Gold Price Today: బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గాయ్.. తులం రూ.లక్షకు చేరుతుందా?
Gold Price Today: బంగారం కొనాలనుకునేవాళ్లకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది. మొన్నటివరకు ఆకాశాన్నంటిన పసిడి.. ఇప్పుడు క్రమంగా దిగొస్తొంది. దీంతో కొనుగోలుదారుల్లో కొత్త ఆశలు మొదలయ్యాయి. మరి హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో ఇవాళ బంగారం ధరలు ఎంత ఉన్నాయి?
పసిడి ధరలు తగ్గడానికి కారణాలేంటి?
బంగారం కొనాలని ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే తాజా ధరలు మీకు కొంత ఊరటనివ్వొచ్చు. కొన్నాళ్లుగా భారీ ధరలతో సామాన్యులకు అందనంత ఎత్తులో కనిపించిన పసిడి.. ఇప్పుడు క్రమంగా దిగొస్తోంది. తాజాగా మరోసారి బంగారం ధరలు తగ్గాయి. పది గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారంపై ఏకంగా రూ.820 తగ్గగా.. 22 క్యారెట్ల బంగారంపై రూ.750 తగ్గుదల నమోదైంది. ధరలు తగ్గుతున్న తీరు చూస్తుంటే ఇప్పుడే కొనాలా? మరికొంతకాలం వేచి చూడాలా? అనే సందేహం చాలామందిలో మొదలైంది. మరి నేటి బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయి? వెండి రేటు సంగతేంటి? పసిడి ధరలు తగ్గడానికి కారణాలేంటి? తెలుసుకుందాం.
రూ.1,47,440 కు చేరిన పసిడి
ముందుగా హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలను చూద్దాం. స్వచ్ఛమైన బంగారం కొనాలనుకునేవారికి సంబంధించిన 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర పది గ్రాములపై రూ.820 తగ్గింది. దీంతో ప్రస్తుతం తులం బంగారం ధర రూ.1,47,440 వద్ద కొనసాగుతోంది. నగలు తయారు చేయడానికి సాధారణంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. పది గ్రాములపై రూ.750 దిగొచ్చింది. దీంతో ప్రస్తుతం తులం 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,35,150గా ఉంది. ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర విషయానికి వస్తే.. పది గ్రాములపై రూ.610 తగ్గింది. దీంతో ప్రస్తుతం తులం ధర రూ.1,10,580 వద్ద నమోదైంది.
హైదరాబాద్లో నమోదైన ఈ ధరలు విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. అయితే స్థానిక వ్యాపారులు, జువెలరీ షాపులను బట్టి స్వల్ప వ్యత్యాసాలు ఉండవచ్చు.
ఇక బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నప్పటికీ వెండి ధర మాత్రం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,45,000 వద్ద ఉంది. అంటే బంగారం కొనుగోలు చేసేవారికి కొంత ఉపశమనం లభించినా.. వెండి ధరలో మాత్రం కొత్తగా తగ్గుదల కనిపించడం లేదు.
మరి అసలు బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?
బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేసే అంశాల్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు చాలా కీలకం. ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ విలువ, వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుల ధోరణి పసిడి ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. డాలర్ బలపడినప్పుడు ఇతర కరెన్సీలను ఉపయోగించే కొనుగోలుదారులకు బంగారం ఖరీదైనదిగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడికి డిమాండ్పై ప్రభావం పడవచ్చు. అలాగే అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై తీసుకునే నిర్ణయాలు, భవిష్యత్తులో రేట్లు ఎలా ఉండొచ్చన్న అంచనాలు కూడా బంగారం ధరల కదలికలకు కారణమవుతాయి.
సాధారణంగా బంగారం నుంచి వడ్డీ ఆదాయం రాదు. అందుకే వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు మారినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు బంగారంపై పెట్టుబడులను పెంచడం లేదా తగ్గించడం చేస్తుంటారు. అంతర్జాతీయంగా నెలకొనే ఆర్థిక అనిశ్చితి, పెట్టుబడుల ప్రవాహం కూడా పసిడి ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. అయితే ధరలు తగ్గుతున్నాయనే కారణంతో బంగారం ఇంకా తప్పకుండా తగ్గుతుందని భావించకూడదు. మార్కెట్ పరిస్థితులు మారితే ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
మరి బంగారం ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా? తులం బంగారం ధర రూ.లక్షకు చేరుతుందా?
ఇదే ఇప్పుడు కొనుగోలుదారుల్లో ఆసక్తి రేపుతున్న ప్రశ్న. ప్రస్తుత ధరల తగ్గుదల కొనసాగితే మరింత ఊరట లభించవచ్చని కొందరు ఆశిస్తున్నారు. అయితే బంగారం ధరలు ఎప్పుడు ఎంత తగ్గుతాయో కచ్చితంగా చెప్పడం సాధ్యం కాదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్, డాలర్ విలువ, వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు వంటి అంశాలపై ధరలు ఆధారపడి ఉంటాయి. అందువల్ల తులం బంగారం ధర త్వరలోనే రూ.లక్షకు చేరుతుందని ఇప్పుడే నిర్ణయించలేం. భారీ తగ్గుదల కొనసాగాలంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఇక బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు మరో విషయాన్ని తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలి. పది గ్రాముల ధర తగ్గిందని చూసి అదే మొత్తం నగల షాపులో చెల్లించాల్సి వస్తుందని అనుకోకండి. ఆభరణాల ధరకు మేకింగ్ ఛార్జీలు, వర్తించే జీఎస్టీ, ఇతర ఛార్జీలు అదనంగా చేరవచ్చు. కాబట్టి నగలు కొనుగోలు చేసే ముందు తుది బిల్లును పరిశీలించాలి. హాల్మార్క్, స్వచ్ఛత వివరాలను కూడా నిర్ధారించుకోవాలి.