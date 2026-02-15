- Home
ఏ పని చేయకుండానే ప్రతీ నెల రూ. 20 వేలు.. రిటైర్మైంట్ తర్వాత మీ లైఫ్ బిందాస్గా ఉండాలంటే
Post Office: రిటైర్మెంట్ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం కోసం చాలామంది సురక్షిత పెట్టుబడులను చూస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ హామీతో నడిచే సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఒకేసారి పెట్టుబడి పెడితే ప్రతి త్రైమాసికం వడ్డీ వస్తుంది.
అసలేంటీ సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్.?
సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్ స్కీమ్ (SCSS) అనేది వృద్ధులకు లక్ష్యంగా రూపొందించిన చిన్న పొదుపు పథకం. ఈ పథకంలో చేరడానికి కొన్ని అర్హతలను పేర్కొన్నారు. అవేంటంటే..
* 60 ఏళ్లు పూర్తి చేసిన వారు.
* 55–60 ఏళ్ల మధ్య వయస్సులో VRS తీసుకున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.
* 50–60 ఏళ్ల మధ్య రిటైర్డ్ డిఫెన్స్ సిబ్బంది
* వ్యక్తిగత అకౌంట్ లేదా భార్యాభర్తల జాయింట్ అకౌంట్ ప్రారంభించవచ్చు.
వడ్డీ రేటు ఎంత? ఆదాయం ఎలా వస్తుంది?
ప్రస్తుతం ఈ పథకంపై వార్షిక వడ్డీ రేటు 8.2%గా ఉంది. వడ్డీని త్రైమాసికం వారీగా చెల్లిస్తారు. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి ఈ పథకంలో రూ.30 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే 8.2% ప్రకారం సంవత్సరానికి వడ్డీ రూ.2,46,000 లభిస్తుంది. ఈ మొత్తాన్ని 12 నెలలకు విభజిస్తే నెలకు సుమారు రూ.20,500 వస్తుంది. బ్యాంకుల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లతో పోలిస్తే ఈ రాబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది.
పెట్టుబడి పరిమితి, కాలపరిమితి
* గరిష్ట పెట్టుబడి పరిమితి: రూ.30 లక్షలు వరకు పెట్టొచ్చు.
* మెచ్యూరిటీ కాలం: 5 సంవత్సరాలు ఉంటుంది.
* అవసరమైతే మరింత కాలం పొడిగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది
* రిటైర్మెంట్ తర్వాత కచ్చితమైన క్యాష్ ఫ్లో కావాలనుకునే వారికి ఇది బలమైన ఆప్షన్.
పన్ను ప్రయోజనాలు
ఈ పథకంలో పెట్టిన మొత్తం మీద ఆదాయపు పన్ను చట్టం సెక్షన్ 80C కింద రూ.1.5 లక్షల వరకు మినహాయింపు లభిస్తుంది. అయితే వడ్డీ ఆదాయం పన్నుకు లోబడి ఉంటుంది. నిర్దిష్ట పరిమితి దాటితే TDS కూడా కట్ అవుతుంది. కాబట్టి పన్ను ప్రణాళికను ముందుగానే ఆలోచించడం మంచిది.
అకౌంట్ ఎలా ప్రారంభించాలి.?
సమీప పోస్టాఫీస్ శాఖలో SCSS అకౌంట్ తెరవవచ్చు. ఇందుకోసం అవసరమైన పత్రాలు:
* ఆధార్
* పాన్
* వయస్సు రుజువు
* రిటైర్మెంట్ సర్టిఫికేట్ (అర్హత ఉన్నవారికి)
ముందస్తు క్లోజింగ్ నిబంధనలు:
* 1 సంవత్సరం లోపు మూసితే వడ్డీ లభించదు
* 1–2 సంవత్సరాల మధ్య మూసితే డిపాజిట్పై 1.5% తగ్గింపు
* 2–5 సంవత్సరాల మధ్య మూసితే 1% తగ్గింపు
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బు తీసుకునే సౌలభ్యం ఉన్నా..
మొత్తం మీద రిస్క్ తీసుకోకుండా స్థిర ఆదాయం కోరుకునే వృద్ధులకు SCSS మంచి మార్గం. పెద్ద మొత్తం పెట్టుబడి పెడితే ప్రతి నెల ఖర్చులకు సరిపడే ఆదాయం వస్తుంది. ప్రభుత్వ భద్రత, ఆకర్షణీయ వడ్డీ, పన్ను ప్రయోజనాలు – ఇవన్నీ కలిపి ఈ పథకాన్ని విశ్వసనీయ ఎంపికగా నిలబెడుతున్నాయి.