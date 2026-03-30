- Business Ideas: మహిళలు రోజుకు 2 గంటలు పని చేస్తే చాలు.. నెలకు రూ. 40 వేలు సంపాదిస్తారు.. ఎలాగంటే.?
Business Ideas: మహిళలు రోజుకు 2 గంటలు పని చేస్తే చాలు.. నెలకు రూ. 40 వేలు సంపాదిస్తారు.. ఎలాగంటే.?
Business Ideas: నేటి కాలంలో ప్రతి చిన్న సందర్భానికి కేక్ కటింగ్ అనేది ఒక ఆనవాయితీగా మారింది. అయితే, ప్రతిసారీ పెద్ద కేకులు అవసరం లేని సందర్భాల్లో 'మినీ కేక్స్'కు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
మినీ కేక్స్ బిజినెస్ అంటే ఏమిటి?
సాధారణంగా బేకరీల్లో 1/2 kg లేదా 1 kg కేకులు దొరుకుతాయి. కానీ, కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులు సెలబ్రేట్ చేసుకునేటప్పుడు లేదా చిన్న చిన్న అకేషన్స్ కోసం 150g నుండి 250g బరువుండే చిన్న కేకుల అవసరం ఉంటుంది. ఈ కాంపాక్ట్ సైజ్ కేకులను తయారు చేసి విక్రయించడమే ఈ బిజినెస్ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
పెట్టుబడి, లాభాలు
పెట్టుబడి: ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి కేవలం రూ. 30,000 నుంచి రూ. 50,000 పెట్టుబడి సరిపోతుంది. ఇందులో బేకింగ్ ఓవెన్, అవసరమైన ఎక్విప్మెంట్, ప్రాథమిక ముడి సరుకులు వస్తాయి.
ఆదాయం: రోజుకు కనీసం 10 మినీ కేకులు విక్రయించగలిగితే, ఖర్చులన్నీ పోనూ నెలకు రూ. 35,000 నుంచి రూ. 45,000 వరకు సంపాదించవచ్చు. కేక్ డిజైన్, టేస్ట్, కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరే ధరను నిర్ణయించుకోవచ్చు.
ఎలా ప్రారంభించాలి?
శిక్షణ: ఒక వారం లేదా రెండు వారాల బేకింగ్ క్లాసెస్కు వెళ్లి బేకింగ్ మెళకువలు నేర్చుకోవాలి.
క్రియేటివిటీ: ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ లో డిజైన్స్, కలర్ కాంబినేషన్స్, షుగర్-లెస్ కేక్స్ వంటి వెరైటీలతో కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవాలి.
బ్రాండింగ్: మీ వ్యాపారానికి ఒక మంచి పేరు పెట్టి, లోగో తయారు చేసుకోవాలి. శాంపుల్స్ ఇచ్చి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం ద్వారా నాణ్యతను పెంచుకోవచ్చు.
మార్కెటింగ్ మార్గాలు
డిజిటల్ ప్రమోషన్: వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా మీ కేక్ డిజైన్లను ప్రమోట్ చేయవచ్చు.
ఆన్లైన్ డెలివరీ: స్విగ్గీ, జొమాటో వంటి ప్లాట్ఫారమ్లలో క్లౌడ్ కిచెన్ లాగా రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు.
బేకరీ టై-అప్: స్థానిక బేకరీలకు మినీ కేకులను హోల్ సేల్ గా సప్లై చేసేలా ఒప్పందం చేసుకోవచ్చు.
ఒక అద్భుతమైన అవకాశం
ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా, సొంతంగా ఎదగాలనుకునే మహిళలకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. తక్కువ స్థలం, తక్కువ పెట్టుబడితో క్రియేటివ్ గా ఆలోచిస్తే మినీ కేక్స్ బిజినెస్ మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.