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- Gold: బంగారం ఎలా కొంటే లాభం? గోల్డ్ ETF నుంచి జ్యువెలరీ స్కీమ్స్ వరకు.. అసలు లెక్క ఇదే!
Gold: బంగారం ఎలా కొంటే లాభం? గోల్డ్ ETF నుంచి జ్యువెలరీ స్కీమ్స్ వరకు.. అసలు లెక్క ఇదే!
Gold: బంగారం ధరలు నెమ్మదిగా తగ్గుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో బంగారం కొనాలని అనుకుంటున్నారా? ఏ రూపంలో బంగారం కొంటే… ఎక్కువ లాభం కలుగుతుందో తెలుసా? నగల రూపంలో కొనడం వల్ల నష్టపోతామా? నిపుణుల సలహా ఏంటి?
బంగారం కొంటున్నారా?
భారతీయ కుటుంబాల్లో బంగారం అంటే కేవలం ఆభరణం మాత్రమే కాదు.. అది మన కష్టార్జితానికి ఒక భరోసా. ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఆడపిల్ల ఉంటే, ఆమె పెళ్లి సమయానికి కొంత బంగారం కూడబెట్టాలని ప్రతి తల్లిదండ్రులు కలలు కంటారు. కానీ, ఎలా కొనాలి, ఎలా కొంటే లాభం అనే విషయం చాలా మందికి తెలీదు. చాలా మంది "బంగారం ధర ఎలాగూ పెరుగుతోంది కదా.. ఏ రూపంలో కొన్నా లాభమే" అనుకుంటారు. కానీ అలా అనుకుంటే మీరు పొరపాటు పడినట్లే.
మనం బంగారం కొనే విధానాన్ని బట్టి GST, తరుగు (VA), మజూరీ (Making Charges), పన్నుల రూపంలో వేల రూపాయలు ఆదా చేయవచ్చు.. లేదా నష్టపోవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఐదేళ్ల తర్వాత మీ కూతురి పెళ్లి కోసం 80 గ్రాముల (8 తులాలు) 22 క్యారెట్ల నగలు కొనాలనుకుంటే, ఏ పద్ధతిలో డబ్బు దాచుకోవడం ఉత్తమమో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
1. బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు
చాలామంది చేసే పని ఇది. డబ్బున్నప్పుడల్లా గోల్డ్ కాయిన్స్ కొని ఇంట్లో లేదా బ్యాంక్ లాకర్లో దాచుకుంటారు.
ప్లస్ పాయింట్స్: బంగారం నేరుగా మన కళ్లముందే ఉంటుంది. ఎలాంటి టెక్నికల్ ఖాతాలు అవసరం లేదు.
మైనస్ పాయింట్స్: నాణేలు కొనేటప్పుడే 3% GST కట్టాలి. పైగా వాటి తయారీ ఛార్జీలు అదనం. ఐదేళ్ల తర్వాత ఆ నాణేలను ఇచ్చి నగలు చేయించుకునేటప్పుడు, షాపు వాళ్లు పాత బంగారం కింద తక్కువ రేటుకు తీసుకుంటారు. కొత్త నగలపై మళ్లీ తరుగు, మజూరీ, GST కట్టాలి. అంటే రెండుసార్లు నష్టపోతామన్నమాట.
2. డిజిటల్ గోల్డ్
యాప్స్ ఫోన్పే, గూగుల్ పే వంటి యాప్స్లో రూపాయి నుంచి కూడా డిజిటల్ గోల్డ్ కొనే సదుపాయం ఉంది.
ప్లస్ పాయింట్స్: చేతిలో ఉన్న చిల్లర డబ్బుతో కూడా ఎప్పుడంటే అప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు.
మైనస్ పాయింట్స్: ఇందులో కొనే రేటుకు, అమ్మే రేటుకు మధ్య చాలా తేడా (Spread) ఉంటుంది. 3% GST కూడా పడుతుంది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, వీటికి ప్రభుత్వ నియంత్రణ సంస్థ SEBI రక్షణ లేదు. 2025 నవంబర్లో SEBI కూడా దీనిపై ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. కాబట్టి పెద్ద మొత్తంలో, దీర్ఘకాలం దాచుకోవడానికి ఇది అంత సేఫ్ కాదు.
3. గోల్డ్ ETF
షేర్ మార్కెట్లో షేర్లు కొన్నట్లే బంగారాన్ని యూనిట్ల రూపంలో కొనుక్కోవడమే గోల్డ్ ETF. దీనికి డీమ్యాట్ (Demat) ఖాతా ఉండాలి.
ప్లస్ పాయింట్స్: దొంగల భయం లేదు, లాకర్ ఛార్జీలు లేవు. నాణేల మాదిరిగా 3% GST భారం ఉండదు. కేవలం ₹20 - ₹50 నుంచి కూడా ఎప్పుడు డబ్బుంటే అప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు. బంగారం రేటు పెరిగినప్పుడల్లా మన పెట్టుబడి విలువ కూడా పెరుగుతుంది. (ఉదాహరణకు Zerodha Gold ETF, Nippon Gold BeES వంటివి చాలా తక్కువ ఖర్చుతో అందుబాటులో ఉన్నాయి).
మైనస్ పాయింట్స్: ఇది కేవలం స్క్రీన్ మీద కనిపించే పెట్టుబడి మాత్రమే. నేరుగా నగలుగా మార్చుకోలేం. అవసరమైనప్పుడు యూనిట్లను అమ్మి, ఆ డబ్బుతో నగలు కొనుక్కోవాలి.
4. గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
డీమ్యాట్ ఖాతా లేని వారికి, ప్రతి నెలా జీతం రాగానే ఆటోమేటిక్గా కొంత డబ్బు బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్.
ప్లస్ పాయింట్స్: నెలకు ₹500 లేదా ₹1,000 చొప్పున SIP (సిప్) పెట్టుకోవచ్చు. డీమ్యాట్ అకౌంట్ అవసరం లేదు.
మైనస్ పాయింట్స్: గోల్డ్ ETF తో పోలిస్తే వీటిలో ఫండ్ నిర్వహణ ఛార్జీలు (Expense Ratio) కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి.
5. సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ (SGB)
ప్రభుత్వం గతంలో జారీ చేసిన ఈ బాండ్లపై బంగారం ధర పెరుగుదలతో పాటు ఏటా 2.5% అదనపు వడ్డీ కూడా వచ్చేది. అయితే, ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం కొత్త బాండ్లను విడుదల చేయడం లేదు. పాత బాండ్లు స్టాక్ మార్కెట్లో దొరికినా వాటి ధరలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ప్రస్తుతం కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టేవారికి ఇది అందుబాటులో లేని ఆప్షన్.
6. జ్యువెలరీ షాపుల నెలవారీ స్కీమ్స్
ప్రముఖ నగల దుకాణాల్లో 11 నెలల పాటు ప్రతి నెలా ఒక నిర్ణీత మొత్తం కడితే, 12వ నెలలో నగలు కొనుక్కునే స్కీమ్స్ ఉంటాయి. ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయి: డబ్బు జమ అయ్యే పద్ధతి (Value-based), బంగారం బరువు జమ అయ్యే పద్ధతి (Weight-based).
ప్లస్ పాయింట్స్: ప్రతి నెలా ఆ రోజు ఉన్న రేటు ప్రకారం మన ఖాతాలో బంగారం గ్రాములు జమ అవుతాయి . 11 నెలల తర్వాత నగలు కొనేటప్పుడు తరుగు (VA) పై భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది.
మైనస్ పాయింట్స్: మధ్యలో డబ్బులు అవసరమైతే నగదు వెనక్కి ఇవ్వరు, కచ్చితంగా ఆ షాపులోనే నగలు కొనాలి. నగలు తీసుకునేటప్పుడు 3% GST కట్టాల్సిందే.
అసలైన మాస్టర్ ప్లాన్: Gold ETF + జ్యువెలరీ స్కీమ్..
ఐదేళ్ల తర్వాత మీ కూతురి పెళ్లికి 80 గ్రాముల నగలు కొనాలంటే, ఈ రెండింటినీ కలిపి వాడటం అన్నింటికంటే తెలివైన పని! ఎలాగంటే:
మొదటి 4 ఏళ్లు (49 నెలలు): ప్రతి నెలా మీకు తోచినంత (ఉదాహరణకు ₹5,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ) Gold ETF లో పెట్టుబడి పెట్టండి. దీనివల్ల నాలుగేళ్లలో బంగారం ధర ఎంత పెరిగినా, మీ డబ్బు కూడా అదే స్థాయిలో పెరుగుతుంది. GST, తరుగు వంటి నష్టాలు ఉండవు.
చివరి 1 ఏడాది (11 నెలలు): పెళ్లికి సరిగ్గా ఏడాది ముందు, మీ దగ్గర ఉన్న Gold ETF యూనిట్లను కొద్దికొద్దిగా అమ్ముతూ.. ఆ డబ్బును ఒక మంచి జ్యువెలరీ షాపులో స్కీమ్లో ప్రతి నెలా కట్టండి.
ఫలితం: 11 నెలలు పూర్తయ్యాక, ఆ షాపులో మీకు తరుగు (VA) లేకుండా లేదా భారీ డిస్కౌంట్తో నగలు వస్తాయి! అటు 4 ఏళ్ల బంగారం ధర పెరుగుదల లాభం, ఇటు షాపులో తరుగు ఆదా.. రెండూ మీకే దక్కుతాయి!
నగలు కొనేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన గోల్డెన్ రూల్స్:
గ్రాము రేటు చూసి మోసపోకండి: ఒక షాపులో బంగారం రేటు తక్కువగా ఉందని సంబరపడకండి. వాళ్లు వేసే తరుగు (VA), మజూరీ (Making Charges) ఎంత ఉందో చూడండి.
ముగ్గురి దగ్గర బిల్లు అడగండి: మీరు కొనాలనుకున్న డిజైన్, బరువు చెప్పి కనీసం 3 వేర్వేరు షాపుల్లో "ఫైనల్ బిల్లు (GST తో కలిపి) ఎంత అవుతుంది?" అని అడిగి పోల్చుకోండి.
చివరి మాట: బంగారం కొనేటప్పుడు "ఈరోజు రేటు ఎంత?" అని కాదు.. "అన్నీ పోను చివరికి నా చేతికి వచ్చే నగల కోసం నేను ఎంత కడుతున్నాను?" అనేదే అసలైన లెక్క!