తగ్గి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కీలక స్థాయిలకు దిగువకు వెళ్లాయి. అయితే తాజాగా మళ్లీ కోలుకుని ఔన్సుకు 4,000 డాలర్ల స్థాయిని అధిగమించినట్లు అందించిన మార్కెట్ సమాచారం సూచిస్తోంది. దేశీయంగా గత వారం తులం బంగారంపై సుమారు రూ.4,000 వరకు తగ్గుదల నమోదవగా, ఇప్పుడు మళ్లీ ధరలు పెరుగుతున్నాయి.
వెండి ధర ఎంతంటే?
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలపైనా కొనుగోలుదారులు దృష్టి సారిస్తున్నారు. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో కిలో వెండి ధర రూ.2,20,000గా కొనసాగుతోంది. ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నై నగరాల్లోనూ కిలో వెండి ధర ఇదే స్థాయిలో ఉన్నట్లు అందించిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.
అయితే, బంగారం, వెండి ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ విలువ, పెట్టుబడుల ప్రవాహం వంటి అంశాలతో మారుతుంటాయి. నగలు కొనుగోలు చేసేవారు స్థానిక జువెలరీ దుకాణాల్లో తాజా ధరలను నిర్ధారించుకోవాలి. అలాగే నగలపై తయారీ ఛార్జీలు, పన్నులు అదనంగా వర్తించవచ్చని గుర్తుంచుకోవాలి.