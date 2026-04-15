Venus Jupiter Conjuction: శుక్ర గురు గ్రహాల ద్విదశ యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారు ధన వర్షానికి సిద్ధమైపోండి
Venus Jupiter Conjuction: త్వరలో శుక్రుడు, గురుగ్రహం కలిసి ద్విదశ యోగాన్ని ఏర్పరచబోతున్నారు. దీనివల్ల నాలుగు రాశుల వారి జీవితాల్లో అనుకూలమైన మార్పులు కలుగుతాయి. వారిపై ధనవర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
శక్తివంతమైన ద్విదశ యోగం
శుక్ర గురు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 30 డిగ్రీల కోణంలో ఉన్నప్పుడు శక్తివంతమైన ద్విదశ యోగం ఏర్పడుతుంది. మే 11 సోమవారం ఉదయం 6:36 నిమిషాలకు ఈ యోగం వస్తుంది. శుక్రుడు సంతోషానికి, సంపదకు, ప్రేమకు, అందానికి అధిపతి. అయితే గురుడు జ్ఞానానికి, అదృష్టానికి అధిపతి. ఈ రెండు శుభగ్రహాలు కలవడం వల్ల ద్విదశ యోగం ఏర్పడి నాలుగు రాశుల వారికి ధన వర్షాన్ని కురిపిస్తుంది.
వృషభ రాశి
శుక్రుడు, బృహస్పతి సంయోగం వల్ల వృషభ రాశి వారికి శుభప్రదమైన రోజులు రాబోతున్నాయి. వీరి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై కూడా వీరికి ఆసక్తి వస్తుంది. ఇక ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం రెట్టింపు అవుతుంది. వృషభ రాశి వారు మానసికంగా బలంగా మారుతారు. కుటుంబంతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. వీరి ఆలోచనలు సానుకూలంగా మారతాయి.
తులా రాశి
శుక్రుడు, బృహస్పతి సంయోగం వల్ల తులా రాశి వారికి శుభ ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీరు ఇంటికి సంపద రావచ్చు. అలాగే సామాజికంగా మంచి గుర్తింపు వస్తుంది. జీవితంలో ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. అనుకున్న విధంగా ధనవర్షం వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. అలాగే జీవిత భాగస్వామి నుంచి అపారమైన ప్రేమ లభిస్తుంది. పనిచేస్తున్న వృత్తిలో పురోగతి లభిస్తుంది. ఇక వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి లాభాలు అధికంగా వస్తాయి. అదృష్టం మీ వైపే ఉంది. కానీ ఈ రాశి వారు ఖర్చులను తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
ధనుస్సు రాశి
శుక్రుడు, గురుడు కలిసి ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్టాన్ని ఇవ్వబోతున్నారు. వ్యాపారం చేసేవారికి అనేక లాభాలు వస్తాయి. ఇక వీరి వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. ఆకస్మికంగా ఆర్థిక లాభాలు కలిగే అవకాశాలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఇక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంతో సంబంధాలు పెంచుకుంటారు. సొసైటీలో కూడా వీరి గౌరవం పెరుగుతుంది. దానధర్మాలు చేస్తే మరింత పేరు తెచ్చుకుంటారు. మంచి పనులు చేసి ఎన్నో ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి
శుక్ర, బృహస్పతి సంయోగం మీన రాశి వారికి అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఇంట్లో సంతోషం, సంపద వంటివి పెరుగుతాయి. ప్రేమ సంబందాలు దృఢంగా మారుతాయి. వీరికి విద్య, కళల పట్ల విపరీతమైన ఆసక్తి ఏర్పడుతుంది. అన్ని వైపుల నుండి విజయం దక్కే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే కుటుంబ విషయాల్లో మాత్రం ఓర్పుగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.