SIP Investment: సిప్లో నెలకు 5 వేలు ఇన్వెస్ట్ చేసి కోటి రూపాయలకు పైగా సంపాదించండి ఇలా
SIP Investment: మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునేవారికి సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP) ఒక మంచి మార్గం. ఇందులో ప్రతి నెలా కొంత మొత్తం ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా భారీగా లాభాలు పొందవచ్చు.
సిప్ చేయడం వల్ల లాభాలు
మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో సిప్ ఒక భాగం. తక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP) చాలా ఉత్తమ మార్గం. ఇందులో ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతీ నెలా కొంత మొత్తాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేసినా చాలు. ఈ పద్ధతి వల్ల 'రూపీ కాస్ట్ యావరేజింగ్', 'కాంపౌండింగ్' (చక్రవడ్డీ) లాంటి ప్రయోజనాలు ఇన్వెస్టర్లకు అందుతాయి. అందుకే దీర్ఘకాలంలో డబ్బును ఎక్కువగా పొందాలనుకుంటే సిప్ చేయాలి. ప్రతీ నెలా రూ.5,000 సిప్ చేయండి చాలు. ఏడాదికి సంవత్సరానికి 12% రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
పదేళ్లు సిప్ చేస్తే
మీరు నెలకు రూ.5,000 చొప్పున పదేళ్ల పాటూ సిప్ లో పెట్టుబడి పెట్టారనుకుందాం. మీరు 10 ఏళ్లపాటు ప్రతీ నెలా రూ.5,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీరు మొత్తం పెట్టిన పెట్టుబడి రూ.6,00,000 అవుతుంది. ఏడాదికి 12 శాతం మేర లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పదేళ్ల తరువాత మీ డబ్బు రూ.11,61,696 అవుతుంది.
అదే ఇరవై ఏళ్లకు లెక్కకడితే.. పెట్టుబడి కాలాన్ని పెంచినప్పుడు 'కాంపౌండింగ్' ప్రభావంతో డబ్బు వేగంగా పెరుగుతుంది. 20 ఏళ్లలో మీరు పెట్టిన పెట్టుబడి రూ.12,00,000 అవుతుంది. అదే సంభావ్య రాబడి రూ.37,95,740 అవుతుంది. ఇక మీరు పెట్టిన పెట్టుబడి, రాబడి కలిపితే మొత్తం విలువ: రూ.49,95,740. మీరు పెట్టిన నాలుగు రెట్లు లాభం పొందుతారు. అదే 30 ఏళ్ల పాటూ సిప్ కొనసాగించినా లేక నెలకు రూ. 10,000 చొప్పున సిప్ చేసినా కోటి రూపాయలకు పైగా సంపదను పొందుతారు.
చక్రవడ్డీతో లాభాలు
కాంపౌండింగ్ లేదా చక్రవడ్డీకి శక్తి ఎక్కువ. పెట్టుబడిని ఎక్కువ కాలం కొనసాగించడం వల్ల మీ డబ్బు ఎంతలా పెరుగుతుందో అర్థమవుతుంది. 10 ఏళ్లలో రూ.6 లక్షల పెట్టుబడి సుమారు రూ.11.62 లక్షలు అయ్యింది. అదే 20 ఏళ్లకు వచ్చేసరికి, పెట్టుబడి రెట్టింపు (రూ.12 లక్షలు) అయినా, మొత్తం నిధి దాదాపు రూ.50 లక్షలకు చేరింది. ఇందులో ఎక్కువ భాగం రాబడి నుంచే వచ్చింది. ఇక 30 ఏళ్లలో అయితే అసలు మ్యాజిక్ కనిపిస్తుంది. రూ.18 లక్షల పెట్టుబడి ఏకంగా రూ.1.76 కోట్లకు పైగా పెరిగింది. ఇందులో రాబడే రూ.1.58 కోట్లకు పైగా ఉంది. అందుకే ఆర్థిక నిపుణులు చిన్న వయసులోనే సిప్ మొదలుపెట్టి, దీర్ఘకాలం కొనసాగించాలని సలహా ఇస్తారు.