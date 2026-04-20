Stocks: ఈ మార్కెట్ ఫాల్లో దుమ్మురేపే ఇలాంటి స్టాక్స్ మీ దగ్గర ఉండాల్సిందే.. అవేంటంటే.?
Stocks: మార్కెట్ పడిపోతున్నప్పుడు భయపడకుండా నాణ్యమైన స్టాక్స్ ను ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. టాటా క్యాపిటల్, ఎం అండ్ ఎం, ఇండిగో వంటి బలమైన బిజినెస్ మోడల్ ఉన్న స్టాక్స్.. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
నాణ్యమైన బిజినెస్ మోడల్
చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు ఎవరో చెప్పిన కథలు లేదా చిట్కాలను నమ్మి తెలియని కంపెనీల్లో పెట్టుబడి పెట్టి నష్టపోతుంటారు. కానీ, దీర్ఘకాలంలో సంపద సృష్టించాలంటే నాణ్యమైన బిజినెస్ మోడల్ ఉన్న కంపెనీలను ఎంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
టాటా క్యాపిటల్ (Tata Capital)
టాటా గ్రూప్ నుండి వస్తున్న ఈ కంపెనీ అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరుస్తోంది. 2018లో రూ. 59,000 కోట్లుగా ఉన్న వీరి మేనేజ్మెంట్ ఆస్తులు, 2025 నాటికి రూ. 2.30 లక్షల కోట్లకు చేరాయి. వీరి లోన్ బుక్ లో 85 శాతం రిటైల్, ఎంఎస్ఎంఈ విభాగాలే ఉండటం విశేషం. వచ్చే మూడేళ్లలో లాభాలు 30 శాతం సిఏజిఆర్ తో పెరుగుతాయని మేనేజ్మెంట్ ధీమాగా ఉంది.
ఎం అండ్ ఎం (M&M - Mahindra & Mahindra)
మహీంద్రా వారి వెహికల్స్ కు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ఎక్స్ యువి 700 వంటి మోడల్స్ కు వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఎక్కువగా ఉంది. దీనిని అధిగమించడానికి కంపెనీ తన ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని నెలకు 3000 నుండి 9000 వెహికల్స్ కు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కొత్త ప్లాట్ఫారమ్ (New IQ) ద్వారా మరిన్ని అడ్వాన్స్డ్ వాహనాలను లాంచ్ చేయనుంది.
ఇండిగో (Indigo - InterGlobe Aviation)
డొమెస్టిక్ మార్కెట్ లో రారాజుగా ఉన్న ఇండిగో, ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ పై కన్నేసింది. 2027 నాటికి 60 కొత్త లాంగ్ రేంజ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్(A350-900) యాడ్ చేయనుంది. కాంపిటీటర్లతో పోలిస్తే ఇండిగో వద్ద ఆర్డర్ బ్యాక్లాగ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. చమురు ధరల వల్ల షార్ట్ టర్మ్ లో ఇబ్బందులు ఉన్నా, లాంగ్ టర్మ్ లో ఇది బలమైన కంపెనీ.
లారస్ ల్యాబ్స్ (Laurus Labs)
ఫార్మా రంగంలో ఇన్నోవేషన్ కు మారుపేరుగా ఉన్న లారస్, సిడిఎమ్ఓ(CDMO) బిజినెస్ పై ఫోకస్ పెంచింది. వచ్చే ఐదేళ్లలో 50 శాతం రెవెన్యూ ఈ విభాగం నుండే రావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సెల్ థెరపీ, జీన్ థెరపీ వంటి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీలపై ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో మంచి గ్రోత్ కు అవకాశం ఉంది.
ముఖ్య గమనిక: ఇవి కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సలహా తీసుకోండి లేదా వ్యక్తిగతంగా రీసెర్చ్ చేయండి.