ఇన్వెస్టర్లకు పీడకలగా మారిన స్టాక్.. రూ. 100 పెడితే మిగిలింది రూ. 14 మాత్రమే..
Ola: ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు భారీ పతనాన్ని చవిచూస్తున్నాయి. ఆల్టైమ్ హై రూ. 157 నుంచి ఏకంగా 86 శాతం క్షీణించి రూ. 21 వద్దకు చేరుకున్నాయి. పెరుగుతున్న నష్టాలు, దేశవ్యాప్తంగా షోరూమ్ల మూసివేత, విక్రయాల మందగమనం కారణంగా ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకం దెబ్బతింది.
ఇన్వెస్టర్ల సొమ్ము ఆవిరి
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ఇన్వెస్టర్లకు ఇప్పుడు గడ్డుకాలం నడుస్తోంది. మార్కెట్లోకి అట్టహాసంగా అడుగుపెట్టి, మొదట్లో భారీ లాభాలను అందించిన ఈ షేరు, ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లకు పీడకలగా మారింది. తన గరిష్ట ధర రూ. 157 నుంచి ఏకంగా 86 శాతం మేర పతనమై, ప్రస్తుతం రూ. 21 - రూ. 24 మధ్య ట్రేడ్ అవుతోంది. ఈ భారీ పతనానికి గల ప్రధాన కారణాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఒక్కరోజే 16 శాతం క్రాష్
తాజా ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేరు ఒక్కరోజే 16 శాతం మేర నష్టపోయి రూ. 21.21 స్థాయికి పడిపోయింది. మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి కొంత కోలుకుని రూ. 24 వద్ద స్థిరపడింది. గతేడాది ఆగస్టులో రూ. 76 వద్ద లిస్ట్ అయిన ఈ షేరు, కేవలం కొన్ని రోజుల్లోనే రూ. 157 స్థాయికి చేరుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. కానీ ఇప్పుడు ఆ పతనం ఇన్వెస్టర్ల సంపదను పూర్తిగా ఆవిరి చేస్తోంది. ప్రస్తుతం కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 10,568 కోట్లకు పరిమితమైంది.
నష్టాల్లో కంపెనీ
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా లేదు. మూడవ త్రైమాసికంలో కంపెనీ సుమారు రూ. 470 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించినప్పటికీ, నికర నష్టం రూ. 487 కోట్లుగా నమోదైంది. అంటే ఆదాయం కంటే నష్టమే ఎక్కువగా ఉండటం ఇన్వెస్టర్ల ఆందోళనకు ప్రధాన కారణం.
షోరూమ్ల మూసివేత, ఆఫర్లు
అమ్మకాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడంతో కంపెనీ తన రిటైల్ నెట్వర్క్ను భారీగా తగ్గించుకుంటోంది. ఒకప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా 4,000 అవుట్లెట్లు ఉండగా, డిసెంబర్ 2025 నాటికి అవి 700కి పడిపోయాయి.
550 స్టోర్లు మాత్రమే మిగిలే అవకాశం
మార్చి 2026 చివరి నాటికి కేవలం 550 స్టోర్లు మాత్రమే మిగిలే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అమ్మకాలను పెంచడానికి 'ఓలా ఇన్సైడర్స్' పేరుతో రూ. 50,000 వరకు డిస్కౌంట్లు, క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లు ప్రకటించినప్పటికీ, అవి మార్కెట్లో విశ్వాసాన్ని నింపలేకపోయాయి.