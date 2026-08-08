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ఇన్‌స్టా నుండి వీళ్లు ఎంత సంపాదిస్తున్నారో తెలిస్తే మతిపోవాల్సిందే..!

business Aug 08 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Instagram
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ఆనియా శర్మ

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌తో సంపాదిస్తున్న వారిలో ఆనియా శర్మ ఒకరు.  

  • సబ్‌స్క్రిప్షన్‌: నెలకు ₹390
  • సబ్‌స్క్రైబర్లు: 1003
  • నెల సంపాదన: ₹3.91 లక్షలు
Image credits: Instagram
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దీక్షా గులాటి

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ క్రియేటర్ దీక్షా గులాటి సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ ద్వారా నెలకు రూ.4 లక్షలకు పైగా సంపాదిస్తున్నారు. 

  • సబ్‌స్క్రిప్షన్‌: నెలకు ₹390
  • సబ్‌స్క్రైబర్లు: 1048
  • నెల సంపాదన: ₹4.08 లక్షలు
Image credits: Instagram
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అదితి మిస్త్రీ

ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ అదితి మిస్త్రీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌తో నెలకు రూ.5 లక్షలకు పైగా ఆర్జిస్తున్నారు.  

  • సబ్‌స్క్రిప్షన్‌: నెలకు ₹290
  • సబ్‌స్క్రైబర్లు: 1834
  • నెల సంపాదన: ₹5.31 లక్షలు
Image credits: Instagram
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సోఫియా అన్సారీ

టిక్‌టాక్ స్టార్‌ సోఫియా అన్సారీ ఇప్పుడు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సత్తా చాటుతున్నారు. ఆమె నెల సంపాదన రూ.10 లక్షలు

  • సబ్‌స్క్రిప్షన్‌: నెలకు ₹180
  • సబ్‌స్క్రైబర్లు: 5525
  • నెల సంపాదన: ₹9.94 లక్షలు
Image credits: Instagram
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రిహ్యా ఆహిర్‌

మోడల్ రిహ్యా ఆహిర్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌తో నెలకు రూ.16 లక్షలకు పైగా సంపాదిస్తున్నారు.  

  • సబ్‌స్క్రిప్షన్‌: నెలకు ₹140
  • సబ్‌స్క్రైబర్లు: 11,900
  • నెల సంపాదన: ₹16.66 లక్షలు
Image credits: Instagram
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విష్ణుప్రియ భీమినేని

తెలుగు యాంకర్ విష్ణుప్రియ కూడా ఇన్‌స్టా సబ్‌స్క్రిప్షన్‌తో నెలకు రూ.18 లక్షలకు పైగా సంపాదిస్తున్నారు.

  • సబ్‌స్క్రిప్షన్‌: నెలకు ₹390
  • సబ్‌స్క్రైబర్లు: 4743
  • నెల సంపాదన: ₹18.49 లక్షలు
Image credits: Instagram
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నేహా శర్మ

నటి నేహా శర్మ కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌తో నెలకు రూ.19 లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు

  • సబ్‌స్క్రిప్షన్‌: నెలకు ₹290
  • సబ్‌స్క్రైబర్లు: 6553
  • నెల సంపాదన: ₹19 లక్షలు
Image credits: Instagram

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