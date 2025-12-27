Infosys : ఫ్రెషర్లకు జాక్ పాట్.. ఇన్ఫోసిస్ లో రూ. 21 లక్షల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగాలు !
Infosys Off Campus Hiring : ఐటీ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ 2025 బ్యాచ్ గ్రాడ్యుయేట్ల కోసం భారీ నియామక ప్రక్రియను చేపట్టింది. ఏఐ నైపుణ్యాలు కలిగిన ఫ్రెషర్లకు ఏడాదికి రూ. 7 లక్షల నుండి రూ. 21 లక్షల వరకు భారీ ప్యాకేజీని ఆఫర్ చేస్తోంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఐటీ రంగంలో సంచలనం: ఫ్రెషర్లకు రూ. 21 లక్షలు ఇస్తున్న ఇన్ఫోసిస్!
భారతదేశ ప్రముఖ ఐటీ సేవల సంస్థ ఇన్ఫోసిస్ (Infosys), 2025 విద్యా సంవత్సరంలో ఉత్తీర్ణులయ్యే ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఫ్రెషర్ల కోసం భారీ ఎత్తున ఆఫ్ క్యాంపస్, ఆన్ క్యాంపస్ నియామకాలను చేపట్టేందుకు సిద్ధమైంది. ఈసారి నియామకాల్లో సంస్థ ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యధిక ప్యాకేజీలను ప్రకటించడం విశేషం. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), ఆధునిక సాంకేతికతలో నైపుణ్యం కలిగిన యువతను ఆకర్షించేందుకు, ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఏడాదికి గరిష్ఠంగా రూ. 21 లక్షల వరకు ప్యాకేజీని ఇన్ఫోసిస్ ఆఫర్ చేస్తోంది.
సాధారణంగా ఐటీ రంగంలో ఫ్రెషర్ల వేతనాలు తక్కువగా ఉంటాయి. అయితే, మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ఇన్ఫోసిస్ తన హైరింగ్ స్ట్రాటజీని మార్చుకుని, స్పెషలిస్ట్ రోల్స్ కోసం భారీ వేతనాలను ప్రకటించింది. పలు మీడియా రిపోర్టు ప్రకారం.. ఈ నియామకాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
ఇన్ఫోసిస్ భారీ ప్యాకేజీల వివరాలు, ఉద్యోగ స్థాయిలు ఇవే
ఇన్ఫోసిస్ ఈసారి ప్రధానంగా రెండు రకాల ఉద్యోగ విభాగాల్లో నియామకాలు చేపడుతోంది. ఒకటి స్పెషలిస్ట్ ప్రోగ్రామర్ (Specialist Programmer), రెండోది డిజిటల్ స్పెషలిస్ట్ ఇంజనీర్ (Digital Specialist Engineer). అభ్యర్థుల నైపుణ్యాలను బట్టి వేతనాలు ఉంటాయి. వేతనాల బ్రేక్ అప్ వివరాలు గమనిస్తే..
- స్పెషలిస్ట్ ప్రోగ్రామర్ L3 (ట్రైనీ): ఈ అత్యున్నత స్థాయి పోస్టుకు ఎంపికైన వారికి ఏడాదికి రూ. 21 లక్షల ప్యాకేజీ (CTC) లభిస్తుంది.
- స్పెషలిస్ట్ ప్రోగ్రామర్ L2 (ట్రైనీ): ఈ స్థాయికి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు వార్షిక వేతనం రూ. 16 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.
- స్పెషలిస్ట్ ప్రోగ్రామర్ L1 (ట్రైనీ): ఈ రోల్ కోసం ఎంపికైన వారికి ఏడాదికి రూ. 11 లక్షల వేతనం అందుతుంది.
- డిజిటల్ స్పెషలిస్ట్ ఇంజనీర్ (ట్రైనీ): ఈ పోస్టుకు ఎంపికైన వారికి వార్షిక వేతనం రూ. 7 లక్షలు.
ప్రస్తుతం భారతీయ ఐటీ కంపెనీలు ఫ్రెషర్లకు అందిస్తున్న వేతనాలతో పోలిస్తే, ఇవి చాలా రెట్లు ఎక్కువ కావడం గమనార్హం.
ఇన్ఫోసిస్ జాబ్స్: విద్యార్హతలు, ఎవరెవరు అర్హులు?
ఈ నియామక ప్రక్రియ ప్రధానంగా 2025 బ్యాచ్ ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరుగుతోంది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన పోస్టుల ప్రకారం, ఈ క్రింది విద్యార్హతలు ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు..
- బీఈ (BE) లేదా బీటెక్ (BTech) పూర్తి చేసిన వారు.
- ఎంఈ (ME) లేదా ఎంటెక్ (MTech) పట్టా ఉన్నవారు.
- ఎంసీఏ (MCA) గ్రాడ్యుయేట్లు.
- కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎమ్మెస్సీ (MSc) చేసినవారు.
- కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ విభాగాలతో పాటు, ఈసీఈ (ECE), ఈఈఈ (EEE) వంటి సర్క్యూట్ బ్రాంచ్ల విద్యార్థులు కూడా ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఏఐ ఫస్ట్ విధానంపై ఇన్ఫోసిస్ ఫోకస్
ఇన్ఫోసిస్ గ్రూప్ హెచ్ఆర్ హెడ్ (CHRO) షాజీ మాథ్యూ మనీకంట్రోల్తో మాట్లాడుతూ.. సంస్థ ప్రస్తుతం ఏఐ ఫస్ట్ విధానాన్ని అవలంబిస్తోందని తెలిపారు. ఖాతాదారులకు మెరుగైన సేవలు అందించడానికి, సంస్థలోని ప్రస్తుత ఉద్యోగుల నైపుణ్యాలను పెంచడంతో పాటు, బయట నుండి లోతైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉన్న కొత్త టాలెంట్ను నియమించుకోవడం చాలా కీలకమని పేర్కొన్నారు.
"మా ఎర్లీ కెరీర్ హైరింగ్ అనేది క్యాంపస్, ఆఫ్ క్యాంపస్ డ్రైవ్లతో ఉంటాయి. స్పెషలిస్ట్ ప్రోగ్రామర్ ట్రాక్లో అవకాశాలను విస్తరించాము, దీని ద్వారా రూ. 21 లక్షల వరకు ప్యాకేజీలను అందిస్తున్నాము. ఈ కొత్త ఉద్యోగులు క్లిష్టమైన సమస్యలు, అధునాతన టెక్నాలజీలు, ఎంటర్ప్రైజ్ గ్రేడ్ ప్లాట్ఫారమ్లపై పని చేస్తారు" అని షాజీ మాథ్యూ వివరించారు.
ఐటీ పరిశ్రమలో మారుతున్న వేతనాల సరళి
గత దశాబ్ద కాలంగా భారతీయ ఐటీ కంపెనీల్లో ఫ్రెషర్ల వేతనాలు పెద్దగా పెరగకుండా ఉన్నాయి. ఒక విశ్లేషణ ప్రకారం, 2012 నుండి 2022 మధ్య కాలంలో ఐటీ కంపెనీల సీఈఓల వేతనాలు 835% పెరగగా, ఫ్రెషర్ల వేతనాలు మాత్రం కేవలం 45% మాత్రమే పెరిగాయి.
అయితే, ఏఐ రాకతో ఈ పరిస్థితి మారుతోంది. ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు కలిగిన ఫ్రెషర్లకు భారీ ఆఫర్లు అందుతున్నాయి. ఇన్ఫోసిస్ మాత్రమే కాకుండా, టీసీఎస్ (TCS) తన ప్రైమ్ విభాగం ద్వారా రూ. 11 లక్షల వరకు, హెచ్సీఎల్ టెక్ (HCLTech) తన ఎలైట్ క్యాడర్ ద్వారా సాధారణ ప్యాకేజీ కంటే 4 రెట్లు ఎక్కువ వేతనాన్ని ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. విప్రో (Wipro) కూడా టర్బో ప్రోగ్రామ్ ద్వారా రూ. 6.5 లక్షల వరకు వేతనాలను అందిస్తోంది.
ఇన్ఫోసిస్: ఈ ఏడాది నియామక లక్ష్యాలు ఏంటి?
ఇన్ఫోసిస్ ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం (FY26) మొదటి అర్ధభాగంలో ఇప్పటికే 12,000 మంది ఫ్రెషర్లను నియమించుకుంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసే నాటికి మొత్తం 20,000 మంది ఫ్రెషర్లను నియమించుకోవాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నట్లు కంపెనీ సీఎఫ్ఓ (CFO) జయేష్ సంఘరాజ్కా అక్టోబర్ 16న జరిగిన రెండో త్రైమాసిక ఫలితాల సమావేశంలో వెల్లడించారు.
రెండో త్రైమాసికంలో ఇన్ఫోసిస్ కొత్తగా 8,203 మంది ఉద్యోగులను చేర్చుకుంది. దీంతో సంస్థ మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్య 3,31,991కి చేరుకుంది. వరుసగా ఐదు త్రైమాసికాల నుండి ఇన్ఫోసిస్ ఉద్యోగుల సంఖ్యను పెంచుకుంటూ వస్తోంది. ఈ భారీ హైరింగ్ డ్రైవ్ ఐటీ రంగంలో నిరుద్యోగులకు, ముఖ్యంగా 2025 బ్యాచ్ విద్యార్థులకు గొప్ప అవకాశంగా చెప్పవచ్చు.