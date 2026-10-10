Gold Price Hike: పండుగల వేళ పసిడి ధరల పెరుగుదల.. హైదరాబాద్లో తులం బంగారం ఎంతంటే?
Gold Price Hike: దసరా, బతుకమ్మ, దీపావళి.. వరుస పండుగలతో బంగారం కొనుగోళ్లు పెరగాల్సిన సమయంలో ధరలు మాత్రం కొనుగోలుదారులకు భారంగా మారుతున్నాయి. కొద్ది రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు మళ్లీ పెరుగుదల బాట పట్టాయి.
10 గ్రాముల పసిడి కొనాలంటే ఎంత ఖర్చు చేయాలి?
దసరా, బతుకమ్మ, దీపావళి.. వరుస పండుగలతో బంగారం కొనుగోళ్లు పెరగాల్సిన సమయంలో ధరలు మాత్రం కొనుగోలుదారులకు భారంగా మారుతున్నాయి. కొద్ది రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు మళ్లీ పెరుగుదల బాట పట్టాయి. దీంతో ధరలు మరింత తగ్గుతాయని ఎదురుచూస్తున్న వారికి నిరాశ ఎదురవుతోంది. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో తాజాగా బంగారం ధరలు ఎంత పెరిగాయి? ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల పసిడి కొనాలంటే ఎంత ఖర్చు చేయాలి?
దిగుమతులపై 3 శాతం ఐజీఎస్టీ
బంగారం మార్కెట్లో ధరల కదలికల మధ్య కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఓ నిర్ణయం కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. బ్యాంకులు, నామినేటెడ్ ఏజెన్సీల బంగారం దిగుమతులపై గతంలో ఉన్న ఐజీఎస్టీ మినహాయింపును ప్రభుత్వం తొలగించింది. దీంతో దిగుమతులపై 3 శాతం ఇంటిగ్రేటెడ్ జీఎస్టీ (IGST) వర్తించనుంది. ఈ మార్పు బంగారం దిగుమతుల వ్యయంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అయితే దేశీయ మార్కెట్లో ధరల పెరుగుదలకు ఇదొక్కటే కారణమని చెప్పలేం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, డాలర్ విలువ, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు వంటి అంశాలు కూడా పసిడి ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు ఎంత పెరిగాయంటే?
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు తాజాగా పైకి కదిలాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.710 పెరిగి రూ.1,51,420కు చేరింది. మరోవైపు, ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.650 పెరిగింది. దీంతో ఈ రకం బంగారం ధర రూ.1,38,800గా నమోదైంది.
ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా పెరిగింది. 10 గ్రాములపై రూ.540 పెరుగుదలతో ప్రస్తుతం రూ.1,13,570 వద్ద ఉంది. ఈ పెరుగుదలతో పండుగల కోసం ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తమ బడ్జెట్ను మరోసారి పరిశీలించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
మళ్లీ పెరుగుతున్న పసిడి.. కొనుగోలుదారుల పరిస్థితి ఏంటి?
ఇటీవలి రోజుల్లో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గడంతో కొనుగోలుదారుల్లో కొంత ఆశ కనిపించింది. ధరలు మరింత దిగివస్తే పండుగల సమయంలో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయవచ్చని చాలామంది భావించారు. అయితే తాజా పెరుగుదల ఆ అంచనాలను దెబ్బతీస్తోంది. ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోళ్లు చేయాలా, లేక మరికొంత కాలం వేచి చూడాలా అనే సందేహంలో వినియోగదారులు ఉన్నారు.
అయితే బంగారం ధరలు స్వల్పకాలంలో ఏ దిశగా కదులుతాయో కచ్చితంగా చెప్పడం సాధ్యం కాదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మార్పులు, పన్నుల విధానం, రూపాయి విలువ వంటి అంశాలను బట్టి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు ఉండవచ్చు. పండుగల కోసం బంగారం కొనేవారు మార్కెట్ ధరతో పాటు ఆభరణాల తయారీ ఛార్జీలు, వర్తించే పన్నులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.