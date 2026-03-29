Business Idea: తక్కువ పెట్టుబడితో లక్షల్లో సంపాదన.. ఈ టాప్ 3 బిజినెస్లు మీరూ చూడండి
Business Idea: తక్కువ పెట్టుబడితో ఫాస్ట్ ఫుడ్ రంగంలో రాణించాలనుకుంటున్నారా? ఎటువంటి ఆయిల్ లేకుండా మిర్చి బజ్జీలు, కొత్త రకమైన UFO బర్గర్ల తయారీ ద్వారా భారీ లాభాలు గడించే సరికొత్త బిజినెస్ ఐడియాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
తక్కువ పెట్టుబడితో ఫాస్ట్ ఫుడ్ బిజినెస్
నేటి కాలంలో ఫాస్ట్ ఫుడ్ వ్యాపారం ఎంతో లాభదాయకంగా మారింది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యకరమైన, వినూత్నమైన వంటకాలకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించగల కొన్ని సరికొత్త ఫాస్ట్ ఫుడ్ బిజినెస్ ఐడియాలను, వాటికి అవసరమైన యంత్రాలను ఇక్కడ చూడండి.
ఆయిల్ లేని మిర్చి బజ్జీలు
సాధారణంగా మిర్చి బజ్జీ అంటే డీప్ ఫ్రై ఐటమ్, కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన మిషన్ ద్వారా కేవలం 2-3 నిమిషాల్లో ఎలాంటి నూనె లేకుండా బజ్జీలను తయారు చేయవచ్చు.
విధానం: మిర్చిని స్టిక్ కు గుచ్చి, శనగపిండి మిశ్రమంలో ముంచి యంత్రంలో పెడితే చాలు. నూనె ఖర్చు ఉండదు. ఆరోగ్యకరమైనది కావడంతో జనం ఇష్టంగా తింటారు.
మెషిన్ ధర: సుమారు రూ. 20 వేల నుంచి రూ. 30 వేల మధ్యలో లభిస్తుంది.
UFO బర్గర్
బర్గర్ తినేటప్పుడు అందులోని కూరగాయలు, సాస్ బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఈ UFO బర్గర్ మిషన్ ద్వారా బర్గర్ను పూర్తిగా సీల్ చేయవచ్చు.
విధానం: బన్ మధ్యలో ప్యాటీ, వెజిటబుల్స్, చీజ్ ఉంచి మిషన్ ద్వారా ప్రెస్ చేస్తే, అది ఒక UFO ఆకారంలో పూర్తిగా ప్యాక్ అవుతుంది. దీనిని పట్టుకుని తినడం చాలా సులభం, ప్రయాణాల్లో కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా తినవచ్చు.
కప్పు పిజ్జా
సాధారణ పిజ్జా కంటే భిన్నంగా, ఒక చిన్న కప్పు ఆకారంలో ఉండే బేస్ లో పిజ్జా టాపింగ్స్ వేసి కేవలం 3 నిమిషాల్లో దీనిని తయారు చేయవచ్చు. దీనిని బండి మీద కూడా సులభంగా విక్రయించవచ్చు.
హోల్ సేల్ మార్కెట్ లేదా ఆన్లైన్ మార్కెట్
ఈ యంత్రాలు తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో నడుస్తాయి. అలాగే హోల్ సేల్ మార్కెట్ లేదా ఆన్లైన్ మార్కెట్లో ఇవి దొరుకుతాయి. ఇప్పటికే ఉన్న జ్యూస్ సెంటర్లలో లేదా బేకరీలలో వీటిని అదనంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటే రోజువారీ ఆదాయాన్ని గణనీయంగా పెంచుకోవచ్చు. తక్కువ పెట్టుబడితో సొంతంగా వ్యాపారం చేయాలనుకునే వారికి ఇదొక అద్భుతమైన అవకాశం.