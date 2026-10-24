Gold Silver Rate: తగ్గినట్టే తగ్గి మళ్లీ పెరిగిన పసిడి...రూ.2లక్షలకు పడిపోతున్న వెండి
Gold Silver Rate: తగ్గుతూ వస్తున్న బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. తులం ధర మరింత దిగొస్తుందని ఎదురుచూస్తున్న కొనుగోలుదారులకు తాజా పెరుగుదల నిరాశ కలిగిస్తోంది. అయితే వెండి ధర మాత్రం తగ్గింది. హైదరాబాద్లో 22, 24 క్యారెట్ల పసిడి ధరలు ఎంత ఉన్నాయో తెలుసా?
మళ్లీ పెరిగిన పసిడి..దిగొచ్చిన వెండి
గత కొన్ని రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. ధరలు మరింత తగ్గుతాయని ఎదురుచూస్తున్న కొనుగోలుదారులకు ఈ పరిణామం కొంత నిరాశ కలిగిస్తోంది. శనివారం హైదరాబాద్లో 22, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. మరోవైపు వెండి ధర మాత్రం తగ్గింది. మరి ప్రస్తుతం పసిడి, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
రూ.1,42,580కు చేరిన బంగారం
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.100 పెరిగి రూ.1,42,580కు చేరింది. అలాగే 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.100 పెరిగి రూ.1,30,700గా నమోదైంది. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగించే 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.80 పెరిగింది. దీంతో ఈ ధర రూ.1,06,940కు చేరింది.
ఇటీవల బంగారం ధరల్లో భారీ హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్న నేపథ్యంలో కొనుగోలుదారులు మార్కెట్ పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేయాలా? లేక మరికొంతకాలం వేచి చూడాలా? అనే సందిగ్ధంలో ఉన్నారు.
మళ్లీ తగ్గిన వెండి ధర
బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ వెండి ధర మాత్రం తగ్గింది. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.2.20 లక్షలకు చేరింది. వెండి కొనాలనుకునేవారికి ఈ తగ్గుదల కొంత ఊరటనిచ్చింది.
బంగారం ధరలు ఎందుకు మారుతున్నాయి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరల కదలికలు, డాలర్ విలువలో మార్పులు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు వంటి అంశాలు పసిడి ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. అంతేకాకుండా ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు కూడా ధరల హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతాయి.
అయితే, బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గుతాయా లేదా మరింత పెరుగుతాయా అనేది కచ్చితంగా చెప్పలేం. ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారు రోజువారీ ధరలను పరిశీలించడంతో పాటు, జీఎస్టీ, తరుగు, మజూరీ వంటి అదనపు ఖర్చులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.