Today Gold Price: పసిడి ధరల పతనం ఆగినట్టేనా? కొనుగోలుదారులకు ఊరట దక్కినట్లేనా?
Today Gold Price: పండుగల సీజన్లో బంగారం కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు ఓ గుడ్ న్యూస్. ఈ వారం బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా తగ్గుతూ వచ్చాయి. అయితే బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
స్థిరంగా కొనసాగుతున్న బంగారం
దసరా, దీపావళి పండుగల వేళ బంగారం కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారికి ఈ వారం ధరలు కొంత ఊరటనిచ్చాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాల ప్రభావంతో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. వరుసగా తగ్గుతూ వచ్చిన ధరలు.. ఈ రోజు మాత్రం స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.
అయితే బంగారం ధరలు ఇలాగే తగ్గుతాయని ఇప్పుడే చెప్పలేం. సమీప భవిష్యత్తులో ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఆ పెరుగుదల పరిమితంగానే ఉండొచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అంటే ధరలు తగ్గాయని కొనుగోలుదారులు వెంటనే నిర్ణయం తీసుకునే ముందు మార్కెట్ పరిస్థితులను కూడా గమనించాల్సి ఉంటుంది.
మరి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయి?
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,47,440 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇక 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,35,150గా ఉంది. ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగించే 18 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,10,580 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఈ వారం ధరలు తగ్గడంతో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి కొంత ఊరట లభించింది. అయితే నగల దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఈ ధరలకు అదనంగా మేకింగ్ ఛార్జీలు, వర్తించే పన్నులు ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
ఇక వెండి విషయానికొస్తే.. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,40,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఢిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూరు నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,30,000గా ఉంది. చెన్నైలో మాత్రం కిలో వెండి ధర రూ.2,40,000 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ఇప్పుడు కొనాలా?
ఈ వారం బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిచ్చే పరిణామమే. అయితే బంగారం ధరలు సమీప భవిష్యత్తులో మళ్లీ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయన్న నిపుణుల అంచనాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ధరలు మరింత తగ్గుతాయని ఎదురుచూడాలా? ప్రస్తుతం ఉన్న ధరల వద్ద కొనుగోలు చేయాలా? అనేది మీ అవసరం, బడ్జెట్ను బట్టి నిర్ణయించుకోవడం మంచిది.