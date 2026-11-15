Oldest Currency: ప్రపంచంలో అత్యంత పురాతనమైన కరెన్సీలు.. టాప్ 5 జాబితా ఇవే
Oldest Currency: ఒకప్పుడు వస్తువులకు బదులుగా మరో వస్తువును ఇచ్చి అవసరాలు తీర్చుకునేవారు. దీన్నే వస్తు మార్పిడి విధానం అంటారు. ఆ తర్వాత నాణేలు, కరెన్సీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచంలో అత్యంత పురాతనమైన ఐదు కరెన్సీలు ఏవో తెలుసుకుందాం.
బ్రిటిష్ పౌండ్
ప్రపంచంలో ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్న అత్యంత పురాతన కరెన్సీగా బ్రిటిష్ పౌండ్కు గుర్తింపు ఉంది. దీని చరిత్ర 775వ సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభమైంది. అప్పట్లో 240 వెండి పెన్నీ నాణేలను ఒక పౌండ్ వెండికి సమానంగా పరిగణించేవారు. ఈ విధానం క్రమంగా బ్రిటన్లో వాణిజ్య లావాదేవీలకు ఉపయోగపడింది. కాలక్రమేణా పౌండ్ రూపంలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం బ్రిటన్ అధికారిక కరెన్సీగా కొనసాగుతోంది. పౌండ్కు GBP అనే అంతర్జాతీయ గుర్తింపు ఉంది. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలోనూ దీనికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
సెర్బియన్ దినార్
ప్రపంచంలోని పురాతన కరెన్సీల్లో సెర్బియన్ దినార్ కూడా ఒకటి. దీని చరిత్ర 1214వ సంవత్సరం నాటిది. సెర్బియా పాలకుడు స్టీఫెన్ ప్రథముడి కాలంలో ఈ నాణేలను మొదటిసారిగా విడుదల చేశారు. అప్పట్లో రోమన్ దినార్ నాణేల నుంచి ప్రేరణ పొంది వీటిని రూపొందించారు. ఈ నాణేలను ప్రధానంగా వెండితో తయారు చేసేవారు. సెర్బియాలో అనేక వెండి గనులు ఉండటంతో ఈ కరెన్సీ తయారీకి అవసరమైన ముడిసరుకు సులభంగా లభించేది. దీంతో వ్యాపార లావాదేవీల్లో దినార్కు మంచి ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం కూడా సెర్బియా అధికారిక కరెన్సీగా దినార్నే ఉపయోగిస్తోంది.
రష్యన్ రూబుల్ (Russian Ruble)
రష్యన్ రూబుల్కు కూడా వందల ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. ప్రారంభంలో వెండిని చిన్న ముక్కలుగా కోసి లావాదేవీలకు ఉపయోగించేవారు. రష్యన్ భాషలో 'రూబుల్' అనే పదానికి కోయడం లేదా ముక్కలుగా విభజించడం అనే అర్థం ఉంది. అందుకే ఈ కరెన్సీకి ఆ పేరు వచ్చింది.
రష్యాలోని పాత రాజ్యాల్లో రూబుల్ వినియోగం ఉండేది. అయితే రష్యా చక్రవర్తి పీటర్ ది గ్రేట్ 1704లో దీనికి ఆధునిక రూపాన్ని తీసుకొచ్చారు. దశాంశ విధానంలోకి మారిన తొలి కరెన్సీల్లో రూబుల్ ఒకటిగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం రష్యా అధికారిక కరెన్సీగా కొనసాగుతోంది.
అమెరికన్ డాలర్ (US Dollar)
ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన కరెన్సీల్లో అమెరికన్ డాలర్ ఒకటి. దీని చరిత్ర 1785వ సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభమైంది. స్పానిష్ డాలర్, ఆస్ట్రియన్ థాలర్ వంటి పాత నాణేల నుంచి ప్రేరణ పొంది అమెరికన్ డాలర్ను రూపొందించారు.
1785లో అమెరికా అధికారికంగా డాలర్ను తమ కరెన్సీగా స్వీకరించింది. లావాదేవీలను సులభతరం చేసేందుకు దశాంశ విధానాన్ని అమలు చేసింది. ఆ తర్వాత అమెరికా ఆర్థికంగా బలపడటంతో డాలర్ ప్రాధాన్యం కూడా పెరిగింది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ వ్యాపారాలు, విదేశీ మారక నిల్వల్లో డాలర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్రపంచంలో ప్రధాన రిజర్వ్ కరెన్సీగా కొనసాగుతోంది.
హైతియన్ గౌర్డ్ (Haitian Gourde)
ప్రపంచంలోని పురాతన కరెన్సీల జాబితాలో హైతియన్ గౌర్డ్కు కూడా స్థానం ఉంది. ఫ్రాన్స్ నుంచి స్వాతంత్రం పొందిన తర్వాత హైతీ దేశం తన సొంత కరెన్సీగా గౌర్డ్ను ప్రవేశపెట్టింది. 1813లో ఇది అధికారికంగా చలామణిలోకి వచ్చింది. స్థానిక ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ కరెన్సీని ఉపయోగించడం ప్రారంభించారు. రాజకీయ అస్థిరత, ఆర్థిక సమస్యలు ఎదురైనా గౌర్డ్ తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ప్రస్తుతం కూడా హైతీ దేశంలో అధికారిక కరెన్సీగా ఉపయోగిస్తున్నారు.
వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన కరెన్సీలు
ఈ ఐదు కరెన్సీలు ఒక్కో దేశ చరిత్ర, ఆర్థిక పరిస్థితులు, సంస్కృతికి అద్దం పడుతున్నాయి. యుద్ధాలు, విప్లవాలు, పాలకుల మార్పులు, ఆర్థిక సంస్కరణలు వంటి ఎన్నో పరిణామాలను ఎదుర్కొంటూ ఇవి కొనసాగుతున్నాయి. కేవలం డబ్బు రూపంలోనే కాకుండా ఆయా దేశాల జాతీయ గుర్తింపు, చారిత్రక వారసత్వానికి ప్రతీకలుగా నిలుస్తున్నాయి.