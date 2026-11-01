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- Gold Silver Price Crash: బంగారం ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా పడిపోయిన గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు
Gold Silver Price Crash: బంగారం ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా పడిపోయిన గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు
Gold Silver Price Crash: ధంతేరాస్, దీపావళి వేళ పసిడి, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. బంగారం రూ.1,576, వెండి ఏకంగా రూ.13,071 తగ్గింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
దీపావళి ధమాకా: బంగారం, వెండి ధరల్లో ఊహించని క్రాష్
దీపావళి, ధంతేరాస్ పండగల వేళ బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్. గత వారంలో పసిడి, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. ఇండియా బులియన్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) గణాంకాల ప్రకారం.. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఈ వారంలో 10 గ్రాములకు రూ.1,576 తగ్గగా, వెండి ధర ఏకంగా కిలోపై రూ.13,071 వరకు పడిపోయింది.
బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు
వారంలో జరిగిన బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు గమనిస్తే..
• 24 క్యారెట్ల బంగారం: గతంలో 10 గ్రాములు రూ.1,41,630 ఉండగా, అది తగ్గడంతో రూ.1,40,054 కి చేరింది. వారంలో గరిష్ఠంగా అక్టోబర్ 28న రూ.1,42,300 నమోదు కాగా, అక్టోబర్ 30 సాయంత్రం కనిష్ఠంగా రూ.1,40,054 దాకా పడిపోయింది.
• 22 క్యారెట్ల బంగారం: రూ.1,29,733 నుంచి తగ్గి ప్రస్తుతం రూ.1,28,289 (10 గ్రాములు) పలికింది.
• 18 క్యారెట్ల బంగారం: రూ.1,06,223 నుంచి రూ.1,05,041 కి చేరింది.
• వెండి రేటు క్రాష్: కిలో వెండి గతంలో రూ.1,94,415 పలకగా, రూ.13,071 తగ్గి రూ.1,81,344 కి చేరింది. ఈ వారంలో అక్టోబర్ 26న గరిష్ఠంగా రూ.1,95,050 నమోదు కాగా, కనిష్ఠంగా రూ.1,81,344 నమోదైంది.
బంగారం, వెండి ధరలు పడిపోవడానికి అసలు కారణాలేంటి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పరిస్థితులే ఈ ధరల తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ఔన్సు ధర 3,885 డాలర్ల వద్ద, వెండి 49 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అమెరికా, ఇరాన్ ల నడుమ ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, దాంతో పాటు డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడటం, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఏకంగా 110 డాలర్ల మార్కును దాటడం పసిడి మార్కెట్పై తీవ్ర ఒత్తిడి తీసుకొచ్చింది. మార్కెట్ వర్గాల ప్రకారం.. క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణ భయాలు పెరిగి యుఎస్ ఫెడ్ రేట్లను పెంచుతుందనే ఊహాగానాలతో బంగారం డిమాండ్ తగ్గింది.
హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నవంబర్ 1 బంగారం, వెండి ధరలు
భారీ పతనం తర్వాత నవంబర్ 1 ఆదివారం నాడు బంగారం, వెండి ధరల్లో స్థిరత్వం కనిపించింది. హైదరాబాద్లో నేటి ధరలు చూస్తే:
• 22 క్యారెట్లు (10 గ్రాములు): రూ.1,27,300
• 24 క్యారెట్లు (10 గ్రాములు): రూ.1,38,880
• 18 క్యారెట్లు (10 గ్రాములు): రూ.1,04,160
• వెండి (కిలో): రూ.2,00,000 (గ్రాలు రూ.200)
• ప్లాటినం (10 గ్రాములు): రూ.43,610
చెన్నై, ముంబై, బెంగళూరు, కోల్కతా నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాము రూ.13,888 గాను, ఢిల్లీలో కొద్దిగా ఎక్కువగా రూ.13,903 గానూ ఉంది.
పండగ కొనుగోలుదారులకు ఇది మంచి ఛాన్సేనా?
ధంతేరాస్, దీపావళి కొనుగోళ్ల వేళ గత రెండు రోజుల్లోనే 100 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల పసిడిపై ఏకంగా రూ.32,400 వరకు క్రాష్ అవ్వడం, వెండి కిలోపై రూ.20,000 తగ్గడం బులియన్ మార్కెట్లో కొనుగోలుదారులకు పెద్ద రిలీఫ్. పండగ షాపింగ్ కోసం వెళ్లే కుటుంబాలు ఈ ధరల తగ్గుదలను బాగా వాడుకునే ప్లాన్లో ఉన్నాయి. లోకల్ జ్యువెలర్స్ రేట్లు, ప్యూరిటీ, మేకింగ్ చార్జీల వివరాలు చెక్ చేసుకుని ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.