Business Ideas : నెలనెలా అక్షరాలా లక్ష ఆదాయం.. డబ్బులు సంపాదించడం ఇంత ఈజీనా..!
తక్కువ పెట్టుబడితో నెలకు రూ.75,000 నుంచి రూ.1.5 లక్షల వరకు సంపాదించే ఒక మంచి వ్యాపారం గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా ఈజీగా డబ్బు సంపాదించవచ్చు.
తేనెటీగల పెంపకంలో లాభాలే లాభాలు
ఈ రోజుల్లో చాలామంది వ్యవసాయాన్ని, దాని అనుబంధ వృత్తులను పక్కనపెట్టి వేరే ఉద్యోగాలు వెతుక్కుంటున్నారు. కానీ కొన్నిచోట్ల తేనెటీగల పెంపకం (Apiary) ద్వారా నెలకు రూ.75,000 నుంచి రూ.1.5 లక్షల వరకు సంపాదించే యువత కూడా ఉన్నారు. ఇది నిజంగా ఎంత సులభం? ఎలా మొదలుపెట్టాలి? ఏయే అవకాశాలున్నాయో చూద్దాం.
తక్కువ పెట్టుబడి - ఎక్కువ ఆదాయం
తేనెటీగల పెంపకం చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో మొదలుపెట్టగల వ్యాపారం. ఒక పెట్టెకు (bee box) సగటున రూ.3,000–4,000 ఖర్చవుతుంది. మొదట 20–50 పెట్టెలతో ప్రారంభిస్తే రూ.1–2 లక్షలు సరిపోతుంది. మొదటి ఏడాదే పెట్టుబడి తిరిగి పొందొచ్చు. ఒక పెట్టె నుంచి ఏడాదికి 15–30 కిలోల తేనె వస్తుంది. ప్రస్తుతం కిలో తేనె హోల్సేల్ ధర రూ.180–250 వరకు ఉంది. రిటైల్ మార్కెట్లో రూ.500–800 వరకు అమ్మొచ్చు.
మైనం (beeswax), రాయల్ జెల్లీ, ప్రొపోలిస్, తేనెటీగ విషం లాంటివి కూడా అధిక ధరకు అమ్ముడవుతాయి. ముఖ్యంగా సౌందర్య సాధనాలు తయారుచేసే కంపెనీలు మైనానికి మంచి ధర ఇస్తాయి. సేంద్రియ రైతులకు తేనెటీగల పెంపకం మరో ఆదాయ మార్గం. తేనెటీగలు పంటలకు పరాగసంపర్కం చేయడం వల్ల పంటల దిగుబడి 20–30% పెరుగుతుంది. అందుకే చాలామంది రైతులు తేనెటీగల పెట్టెలను అద్దెకు ఇస్తారు – ఒక పెట్టెకు ఒక సీజన్కు రూ.1,000–2,000 వరకు వస్తుంది.
ఈ ప్రాంతాల్లో తేనేటీగల పెంపకానికి పర్ఫెక్ట్
తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పర్వత ప్రాంతాల్లో తేనెటీగల పెంపకానికి అనువైన వాతావరణం ఉంది. కానీ మైదాన ప్రాంతాల్లో కూడా సరైన సాగుతో మంచి దిగుబడి సాధించొచ్చు. ప్రభుత్వం జాతీయ తేనెటీగల పెంపకం బోర్డు (NBHM) ద్వారా 40–50% వరకు సబ్సిడీ ఇస్తుంది. చాలా ప్రైవేట్ సంస్థలు ఉచిత శిక్షణ కూడా ఇస్తున్నాయి. ఇందులో ముఖ్యమైనది తేనెటీగలను సరిగ్గా చూసుకోవడం. వేసవిలో నీరు, వ్యాధి నివారణ, శత్రువుల (ఎలుగుబంటి, చీమలు) నుంచి రక్షణ అవసరం. మొదటి ఆరు నెలలు నేర్చుకోవడానికి కష్టంగా అనిపించినా, ఏడాది అనుభవం తర్వాత ఇది చాలా సులభమైన వ్యాపారంగా మారిపోతుంది.
రోజు రెండుమూడు గంటలే పని...
ప్రస్తుతం ఆన్లైన్లో కూడా తేనె అమ్మకాలు పెరుగుతున్నాయి. సొంత బ్రాండ్ సృష్టించుకుని అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా నేరుగా కస్టమర్లకు చేరితే లాభం ఇంకా పెరుగుతుంది. గ్రామీణ యువత, మహిళలు, రిటైర్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ వ్యాపారం మొదలుపెట్టొచ్చు. ఇది పర్యావరణానికి మేలు చేయడమే కాకుండా, శరీరానికి మంచి వ్యాయామం కూడా ఇస్తుంది. పెట్టుబడి తక్కువ, స్థలం అవసరం లేదు, రోజుకు 2–3 గంటలు చాలు, నెలకు లక్షకు పైగా సంపాదన – ఇంతకంటే మంచి వ్యాపారం ఉంటుందా?
తేనె ధరలు
ఎక్కువగా పెరంబుక్ (Apis cerana), ఇటాలియన్ తేనెటీగ (Apis mellifera) అనే రెండు రకాలను పెంచుతారు. ఇటాలియన్ తేనెటీగ ఒక పెట్టె నుంచి ఏడాదికి 30–60 కిలోల తేనె ఇచ్చే సామర్థ్యం ఉంది. పెరంబుక్ 10–20 కిలోలు మాత్రమే ఇస్తుంది.
ముడి తేనె (raw honey) ధరలు
హోల్సేల్ ధర – ₹190–260/కిలో
రిటైల్/బ్రాండెడ్ – ₹600–1,200/కిలో
మైనం (beeswax) – ₹450–600/కిలో
రాయల్ జెల్లీ – ₹30,000–50,000/కిలో
తేనెటీగల పెంపకానికి ప్రభుత్వ సాయం
జాతీయ తేనెటీగ & తేనె మిషన్ ద్వారా 10 పెట్టెలకు 40% సబ్సిడీ (గరిష్ఠంగా ₹32,000). తెలుగు రాష్ట్రాల ఉద్యానవన శాఖ ద్వారా మరికొంత సబ్సిడీ లభిస్తుంది. తేనెటీగల పెంపకం కేవలం వ్యాపారం మాత్రమే కాదు, ప్రకృతితో కలిసి జీవించే జీవన విధానం. మొదలుపెట్టండి... తీయని విజయం మీకోసం ఎదురుచూస్తోంది!