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- Gold Price Hike: పండగ వేళ బంగారం ధరలకు మళ్లీ రెక్కలు.. ఒక్కరోజే తులంపై రూ.1,140 పెరుగుదల
Gold Price Hike: పండగ వేళ బంగారం ధరలకు మళ్లీ రెక్కలు.. ఒక్కరోజే తులంపై రూ.1,140 పెరుగుదల
Gold Price Hike: పసిడి ప్రియులకు పండగల వేళ మళ్లీ షాక్ తగిలింది. కొద్దిరోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి. ఒక్కరోజే తులం బంగారంపై వెయ్యి రూపాయలకు పైగా పెరుగుదల నమోదైంది. దీంతో కొనుగోలుదారులకు నిరాశ కలిగింది.
పసిడి ధరలకు మళ్లీ రెక్కలు
బంగారం ధరలు మళ్లీ ఎగబాకుతున్నాయి. ఇటీవల వరుసగా తగ్గుతూ వచ్చిన పసిడి రేట్లు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా పెరగడంతో మార్కెట్లో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెట్టుబడిదారుల నిర్ణయాలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. దీంతో సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు కొందరు మళ్లీ మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఫలితంగా పసిడి ధరలకు మళ్లీ రెక్కలొచ్చాయి.
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు
ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, సౌదీ అరేబియాపై హైతీ దాడులకు సంబంధించిన ఆందోళనలు మార్కెట్లో అనిశ్చితిని పెంచుతున్నాయి. మరోవైపు హార్ముజ్ జలసంధి చుట్టూ నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు కూడా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపే అంశాలుగా మారాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను బంగారం వైపు మళ్లించడం ధరల పెరుగుదలకు ఒక కారణం కావచ్చు.
ధరలు తగ్గుతున్న సమయంలో కొనుగోలు చేయాలనుకున్నవారికి తాజా పెరుగుదల నిరాశ కలిగిస్తోంది. అయితే బంగారం ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ విలువ, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్ వంటి అంశాల ఆధారంగా మారుతుంటాయి. అందుకే ధరలు ఎప్పుడు పెరుగుతాయో, ఎప్పుడు తగ్గుతాయో కచ్చితంగా అంచనా వేయడం కష్టం.
రూ.1,50,710కి చేరిన బంగారం
అక్టోబర్ 9న హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,50,710కి చేరుకుంది. ఒక్కరోజే రూ.1,140 పెరిగింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా పెరిగింది. 10 గ్రాముల ధర రూ.1,38,150కి చేరుకోగా.. ఒక్కరోజులో రూ.1,050 పెరుగుదల నమోదైంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నంలోనూ ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. పండుగల సమయంలో బంగారం కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్నవారు తాజా ధరలను గమనించడం ముఖ్యం. ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బంగారం ధరతో పాటు తయారీ ఛార్జీలు, వర్తించే పన్నులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ వెండి ధరలు మాత్రం నగరాన్ని బట్టి మారుతున్నాయి. ఢిల్లీలో కిలో వెండి ధర రూ.2,34,900గా ఉంది. అంతకుముందు రోజు ఇది రూ.2.35 లక్షలుగా నమోదైంది. హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.2.45 లక్షలుగా ఉంది. చెన్నైలోనూ ఇదే స్థాయిలో వెండి విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కొనుగోలుదారులు తాజా మార్కెట్ రేట్లను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలను బట్టి రాబోయే రోజుల్లో ధరల్లో మరిన్ని మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.