పదివేల రూపాయల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల వ్యాపారం, నెలకు రూ.80,000 ఆదాయం గ్యారెంటీ
Mushroom business: మహిళలు సులువుగా ఇంటి దగ్గరే పుట్టగొడుగుల పెంపకం మొదలుపెట్టవచ్చు. తక్కువ పెట్టుబడితో ఇంటి నుంచే చేసుకోగల గొప్ప వ్యాపారం ఇది. నెలకు రూ.80,000 వరకు సంపాదించి మహిళలు తమ జీవితాలనే మార్చుకోవచ్చు.
ఇంటి నుంచే సంపాదన
మహిళలు ఇంటి నుంచే సంపాదించాలనుకుంటారు. అలా అయితే ఇల్లు, పిల్లల్ని చూసుకుంటూనే తమ అవసరాలకు తగ్గట్టు సంపాదించుకోవచ్చు. కష్టపడి పనిచేసే తత్వం ఉన్న మహిళలు ఈ వ్యాపారం చేస్తే వారు విజేతగా నిలుస్తారు. భార్యాభర్తలు కలిసి పనిచేస్తేనే ఇప్పుడు కుటుంబాలకు సరిపడా ఆదాయం వస్తుంది. పుట్టగొడుగుల పెంపకం దీనికి మంచి వ్యాపారం. కష్టపడి పనిచేస్తే ఈ వ్యాపారం సక్సెస్ అవుతుంది.
ఈ వ్యాపారానికి ఏం అవసరం?
పుట్టగొడుగుల పెంపకానికి పెద్ద స్థలం అవసరం లేదు. పెట్టుబడి కూడా పెద్దగా అవసరం లేదు. 300-400 చదరపు అడుగుల స్థలంలో కూడా ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. ఉచిత శిక్షణా తరగతులు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం సహాయం, ప్రభుత్వ రుణ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సరైన విత్తనాలు, పెంపకం, నిర్వహణ తెలిస్తే అధిక లాభం వస్తుంది.
పదివేల రూపాయల పెట్టుబడి చాలు
ఈ రోజుల్లో మహిళలు ఇంటి నుంచే చేయగల వ్యాపారాలు చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో పుట్టగొడుగుల పెంపకం ఒకటి. రూ.10,000 పెట్టుబడితో ఈ వ్యాపారం మొదలుపెట్టి, నెలకు రూ.60,000 నుంచి రూ.80,000 వరకు సంపాదించగలగడమే దీని ప్రత్యేకత.
మార్కెటింగ్ ఎలా?
పుట్టగొడుగుల పెంపకంలో ఆయిస్టర్, మిల్కీ మష్రూమ్ వంటి రకాలున్నాయి. వీటికి ఇళ్లలో, హోటళ్లలో, మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. కిలో పుట్టగొడుగులకు రూ.200 వరకు ధర లభిస్తుంది. చిన్న ఫామ్లో రోజుకు 15-20 కిలోల వరకు ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. అంటే రోజుకు రూ.3,000-4,000, నెలకు రూ.70,000-80,000 సంపాదించవచ్చు.
ఇంటి పనులు చూసుకుంటూనే మహిళలు ఈ పని చేయొచ్చు. పుట్టగొడుగులతో సూప్ మిక్స్, ఊరగాయ, పచ్చడి, ఎండిన పుట్టగొడుగులు వంటివి తయారు చేసి అమ్మితే ఇంకా ఎక్కువ లాభం వస్తుంది.
శిక్షణ తీసుకోండి
ప్రారంభంలో ఫంగస్ దాడులు, విత్తనాల నాణ్యత తగ్గడం వంటి కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవ్వొచ్చు. కానీ సరైన పద్ధతి నేర్చుకుంటే ఈ వ్యాపారం ఎప్పుడూ నిరాశపరచదు.
చాలామంది శిక్షణ పొంది సొంతంగా ఫామ్స్, మార్కెటింగ్, అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, వ్యవసాయ నిపుణుల సలహాలు, మహిళా స్వయం సహాయక బృందాల సహాయంతో ఈ వ్యాపారాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేయవచ్చు.