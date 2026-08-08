ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్తో సంపాదిస్తున్న వారిలో ఆనియా శర్మ ఒకరు.
ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రియేటర్ దీక్షా గులాటి సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా నెలకు రూ.4 లక్షలకు పైగా సంపాదిస్తున్నారు.
ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అదితి మిస్త్రీ ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్తో నెలకు రూ.5 లక్షలకు పైగా ఆర్జిస్తున్నారు.
టిక్టాక్ స్టార్ సోఫియా అన్సారీ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో సత్తా చాటుతున్నారు. ఆమె నెల సంపాదన రూ.10 లక్షలు
మోడల్ రిహ్యా ఆహిర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్తో నెలకు రూ.16 లక్షలకు పైగా సంపాదిస్తున్నారు.
తెలుగు యాంకర్ విష్ణుప్రియ కూడా ఇన్స్టా సబ్స్క్రిప్షన్తో నెలకు రూ.18 లక్షలకు పైగా సంపాదిస్తున్నారు.
నటి నేహా శర్మ కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్తో నెలకు రూ.19 లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు
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