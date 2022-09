Multibagger Stock: ఈ స్టాక్ లో 5 ఏళ్ల క్రితం జస్ట్ రూ. 2 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే..నేడు కోటీశ్వరులు..

స్టాక్ మార్కెట్లో ఒక్కోసారి కొన్ని స్టాక్స్ లాటరీ టిక్కెట్ల కన్నా అద్భుతమైన రిటర్న్ ఇస్తాయి. అలాంటి మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్ అయిన Jyoti Resins and Adhesives Ltd గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్‌లో, కేవలం 5 సంవత్సరాలలో 6,800 శాతం పెరిగింది.

5 సంవత్సరాల క్రితం జ్యోతి రెసిన్ (Jyoti Resins and Adhesives Ltd) స్టాక్ ధర రూ. 25 మాత్రమే. అయితే అది ఇప్పుడు రూ. 1,725కి అమాంతం పెరిగింది. ఇటీవల కంపెనీ పెట్టుబడిదారులకు 2:1 నిష్పత్తిలో బోనస్ షేర్లను కూడా ఇచ్చింది. జ్యోతి రెసిన్ స్టాక్ (Jyoti Resins and Adhesives Ltd) గురువారం కూడా పెరుగుతూనే ఉంది. నేడు ఎన్‌ఎస్‌ఈలో ఈ షేరు 4.17 శాతం పెరిగి రూ.1,725కి చేరుకుంది.