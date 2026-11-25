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- Bisleri: రూ. 3200 కోట్ల సామ్రాజ్యం.. ఇటలీ బ్రాండ్ను ఇండియాలో కింగ్ చేసిన బిస్లెరీ ఓనర్ ఎవరు?
Bisleri: రూ. 3200 కోట్ల సామ్రాజ్యం.. ఇటలీ బ్రాండ్ను ఇండియాలో కింగ్ చేసిన బిస్లెరీ ఓనర్ ఎవరు?
Bisleri: ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వివాదంతో వార్తల్లో నిలిచిన బిస్లెరీ కంపెనీ అసలు ఓనర్లు ఎవరు? ₹3,200 కోట్ల వ్యాపార సామ్రాజ్యం వెనుక ఉన్న తండ్రీకూతుళ్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
హాట్ టాపిక్ గా మారిన బిస్లెరీ వాటర్
భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ బ్రాండ్లలో బిస్లెరీ టాప్ లో ఉంది. ఈ బ్రాండ్కు ఉన్న క్రేజ్ ఎంతలా ఉందంటే, అచ్చం బిస్లెరీ బాటిళ్ల తరహాలోనే ఉండేలా రకరకాల ఫన్నీ పేర్లతో నకిలీ బాటిళ్లను తయారు చేసే వాళ్లు కూడా మార్కెట్లో చాలా మంది ఉన్నారు. అయితే, తాజాగా బిస్లెరీ ఒక్కసారిగా పెద్ద చర్చకు కేంద్రబిందువుగా మారింది. ఈ వాటర్ ఎంతవరకు సురక్షితం అనే అంశంపై కీలక పరిణామం చోటుచేసుకోవడమే ఇందుకు కారణం.
FSSAI నోటీసులు.. కంపెనీ వివరణ ఇదే
బిస్లెరీ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థకు చెందిన ఒక వాటర్ శాంపిల్ సురక్షితం కాదని తేలడంతో, ఆ సంస్థపై ప్రాసిక్యూషన్ ప్రారంభించేందుకు ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (FSSAI) అనుమతి ఇచ్చింది. దశాబ్దాలుగా చౌహాన్ కుటుంబం ఆధీనంలో ఉన్న ఈ కంపెనీపై ఈ పరిణామం అందరి దృష్టి పడేలా చేసింది.
అసలు ఈ దిగ్గజ వాటర్ కంపెనీ యజమానులు ఎవరు? దీని బోర్డు వెనుక ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరు? అని తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. మరోవైపు, ల్యాబ్ రిపోర్టులను బిస్లెరీ సంస్థ ఖండించింది. ఆ తర్వాత నిర్వహించిన స్వతంత్ర పరీక్షల్లో బ్రోమేట్ స్థాయిలు నిర్దేశిత పరిమితుల్లోనే ఉన్నాయని, తమ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ తాగడానికి పూర్తిగా సురక్షితమని కంపెనీ పేర్కొంది.
బిస్లెరీ అసలు యజమానులు ఎవరు?
రూ. 3,200 కోట్ల విలువైన బిస్లెరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ప్రముఖ చౌహాన్ కుటుంబానికి చెందినది. ఈ కంపెనీ యాజమాన్యం, నిర్వహణలో రమేష్ చౌహాన్, ఆయన కుమార్తె జయంతి చౌహాన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇటలీకి చెందిన ఈ బ్రాండ్ను రమేష్ చౌహాన్ 1969లో భారతదేశానికి తీసుకొచ్చారు.
అప్పటి నుండి ఆయన కంపెనీ ఛైర్మన్గా కొనసాగుతున్నారు. కుటుంబ వ్యాపారంలో ఆయన అత్యంత సీనియర్ వ్యక్తి. బోర్డు రూమ్లో రమేష్ చౌహాన్ భార్య జైనాబ్ చౌహాన్ కూడా ఉన్నారు. ఆమె కంపెనీ డైరెక్టర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
బిస్లరీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ లీడర్ జయంతి చౌహాన్
రమేష్, జైనాబ్ చౌహాన్ దంపతుల కుమార్తె జయంతి చౌహాన్ ప్రస్తుతం బిస్లెరీ ఇంటర్నేషనల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. తండ్రి రమేష్ చౌహాన్ ఈ బ్రాండ్ను ఇంటింటికీ చేరువ చేస్తే, జయంతి ఇప్పుడు ఆ కుటుంబ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. కంపెనీ కార్యకలాపాలు, మార్కెటింగ్, వ్యాపార విస్తరణ వంటి కీలక విభాగాలను ఆమె పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
టాటా డీల్ను ఆపి, పగ్గాలు చేపట్టిన జయంతి
జయంతి చౌహాన్ నాయకత్వం 2022లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆ సమయంలో బిస్లెరీ కంపెనీని విక్రయించేందుకు టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్తో చర్చలు జరుగుతున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, జయంతి స్వయంగా ముందుకు వచ్చి కంపెనీ బాధ్యతలు చేపట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దీంతో కంపెనీ వారసత్వ ప్రణాళికలు మారిపోయాయి. ఆ ప్రతిష్ఠాత్మక వాటర్ బ్రాండ్ వేరే చేతుల్లోకి వెళ్లకుండా చౌహాన్ కుటుంబంలోనే ఉండేలా ఆమె కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి సంస్థను విజయవంతంగా ముందుకు నడిపిస్తున్నారు.