Money Saving Tips: నెలాఖరులో జేబు ఖాళీ అవుతోందా? ఈ 5 డిజిటల్ హ్యాక్స్ ట్రై చేయండి
Money Saving Tips: నెలాఖరు వచ్చేసరికి చేతిలో చిల్లి గవ్వ కూడా ఉండదు. ఇలా చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అందుకే ఈ ఆర్థిక కష్టాల నుంచి మిమ్మల్ని బయటపడేసి, మీ జేబులో డబ్బులు ఉంచే 5 సూపర్ డిజిటల్ హ్యాక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.
ఆర్థికంగా స్ట్రాంగ్ గా ఉండటానికి 5 టిప్స్
ఆన్లైన్ పేమెంట్లు, వన్-క్లిక్ షాపింగ్, క్రెడిట్ కార్డులు మన పనులను చాలా ఈజీ చేశాయి. కానీ ఇదే పెద్ద సమస్య. జీతం పడిన కొద్ది రోజులకే డబ్బులు అయిపోతాయి. నెలాఖరులో డబ్బుల్లేవని ఇబ్బంది పడుతుంటారు.
చేతిలో డబ్బుల్లేని ఆ టైమ్లో స్నేహితులను అడగడం లేదా క్రెడిట్ కార్డులు వాడటం కంటే, ఈ సమస్యను రూట్ లెవల్లో సాల్వ్ చేయడానికి కొన్ని డిజిటల్ ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. మీ జేబును కాపాడి, మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా స్ట్రాంగ్ చేసే 5 డిజిటల్ హ్యాక్స్ ఇవే.
ఆటో-సేవింగ్ (Auto-Saving) యాప్స్ వాడండి
నెలాఖరులో మిగిలిన డబ్బును దాచుకుందాం అని మనలో చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ తీరా చూస్తే చేతిలో చిల్లిగవ్వ మిగలదు. దీనికి బెస్ట్ సొల్యూషన్ "ముందు దాచుకో, ఆ తర్వాతే ఖర్చు పెట్టు" అనే రూల్ ఫాలో అవ్వడమే.
ఇప్పుడు చాలా బ్యాంకింగ్, ఫిన్టెక్ (Fintech) యాప్స్లో 'ఆటో-డెబిట్' లేదా 'రౌండ్-అప్' ఫీచర్లు ఉంటున్నాయి.
ఉదాహరణకు, మీరు యూపీఐ (UPI) పేమెంట్ చేసిన ప్రతిసారీ, మిగిలిన చిల్లర డబ్బులు ఆటోమేటిక్గా డిజిటల్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్లోకి వెళ్లేలా సెట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు తెలియకుండానే ఇది ఒక పెద్ద సేవింగ్స్గా మారుతుంది.
'బడ్జెట్ ట్రాకర్' (Budget Tracker) యాప్స్తో ఖర్చులపై నిఘా
డబ్బులు ఎక్కడ ఖర్చవుతున్నాయో తెలియకపోవడమే 'నో బ్యాలెన్స్' సమస్యకు అసలు కారణం. కాగితం మీద లెక్కలు రాసుకోవడం పాత పద్ధతి.
మీ స్మార్ట్ఫోన్లో మంచి ఎక్స్పెన్స్ ట్రాకర్ యాప్ (Expense Tracker App) డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
మీరు తాగే చిన్న కాఫీ నుంచి ఆన్లైన్ షాపింగ్ వరకు ప్రతి ఖర్చును ఇది ఆటోమేటిక్గా కేటగిరీల వారీగా చూపిస్తుంది. ఫుడ్, ఎంటర్టైన్మెంట్, షాపింగ్.. ఇలా ఎందులో ఎక్కువ డబ్బులు వేస్ట్ అవుతున్నాయో ఈ యాప్స్ ద్వారా మీరు ఈజీగా కనిపెట్టొచ్చు. ఆ తర్వాత మీ ఖర్చులను మీరే కంట్రోల్ చేసుకుంటారు.
'పే-డే' (Pay-day) ఆఫర్లు, టెంప్టేషన్స్కు చెక్ పెట్టండి
నెల మొదట్లో ఈ-కామర్స్, ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్ ఆఫర్ల వర్షం కురిపిస్తాయి. "50% డిస్కౌంట్" చూడగానే మనకు అవసరం లేకపోయినా ఆర్డర్ చేసేస్తాం.
దీన్ని ఆపడానికి బెస్ట్ ఐడియా ఏంటంటే.. ఆ యాప్స్ పుష్ నోటిఫికేషన్స్ (Push Notifications) ఆఫ్ చేయడం లేదా అనవసరమైన షాపింగ్ యాప్స్ను ఫోన్ నుంచి డిలీట్ చేయడం.
అలాగే, ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు వస్తువులను కార్ట్లో (Cart) వేసి కనీసం 24 గంటలు వెయిట్ చేయండి. ఆ వస్తువు మీకు నిజంగా అవసరమా కాదా అనే క్లారిటీ అప్పుడు మీకే వస్తుంది.
యూపీఐ (UPI) ఖర్చులకు ఒక లిమిట్ పెట్టుకోండి
జేబులో చిల్లర లేకపోయినా, చిన్న టీ కొట్టు నుంచి పెద్ద షాపింగ్ మాల్ వరకు క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి డబ్బులు కట్టేస్తున్నాం. దీనివల్ల డబ్బు విలువ మనకు తెలియట్లేదు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇష్టమొచ్చినట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాం.
దీన్ని ఆపడానికి, మీ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ను యూపీఐ యాప్స్కు లింక్ చేయకండి.
రోజుకు లేదా నెలకు ఇంత అని ఒక చిన్న అకౌంట్ లేదా వాలెట్ (Wallet) లోకి డబ్బులు మార్చుకోండి. ఆ లిమిట్ లోపలే ఖర్చు చేయడం అలవాటు చేసుకోండి. ఆ డబ్బులు అయిపోగానే ఆ నెల ఖర్చులకు బ్రేక్ వేయడం చాలా ముఖ్యం.
'బై నౌ పే లేటర్' (BNPL) యాప్స్కు నో చెప్పండి
"ఇప్పుడే కొనండి, తర్వాత కట్టండి" (Buy Now Pay Later) అనే స్కీమ్లు నేటి యువతను అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టేస్తున్నాయి. చేతిలో డబ్బులు లేకపోయినా వెంటనే ఏదో ఒకటి కొనేలా ఇవి టెంప్ట్ చేస్తాయి.
ఇది చూడటానికి ఈజీగా అనిపించినా, హిడెన్ ఛార్జీలు (Hidden charges), లేట్ ఫీజుల పేరుతో మిమ్మల్ని శాశ్వతంగా అప్పుల వలలో బంధిస్తాయి.
నెలాఖరు కష్టాల నుంచి పూర్తిగా బయటపడాలంటే, ఇలాంటి ఇన్స్టంట్ లోన్ యాప్స్కు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది.
సరైన ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్
నెలాఖరు కష్టాలు అంటే జీతం తక్కువ రావడం కాదు, అది సరైన ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ లేకపోవడం వల్లే వస్తుంది. పైన చెప్పిన డిజిటల్ హ్యాక్స్ను మీ స్మార్ట్ఫోన్లో కరెక్ట్గా వాడితే, నెలలో ఏ రోజైనా మీ జేబు ఖాళీ కాకుండా చూసుకోవచ్చు. డిజిటల్ ప్రపంచాన్ని మనం వాడుకోవాలి కానీ, దాని ఫెసిలిటీస్కు మనం బానిసలు కాకూడదు.