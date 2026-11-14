- Home
- Business
- Gold Silver price: బంగారం ధరలు రివర్స్ గేర్..పుంజుకున్న పసిడి రేట్లు, మరోసారి వెండి భారీ డౌన్ ఫాల్
Gold Silver price: బంగారం ధరలు రివర్స్ గేర్..పుంజుకున్న పసిడి రేట్లు, మరోసారి వెండి భారీ డౌన్ ఫాల్
Gold Silver price: వరుస పతనంతో కొనుగోలుదారుల్లో ఆశలు పెంచిన బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరుగుదల బాట పట్టాయి. శనివారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాములపై రూ.270 పెరగ్గా, 22 క్యారెట్లపై రూ.250 పెరిగింది. వెండి ధరలు మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేకుండా స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.
తులం బంగారం ధర ఎంత?
ఇటీవల వరుసగా పడిపోతూ వచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలకు ఎట్టకేలకు కాస్త ఊరట లభించింది. పసిడి మళ్లీ పైకి కదులుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలతో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. అయితే వెండి మాత్రం ఇంకా స్థిరంగానే ఉంది. మరి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈరోజు తులం బంగారం ధర ఎంత ఉంది? వెండి ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు వచ్చింది? పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.
బంగారం కొనాలా? ఇంకొన్ని రోజులు వేచి చూడాలా?
బంగారం కొనాలా? ఇంకొన్ని రోజులు వేచి చూడాలా? అని ఆలోచిస్తున్న వారికి తాజా ధరలు కీలకంగా మారాయి. కొంతకాలంగా తగ్గుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు మళ్లీ పెరుగుదల బాట పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు దేశీయ బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విషయంలో తీసుకోబోయే నిర్ణయాలపై మార్కెట్లో అనేక అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి. ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ పెరగవచ్చనే ఆందోళనలు కూడా పెట్టుబడిదారుల నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పుంజుకున్నాయి. దాని ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్లోనూ కనిపిస్తోంది.
బంగారం ధరలు ఎంత పెరిగాయంటే?
శనివారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాములపై రూ.270 పెరిగింది. దీంతో ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,37,620కు చేరింది. అటు ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా పెరిగింది. 10 గ్రాములపై రూ.250 పెరగడంతో ప్రస్తుతం రూ.1,26,150 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములపై రూ.290 పెరిగింది. దీంతో ఈ రకం బంగారం ధర రూ.1,03,300కు చేరుకుంది. వరుసగా ధరలు తగ్గుతుండటంతో కొనుగోలుదారులు మరింత తగ్గుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో ఈ పెరుగుదల కనిపించింది. అయితే ప్రస్తుతానికి పెరుగుదల స్వల్పంగానే ఉండటంతో మార్కెట్ తదుపరి కదలికలపై ఆసక్తి నెలకొంది.
వెండి ధరల్లో మార్పు లేదుగా!
మరోవైపు వెండి కొనుగోలుదారులకు మాత్రం ఈరోజు కొత్తగా ధరల మార్పు కనిపించలేదు. బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ వెండి రేట్లు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం 100 గ్రాముల వెండి ధర రూ.19,500గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.1,95,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే వెండిలో ఎలాంటి మార్పు లేదు.
ఇకపై ధరలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి?
మొత్తంగా చూస్తే బంగారం ధరలు తగ్గుదల నుంచి బయటపడి మళ్లీ స్వల్పంగా పెరిగాయి. వెండి మాత్రం ప్రస్తుతానికి స్థిరంగా ఉంది. అయితే అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ కదలికలు రాబోయే రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేయనున్నాయి. అందువల్ల ధరలు మళ్లీ పెరుగుతాయా? లేక కొనుగోలుదారులకు మరింత ఊరట లభిస్తుందా? అనేది చూడాలి. బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక మార్కెట్లో తాజా ధరలను పరిశీలించడం మర్చిపోవద్దు.