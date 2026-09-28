- Home
- Business
- Notional Increment: ‘నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్’ అంటే ఏంటి? జీతం పెరగకపోయినా ఇంక్రిమెంట్ వచ్చినట్టేనా?
Notional Increment: ‘నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్’ అంటే ఏంటి? జీతం పెరగకపోయినా ఇంక్రిమెంట్ వచ్చినట్టేనా?
Notional Increment: జీతం పెరగకపోయినా ఇంక్రిమెంట్ వచ్చినట్టేనా? ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో తరచూ వినిపించే ‘నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్’ అసలు ఏంటి? ఇది ఎప్పుడు వర్తిస్తుంది? ఉద్యోగి జీతం, పెన్షన్పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది? తెలుసుకుందాం.
జీతం పెరగకపోయినా.. ఇంక్రిమెంట్ వచ్చినట్టేనా?
ఉద్యోగం చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే జీతం పెరగడం. కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల విషయంలో ‘నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్’ అనే పదం తరచూ వినిపిస్తుంది. పేరు చూస్తే ఏదో కొత్త ఇంక్రిమెంట్లా అనిపిస్తుంది. కానీ దీని అసలు అర్థం ఏంటి? జీతం పెరగకపోయినా ఇంక్రిమెంట్ ఎలా వచ్చినట్టు? అనే సందేహం చాలామందికి ఉంటుంది.
సాధారణంగా ఉద్యోగికి ప్రతి సంవత్సరం ఒక తేదీన వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ రావాల్సి ఉంటుంది. అయితే కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఆ ఇంక్రిమెంట్ను చెల్లించకుండా, లెక్కల్లో మాత్రం ఇచ్చినట్టుగా చెప్తారు. దీనినే నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ అంటారు.
జీతం చేతికి రాకపోయినా ప్రయోజనం ఎలా?
ఒక ఉద్యోగి బేసిక్ పే రూ.30,000 అనుకుందాం. వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ రూ.1,000. జూలై 1న ఇంక్రిమెంట్ రావాల్సి ఉంది. కానీ ఉద్యోగి జూన్ 30న రిటైర్ అయ్యారు అనుకుందాం. ఇలాంటి సందర్భంలో వర్తించే నిబంధనల ప్రకారం, జూలై 1న రావాల్సిన ఇంక్రిమెంట్ను నోషనల్గా పరిగణించవచ్చు.
అంటే ఉద్యోగి జూలై నెల జీతంలో అదనంగా రూ.1,000 తీసుకున్నారని కాదు. పే ఫిక్సేషన్, పెన్షన్ లేదా ఇతర రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాల లెక్కల్లో ఆ ఇంక్రిమెంట్ను పరిగణించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇది ప్రతి ఉద్యోగికీ ఆటోమేటిక్గా వర్తిస్తుందని అనుకోవద్దు. సంబంధిత ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు, సర్వీస్ రూల్స్, కోర్టు తీర్పులు వంటి వాటిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
‘నోషనల్’ అంటే అసలు ఏంటి?
Notional అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే లెక్కల్లో లేదా ఊహాత్మకంగా పరిగణించడం అని అర్థం. అందుకే Notional Increment అంటే చేతికి వచ్చే ఇంక్రిమెంట్ కాకుండా, నిర్దిష్ట ప్రయోజనం కోసం లెక్కల్లో పరిగణించే ఇంక్రిమెంట్.
అందుకే “నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్ వచ్చింది” అంటే జీతం మొత్తం పెరిగిందని అర్థం కాదు. ఏ ప్రయోజనం కోసం, ఏ తేదీ నుంచి, ఎంత మొత్తాన్ని పరిగణించాలి అనేది వర్తించే నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.