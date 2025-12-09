- Home
IndiGo : భారీ విమాన రద్దుల తర్వాత ఇండిగో సేవలు సాధారణ స్థితికి చేరాయని సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్ ప్రకటించారు. ప్రయాణికులకు క్షమాపణలు చెబుతూ, రీఫండ్స్ పూర్తి చేశామన్నారు. మరోవైపు కేంద్రం ఇండిగో విమానాల్లో 5% కోత విధించింది.
ఇండిగో సంక్షోభం ముగిసిందా? సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్ ఏమన్నారంటే?
గత వారం రోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా విమాన ప్రయాణికులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేసిన ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ సంక్షోభం ఎట్టకేలకు సద్దుమణిగినట్లు కనిపిస్తోంది. భారీ ఎత్తున విమానాల రద్దు, వేలాది మంది ప్రయాణికులు విమానాశ్రయాల్లో చిక్కుకుపోవడం వంటి ఘటనల తర్వాత, ఇండిగో సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్ స్వయంగా స్పందించారు.
మంగళవారం ఆయన ఒక వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేస్తూ, ప్రయాణికులకు బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పారు. సంస్థ కార్యకలాపాలు ఇప్పుడు పూర్తిగా సాధారణ స్థితికి వచ్చాయని ప్రకటించారు. అయితే, ఈ సంక్షోభం కారణంగా దాదాపు 4,500 విమానాలు రద్దయ్యాయి. దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంది.
మా తప్పు ఒప్పుకుంటున్నాం.. పూర్తి రీఫండ్ ఇస్తున్నాం : పీటర్ ఎల్బర్స్
వీడియో సందేశంలో పీటర్ ఎల్బర్స్ మాట్లాడుతూ.. "ఇండిగో తిరిగి సాధారణ స్థితికి చేరుకుంది. మా నెట్వర్క్లోని మొత్తం 138 గమ్యస్థానాలకు సేవలను పునరుద్ధరించాము. డిసెంబర్ 9 నాటికి, మా వెబ్సైట్లో చూపిన అన్ని విమానాలు షెడ్యూల్ ప్రకారం నడుస్తున్నాయి" అని అన్నారు.
ప్రయాణికుల ఆవేదనను అర్థం చేసుకున్నామని, వారిని నిరాశపరిచినందుకు చింతిస్తున్నామని ఎల్బర్స్ పేర్కొన్నారు. "ఈ అంతరాయం సమయంలో మేము కస్టమర్లను నిరాశపరిచాము. దానికి మేము క్షమాపణలు చెబుతున్నాము. విమానయానం అనేది కేవలం ప్రయాణం మాత్రమే కాదు, అది ప్రజల భావోద్వేగాలు, ఆశయాలతో ముడిపడి ఉంటుంది" అని ఆయన అన్నారు.
రద్దయిన విమానాలకు సంబంధించి లక్షలాది మంది కస్టమర్లకు ఇప్పటికే పూర్తి రీఫండ్లను ప్రాసెస్ చేశామని, ఇది ఎలాంటి షరతులు లేకుండా వెంటనే జరిగిందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. విమానాశ్రయాల్లో నిలిచిపోయిన బ్యాగేజీని కూడా డెలివరీ చేస్తున్నామని, చాలా వరకు బ్యాగులు ఇప్పటికే ప్రయాణికుల ఇళ్లకు చేరాయని తెలిపారు.
సాధారణ స్థితికి చేరిన ఇండిగో విమాన సర్వీసులు
గత వారంతో పోలిస్తే విమాన సర్వీసుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. డిసెంబర్ 5న ఇండిగో కేవలం 700 విమానాలను మాత్రమే నడపగలిగింది. అయితే, డిసెంబర్ 6న ఈ సంఖ్య 1,500కి, డిసెంబర్ 7న 1,650కి పెరిగింది. మంగళవారం నాటికి రోజువారీ విమానాల సంఖ్య 1,800 దాటినట్లు పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు పార్లమెంటులో వెల్లడించారు.
ప్రస్తుతం ఆన్-టైమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా సాధారణ స్థితికి వచ్చిందని సీఈఓ తెలిపారు. అంతర్గత సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి జరగకుండా పాఠాలు నేర్చుకుంటామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
IndiGo Operations Normalised | A Message From Pieter Elbers, CEO, IndiGo pic.twitter.com/VVB2yTsIBy
— IndiGo (@IndiGo6E) December 9, 2025
కేంద్రం సీరియస్.. 5 శాతం ఇండిగో సర్వీసుల కోత
ఇండిగో సంక్షోభంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సీరియస్గా స్పందించింది. పౌర విమానయాన డైరెక్టరేట్ జనరల్ (DGCA) ఇండిగో విమాన కార్యకలాపాలను 5 శాతం తగ్గించాలని ఆదేశించింది. దీని ప్రకారం, రోజుకు దాదాపు 115 విమానాలు తగ్గుతాయి. ఇండిగో నిర్వహించలేకపోయిన ఈ రూట్లను ఇతర విమానయాన సంస్థలకు కేటాయించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు మాట్లాడుతూ, "ప్రయాణికుల భద్రత, సౌకర్యం విషయంలో రాజీపడేది లేదు. ఇండిగో పైలట్ల అలసట, రోస్టరింగ్ సమస్యల వల్ల ఈ రద్దులు జరిగాయని ప్రాథమికంగా తేలింది. దీనిపై షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశాము" అని స్పష్టం చేశారు. డిసెంబర్ 10 సాయంత్రం 5 గంటల లోపు సవరించిన షెడ్యూల్ను సమర్పించాలని డీజీసీఏ ఇండిగోను ఆదేశించింది.
విమానాశ్రయాలపై ప్రభావం.. మార్కెట్ స్పందన ఇదే
ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఈ సంక్షోభం వల్ల అత్యధికంగా ప్రభావితమైంది. ఇక్కడ 152 విమానాలు రద్దయ్యాయి. బెంగళూరులో 121, చెన్నైలో 41, హైదరాబాద్లో 58 విమానాలు రద్దయ్యాయి. ముంబై, అహ్మదాబాద్, పాట్నా వంటి నగరాల్లో కూడా ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
మరోవైపు, స్టాక్ మార్కెట్లో ఇండిగో షేర్లు సోమవారం 1.31 శాతం లాభపడి రూ. 4,988 వద్ద ముగిశాయి. అయితే, గత ఐదు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో ఈ షేరు దాదాపు 13 శాతం నష్టపోయింది.
మీ సారీని తగలబెట్టండి : ఇండిగో తీరుపై ప్రయాణికురాలి ఆవేదన
ఇండిగో క్షమాపణలు చెప్పినప్పటికీ, కొందరు ప్రయాణికులు తమ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బెంగళూరుకు చెందిన మంజరి రణసరియా అనే మహిళ లింక్డ్ఇన్ లో ఇండిగోపై మండిపడ్డారు. విమాన రద్దు కారణంగా తన తోబుట్టువులు తమ వారి అంత్యక్రియలకు హాజరుకాలేకపోయారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"నిన్న మా నాన్న చనిపోయారు. ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉన్న నా తోబుట్టువులు, బంధువులు అంత్యక్రియలకు రాలేకపోయారు. చివరి చూపు కూడా దక్కలేదని వారు ఫోన్లలో ఏడుస్తుంటే మేము నిస్సహాయంగా ఉండిపోయాము. కాబట్టి ఇండిగో, మీ క్షమాపణను తీసుకొని తగలబెట్టండి. దేశ ప్రజలు ఇంతకంటే మెరుగైన సేవలకు అర్హులు" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.