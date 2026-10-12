- Home
- Business
- Gold Price Fall: నవరాత్రి వేళ పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. మధ్యప్రాచ్యంలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు.. దిగొచ్చిన బంగారం
Gold Price Fall: నవరాత్రి వేళ పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. మధ్యప్రాచ్యంలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు.. దిగొచ్చిన బంగారం
Gold Price Fall: పండుగల వేళ పసిడి కొనాలనుకుంటున్నారా? బంగారం, వెండి ధరల్లో నేడు మార్పులు కనిపించాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాల మధ్య బంగారం ధర దిగిరావడంతో కొనుగోలుదారుల్లో ఆశలు పెరుగుతున్నాయి. మరి ప్రధాన నగరాల్లో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
పసిడి ప్రియులకు ఊరట
బంగారం కొనాలనుకునేవారికి కాస్త ఊరట దొరికింది. ఇటీవల ధరలతో ఆందోళన చెందుతున్న పసిడి ప్రియులకు ఇవాళ్టి మార్కెట్ కొంత ఉపశమనం కలిగించింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములపై రూ.440 తగ్గగా.. 22 క్యారెట్ల ధర రూ.400, 18 క్యారెట్ల ధర రూ.330 మేర దిగొచ్చాయి. వెండి ధరల్లోనూ స్వల్ప తగ్గుదల నమోదైంది. అయితే ఈ మార్పుల వెనుక అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు కీలకంగా మారాయి.
మధ్యప్రాచ్యంలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు
మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు, ముడిచమురు ధరల్లో మార్పులు, డాలర్ బలపడటం వంటి అంశాలు విలువైన లోహాల మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. సౌదీ అరేబియాలోని విమానాశ్రయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు దాడులు చేసినట్లు వచ్చిన వార్తలు కూడా ఈ ప్రాంతంలో భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులపై ఆందోళనలను పెంచుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిణామాలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పెట్టుబడిదారుల నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేయగలవు. అయితే బంగారం ధరల తగ్గుదలకు ఒక్క కారణమే కారణమని చెప్పలేం.
రూ.1,50,980కి చేరిన బంగారం
ఇక దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరల విషయానికి వస్తే.. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.440 తగ్గి రూ.1,50,980కి చేరింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.400 తగ్గి రూ.1,38,400గా నమోదైంది. 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.330 తగ్గి రూ.1,12,180కు చేరింది.
వెండి కొనుగోలుదారులకు కూడా కొంత ఊరట లభించింది. హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.100 తగ్గి రూ.2,44,900గా ఉంది. ఢిల్లీలోనూ కిలో వెండి ధర రూ.100 దిగివచ్చి రూ.2,39,900కు చేరింది. బంగారంతో పోలిస్తే వెండి ధరల్లో మార్పు స్వల్పంగానే కనిపించింది.
మార్కెట్లు చెక్ చేయాలి
మరోవైపు ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల, డాలర్ బలోపేతం వంటి అంశాలు మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని పెంచవచ్చు. అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు, రూపాయి మారకం విలువ, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు.. రానున్న రోజుల్లో పసిడి రేట్ల దిశను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది.
పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో బంగారం కొనాలనుకునేవారు ప్రస్తుత ధరలను గమనించాలి. ధరలు తగ్గాయని వెంటనే కొనుగోలు చేయడం కంటే.. తమ అవసరం, బడ్జెట్ను బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. నగలు కొనేటప్పుడు మేకింగ్ ఛార్జీలు, వర్తించే పన్నులు కలిపిన తుది ధరను కూడా తప్పనిసరిగా పరిశీలించండి.