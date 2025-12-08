Telangana Rising గ్లోబల్ సమ్మిట్ తో కలిగే మార్పులు, లాభాలు ఏమిటి?
Telangana Global Summit 2025: తెలంగాణను ప్రపంచస్థాయి రాష్ట్రంగా మార్చేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి CURE PURE RARE విధానాలను ప్రకటించారు. 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల లక్ష్యంతో లక్షలాది ఉద్యోగాలు, వ్యవసాయం, మెరుగైన మౌలిక వసతుల కల్పన దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025
తెలంగాణను దేశంలోనే అత్యంత సంపన్నమైన, అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా మార్చే లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి 'తెలంగాణ రైజింగ్ 2047' అనే బృహత్తర విజన్ను ప్రకటించారు. మీర్ఖాన్పేట్లోని భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ లో జరిగిన గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025లో ఆవిష్కరించిన ఈ విజన్ కేవలం ఆర్థిక లక్ష్యాలను మాత్రమే కాక, రాష్ట్రంలోని ప్రతి పౌరుడి జీవితంలో గుణాత్మక మార్పులు తీసుకురావడానికి ఉద్దేశించినవిగా ఉన్నాయి.
2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగాలనే ఈ ప్రణాళిక, రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగులు, రైతులు, విద్యార్థులు, మహిళలకు ఎలాంటి ఉజ్వల భవిష్యత్తును అందిస్తుందో తెలుసుకుందాం.
ప్రజలకు కలిగే ప్రధాన ఉపయోగాలు, మార్పులు, లాభాలు
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించిన ఈ విజన్ ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను పెంచడం, ఉద్యోగ అవకాశాలను సృష్టించడం, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి పెట్టింది.
కోటి ఉద్యోగాలు - ఉపాధి కల్పన (CURE)
రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ 3 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోవడం అంటే, దేశంలోనే అతిపెద్ద ఉద్యోగ కల్పనా యంత్రంగా తెలంగాణ మారడం ఖాయం. కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ (CURE) కింద హైదరాబాద్, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను ప్రపంచస్థాయి సేవల కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తారు.
లాభం: ఐటీ, ఫార్మా, ఏరోస్పేస్, హెల్త్కేర్ వంటి సేవా రంగాల్లో లక్షలాది కొత్త ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. యువతకు మెరుగైన వేతనాలు, అంతర్జాతీయ కంపెనీల్లో పనిచేసే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
మార్పు: నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాలు విస్తరిస్తాయి. యువత తమ నైపుణ్యాలను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మార్చుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
పారిశ్రామిక విప్లవం - మెరుగైన మౌలిక వసతులు (PURE)
పెరి అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ (PURE) ద్వారా నగర శివారు ప్రాంతాలను తయారీ రంగానికి ప్రధాన కేంద్రంగా మారుస్తారు. అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం ద్వారా భారీ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు అవుతాయి.
లాభం: శివారు ప్రాంతాల్లో భూముల విలువ పెరుగుతుంది, స్థానికులకు పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి. రోడ్లు, రవాణా, విద్యుత్ వంటి మౌలిక వసతులు అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి.
మార్పు: పారిశ్రామిక వేత్తలు, చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమల (MSMEs) ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం లభించి, వ్యాపార వృద్ధి చెందుతుంది.
రైతే రాజు - వ్యవసాయంలో విప్లవం (RARE)
గ్రామీణ వ్యవసాయ రీజియన్ ఎకానమీ (RARE) అనేది ఈ విజన్లో అత్యంత కీలకమైన భాగం. వ్యవసాయ రంగాన్ని ఆధునీకరించి, రైతులకు గ్లోబల్ మార్కెట్కు అనుసంధానం చేయడమే లక్ష్యం.
లాభం: సాంకేతిక ఆధారిత వ్యవసాయం (టెక్నాలజీ-ఎనేబుల్డ్ ఫార్మింగ్) అమలులోకి వస్తుంది. రైతుల పంటలకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గిరాకీ పెరిగి మంచి ధర లభిస్తుంది.
మార్పు: ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు, కోల్డ్ స్టోరేజ్ చైన్లు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు అవుతాయి. వ్యవసాయం కేవలం జీవనాధారం కాకుండా, లాభదాయకమైన వ్యాపారంగా మారుతుంది.
కీలక ఆర్థిక లక్ష్యాలు - ప్రతి పౌరుడికి పరోక్ష లబ్ధి
- ప్రతి పౌరుడి తలసరి ఆదాయం పెంపు: 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదిగితే, రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం (Per Capita Income) గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరిగి, మెరుగైన విద్య, వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
- దేశ జీడీపీలో 10% వాటా: ప్రస్తుతం దేశ జీడీపీలో 5% వాటాను అందిస్తున్న తెలంగాణ, 2047 నాటికి దానిని 10 శాతానికి పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనివల్ల రాష్ట్రానికి కేంద్రం నుంచి ఎక్కువ నిధులు, ప్రాజెక్టులు దక్కే అవకాశం ఉంది.
- అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు: చైనాలోని గ్వాంగ్-డాంగ్ ప్రావిన్స్ తరహాలో, జపాన్, జర్మనీ, సింగపూర్ వంటి దేశాల నుంచి భారీగా పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ పెట్టుబడులు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఇంధనంగా పనిచేస్తాయి.
సీఎం రేవంత్ పిలుపు
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, "నిన్నటి వరకు ఇదొక కల, ఒక ప్రణాళిక. ఇప్పుడు మీరంతా మాతో భాగస్వాములైనందుకు, లక్ష్యాలు సాధించగలమనే నమ్మకం పెరిగింది" అని అన్నారు. ఈ విజయాన్ని సాధించడానికి రాష్ట్ర ప్రజలు, నిపుణులు, పారిశ్రామికవేత్తలు కలిసి ముందుకు సాగాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ప్రణాళిక ద్వారా తెలంగాణ యువతరం ప్రపంచంతో పోటీ పడడానికి సిద్ధమవుతుంది.