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- LPG Cylinder Prices: ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులకు బిగ్ షాక్.. వరుసగా మూడో నెల పెరిగిన ధరలు
LPG Cylinder Prices: ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులకు బిగ్ షాక్.. వరుసగా మూడో నెల పెరిగిన ధరలు
LPG Cylinder Prices: దీపావళి వేళ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు చమురు కంపెనీలు షాకిచ్చాయి. నవంబర్ 1 నుంచి 19 కిలోల కమర్షియల్ సిలిండర్ పై రూ.10 నుంచి రూ.11.50 వరకు పెంచాయి. గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ఆ వివరాలు మీకోసం.
దీపావళికి ముందే బిగ్ షాక్.. భగ్గుమన్న కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు
దీపావళి పండుగ వేళ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, దాబాలు, క్యాటరింగ్ వ్యాపారాలకు చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు గట్టి షాకిచ్చాయి. నవంబర్ 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో కమర్షియల్ ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను స్వల్పంగా సవరించాయి. 19 కిలోల వాణిజ్య సిలిండర్పై రూ.10 నుంచి రూ.11.50 వరకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.
వరుసగా మూడవ నెల కూడా ఈ కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరలు పెరగడం గమనార్హం. పండుగల సీజన్ నడుస్తున్న తరుణంలో ఈ ధరల పెంపు చిన్న తరహా వ్యాపారాలపై మరింత అదనపు భారంగా మారనుంది. అయితే, సామాన్య గృహిణులకు మాత్రం ఊరటనిస్తూ 14.2 కిలోల డొమెస్టిక్ గృహ వినియోగ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదని స్పష్టం చేశాయి.
ప్రధాన నగరాల్లో తాజా కమర్షియల్ సిలిండర్ ధరలు
పెరిగిన తాజా ధరల ప్రకారం.. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 19 కిలోల కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ.10 పెరిగి రూ.2,820కి చేరింది. ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో రూ.10 పెంపుతో రూ.2,774.50కి, కోల్కతాలో రూ.2,964కి చేరింది. ఇక చెన్నైలో అత్యధికంగా రూ.11.50 పెరగడంతో కొత్త ధర రూ.2,994.50కి చేరింది.
అలాగే బెంగళూరులో రూ.10 మేర పెరిగి రూ.2,908కి చేరుకుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే, హైదరాబాద్లో కమర్షియల్ గ్యాస్ ధర రూ.3000 పైమాటే ఉండగా, కొత్త నెలకు సంబంధించి మార్కెట్ లో ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. కొత్త కనెక్షన్ కోసం వినియోగించే 5 కిలోల ఫ్రీ ట్రేడ్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర రూ. 1,903 గా నమోదవ్వగా, దాని రీఫిల్ ధర రూ. 782 గా నిర్ధారించారు.
హోటల్స్, టిఫిన్ సెంటర్లు, కేటరింగ్ రంగాలపై ప్రభావం
వరుస పండుగల సమయాల్లో గ్యాస్ ధర పెరగడం వల్ల మార్కెట్లో ఆహార పదార్థాల ధరలు, హోటల్ తినుబండారాల రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రోడ్డు పక్కన ఉండే స్ట్రీట్ ఫుడ్ సెంటర్లు, చిన్నతినుబండారాల దుకాణాలు, క్యాటరింగ్ సేవలు అందించే వ్యాపారాలపై ఈ అదనపు నిర్వహణ భారం పడనుంది.
పండుగ సీజన్ సమయంలో ఈ భారం పడటంతో వ్యాపార వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. మరోవైపు, గృహ వినియోగదారులకు మాత్రం ఎలాంటి ధరల పెరుగుదల లేకపోవడం కాస్త ఉపశమనం కలిగించే అంశం అయినప్పటికీ, బయట తినే వారిపై పరోక్ష ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
అంతర్జాతీయంగా చమురు ఉద్రిక్తతలు, ఉత్పత్తి కష్టాలు
ఈ ఏడాది సముద్ర మార్గాల్లో నెలకొన్న దౌత్యపరమైన ఉద్రిక్తతలు, యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా చమురు, ఎల్పీజీ ధరల్లో తీవ్రమైన వ్యత్యాసాలు చోటుచేసుకున్నాయి. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్' ప్రాంతంలో నావికా రవాణాకు ఆటంకాలు ఏర్పడటంతో అంతర్జాతీయంగా ఎల్పీజీ సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది.
భారత్ తన గ్యాస్ అవసరాల్లో దాదాపు సగానికి పైగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుండటంతో, గల్ఫ్ దేశాల నుంచి వచ్చే నౌకల ప్రయాణ ఛార్జీలు, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు పెరిగిపోవడం వల్ల ఈ భారాన్ని భరించాల్సి వస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర అధికంగా కొనసాగుతుండటం, సౌదీ అరామ్కో ఒప్పంద ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనుకావడంతో దేశీయంగా సిలిండర్ల రేట్లు పెంచక తప్పడం లేదని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ధరల సరళి.. భవిష్యత్తు అంచనాలు ఇవే
గత మే 1వ తేదీన కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర ఏకంగా గరిష్ఠ స్థాయిని తాకగా, ఆ తర్వాత కొన్ని నెలల్లో కొంత తగ్గుముఖం పట్టి ఊరట లభించినప్పటికీ, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో వరుసగా పెరుగుతూ రావడం వ్యాపార రంగానికి పెద్ద సవాలుగా మారింది. పండుగల సమయంలో ధరలు పెరగడం వల్ల ఆహార వ్యాపారాలు, హోటళ్లు తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతున్నాయి. ఈ ధరల పెంపు వల్ల అంతిమంగా వినియోగదారులపై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. గ్లోబల్ పరిణామాలు అనుకూలించకపోతే రాబోయే రోజుల్లో ధరలపై మరింత ఒత్తిడి ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.