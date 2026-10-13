Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు రిలీఫ్.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి బంగారం ధరలివే
Gold Price Today: పండగల వేళ బంగారం కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్ న్యూస్. హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నంలోనూ పసిడి ధరలు దిగివచ్చాయి. మరి ఇప్పుడు 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఎంత ఉంది? వెండి ధరలోనూ మార్పు వచ్చిందా? పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.
పసిడి ప్రియులకు ఊరట
పండగల సీజన్లో బంగారం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారికి ధరల తగ్గుదల కాస్త ఊరటనిస్తోంది. ఇప్పటికే పండగల సందడి మొదలైంది. ఇళ్లలో పూజలు, శుభకార్యాలతో పాటు కొత్త వస్తువుల కొనుగోళ్లకు చాలామంది సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సమయంలో బంగారం ధరలు తగ్గితే కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభించినట్టే. హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో పసిడి ధరలు దిగివచ్చాయి. అయితే వెండి ధర మాత్రం మారలేదు.
రూ.1,49,290 కు చేరిన బంగారం
ముందుగా హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే.. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములపై రూ.390 తగ్గింది. దీంతో ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,49,290 వద్ద కొనసాగుతోంది. అంటే ఒక్కరోజులోనే పసిడి ధరలో గణనీయమైన తగ్గుదల కనిపించింది.
ఆభరణాల తయారీకి సాధారణంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా దిగివచ్చింది. 10 గ్రాములపై రూ.350 తగ్గడంతో ప్రస్తుతం రూ.1,36,850 వద్ద ఉంది. పండగల కోసం నగలు కొనాలనుకునేవారు ఈ ధరలను గమనించవచ్చు.
హైదరాబాద్లోనే కాదు...ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ, విశాఖపట్నంలోనూ ఇదే ధరల పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఈ రెండు నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.390 తగ్గి రూ.1,49,290కు చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.350 తగ్గి రూ.1,36,850 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ఇక వెండి విషయానికొస్తే.. బంగారం ధరలు తగ్గినప్పటికీ వెండి ధరలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,45,000 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. వెండి ఆభరణాలు, ఇతర వస్తువులు కొనాలనుకునేవారు ఈ ధరను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి.
బంగారం ధరలు ఎందుకు మారుతాయి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకునే పరిణామాలు దేశీయ బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతుంటాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లో పసిడి ధరల కదలికలు, డాలర్ విలువలో మార్పులు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై తీసుకునే నిర్ణయాలు వంటి అంశాలు ఇందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అంతర్జాతీయంగా నెలకొనే ఆర్థిక అనిశ్చితి కూడా బంగారంపై పెట్టుబడుల ఆసక్తిని ప్రభావితం చేయవచ్చు.
అయితే ఒక్కరోజు ధర తగ్గిందని రేపు కూడా తగ్గుతుందని చెప్పలేం. బంగారం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఆరోజు మార్కెట్ ధరతో పాటు నగల తయారీ ఛార్జీలు, వర్తించే పన్నులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఆభరణాలు కొనేవారు హాల్మార్క్, స్వచ్ఛత వివరాలను పరిశీలించడం మంచిది.
మొత్తానికి పండగల వేళ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు తగ్గగా, వెండి ధర మాత్రం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. మీరు కూడా పసిడి కొనాలని భావిస్తుంటే కొనుగోలు చేసే రోజున తాజా ధరలను మరోసారి పరిశీలించండి.